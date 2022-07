Slovensko prehráva. Ale dá sa to zmeniť

Úplne zbytočne, nezmyselne, už roky. Prehrávame, lebo zo státisícov ľudí robíme občanov a občianky druhej kategórie. Odopierame im rešpekt a ľudské práva, ktoré sú všade inde v Európe brané ako samozrejmé.

Vedome odmietame urobiť kroky, ktoré by obrovskému množstvu spoluobčanov priniesli skokové zlepšenie kvality života a vrátili im pocit dôstojnosti a rovnosti - a nikoho by to pritom nič nestálo.

Namiesto toho nepochopiteľne prehrávame. V uznaní párov rovnakého pohlavia. V ochrane detí z dúhových rodín. V zabezpečení dôstojnej tranzície.

40 percent LGBTI ľudí za posledný rok zažilo pre svoju identitu obťažovanie, mnohí aj fyzické násilie. Iba 26 percent z nich sa ku svojej identite hlási otvorene. Toto pretrvávajúce dusno už vyhnalo zo Slovenska tisíce ľudí. Ďalší nad odchodom uvažujú. To je strata, ktorú si nemôžeme dovoliť.

Nemusí to tak ale byť večne. Ako podpredseda Európskeho parlamentu vidím, že sa to dá inak. Aj v kresťanských krajinách, aj v našom kultúrnom priestore. Stačí sa pozrieť do Rakúska. Ku katolíckej cirkvi sa tam hlási ešte viac ľudí, ako na Slovensku. Napriek tomu tam platia spoločné adopcie či manželstvá pre všetkých.

Dá sa to - aj na Slovensku. Občianska spoločnosť robí maximum. Takisto Európska únia sa zasadzuje proti diskriminácii, proti homofóbii, aj za uznávanie rodičovských práv naprieč celou Úniou. Potrebujeme však, aby sa konečne pridali aj slovenskí politici a političky.

PS na Pride.

Dá sa to. Neexistuje žiadny nemenný alebo večný dôvod, prečo by práve Slovensko malo byť iné než zvyšok Európy - prečo by práve slovenskí politici mali žiť naveky v strachu z verejnej mienky. Nie je dôvod, aby bolo Slovensko stále na chvoste a naďalej prehrávalo.

Všetkých nás totiž spája, že túžime po rovnosti, rešpekte, po možnosti otvorene si prejaviť lásku a záväzok, byť sami sebou. To nie je žiadna ideológia. Táto túžba je univerzálna, všadeprítomná. Je zrejmá každému z nás, a pochopia ju aj naši príbuzní, naši susedia, naše kolegyne, mamy aj deti. Stačí sa nebáť.

Je mi cťou prevziať záštitu nad tohtoročným Dúhovým PRIDE-om. Prajem všetkým príjemný festival, a pri jeho otvorení sľubujem jedinú vec. Kým budem pôsobiť v európskej a národnej politike, budem spolu s vami každý jeden deň bojovať za to, aby Slovensko konečne prestalo prehrávať. Viem, že sa to dá.