Klížske Hradište a okolie

Nad obcou sa nachádza rozhľadňa Chotenovec, ktorá je postavená na rovnomennom vrchu Z rozhľadne je kruhový výhľad na Tríbečské kopce a dedinky v údoliach Hornej Nitry. Zatiaľ k rozhľadni nevedie označená turistická trasa, ale miestne značenie je dostačujúce.

Najkratšia trasa na rozhľadňu vedie z parkoviska pri miestnom družstve, na okraji dediny, odkiaľ pokračujeme krátky úsek modrým turistickým značením. Od konca ohrady družstva pokračujeme už vpravo lesnou cestou.

areál družstva

Od mojej poslednej návštevy sú už osadené informačné tabule, zrejme pôjde o nový náučný chodník, ale to zatiaľ len predpokladám. Chodník je mierne stúpajúci ale nič extrémne, má dĺžku len 2,1 kilometra s prevýšením 143 metrov.

informačná tabuľa

informačná tabuľa

cesta k rozhľadni

Rozhľadňa na vrchu Chotenovec má drevenä konštrukciu a výšku 16 metrov, postavená bola v roku 2021, teda patrí medzi novšie rozhľadne. Pod rozhľadňou smerom k obci je nízky porast príjemné je posedieť si v tieni stromu na kmeni.

rozhľadňa Chotenovec

Výhľad z rozhľadne je kruhový, vyhliadková plošina je nad úrovňou vrcholcov stromov. Ponúka výhľady na kopce pohoria Tríbeč a na dedinky v údoliach.

Obec Klížske Hradište má bohatú históriu, z listiny kráľa Ondreja III. sa dá zistiť, že existovala osada Klíž a v nej benediktínsky kláštor, už v r. 1070. Pod múrmi kláštora vznikla obec.

Neskôr bol kláštor bol povýšený na opátstvo a patrili k nemu osady Klíž, Ješková Ves, Janová Ves, Klátová Nová Ves a Krnča. Opátstvo bolo zemepánom, preto aj majetky spomínaných osád patrili kláštoru. Matúš Čák Trenčiansky v roku 1321 majetky kláštora zhabal, neskôr ich kráľ Róbert Karol opäť vrátil opátstvu.

V roku 1540 sa zmocnil kláštora a jeho majetkov Rafael Podmanický, ktorý aj opevnil kláštor, zvyšky tejto kamennej hradby stoja dodnes.

V roku 1562 opátstvo zaniklo, kláštor bol v užívaní dominikánok, neskôr klarisiek, Dekrétom Jozefa II. bol rehoľa zrušená a majetky prešli do užívania náboženskej obce.

jazierko pod opevnením

v pozadí pozostatky kamenného opevnenia kláštora

Na mieste starého kostola Všetkých svätých sa postavil v rokoch 1800-1803 nový kostol Všetkých svätých.

kostol Všetkých svätých

interiér kostola

Na návrší miestneho cintorína stojí románsky jednoloďový kostolík Svätého Michala, postavený v 12. storočí.. Kostolík má polkruhovú apsidu s valcovou vežou. Valcová veža má nezvyčajné riešenie, je posunutá asymetricky do ľava. Tento kostolík sa dostal aj na známku Slovenskej pošty v roku 2002.

kostolík sv. Michala

interiér kostolíka sv. Michala

Na tomto cintoríne je pochovaný aj spisovateľ Ladislav Ťažký.

Starý Klíž

Areál Starého Klíža je vybudovaný na ploche 1,3 ha nachádza sa tu 10 objektov. Cieľom Občianskeho združenia Starý Klíž je podporovať zachovanie tradičných ľudových hodnôt, kultúry a remesiel, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, vytváranie podmienok pre uskutočňovanie kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb.

Je to súkromný areál, malý skanzen, so vstupom so súhlasom majiteľa.

Úzkou uličkou popri oplotení areáli sa dostaneme k bráne Starého Klíža.

Kým u viacerých projektoch zvykne byť tabuľa o poskytnutí fondov Európskej únie na realizáciu, tu je tomu inak.

Na území Starého Klíža je vybudovaná replika rodnej chalupy Ladislava Ťažkého, ktorá ešte stojí v jeho rodisku, v Čiernom Balogu.

Základný kameň repliky k výročiu nedožitých 90 rokov spisovateľa Ladislava Ťažkého.

základný kameň

rodný dom Ladislava Ťažkého

Ďalšie zákutia Starého Klíža, ako keby sa tu zastavil pred desiatkami rokov čas, možno z niektorých dverí vyjde babenka v kroji, či bude sedieť na priedomí deduško s fajkou.

V časti staršieho sadu je vytvorený aj detský kútik, v objektoch je možné sa ubytovať..