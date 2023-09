Lednica - okolie

Rímskokatolícky kostol svätého Jána Nepomuckého z roku 1735 je národnou kultúrnou pamiatkou a na malom námestí obce je umiestnená socha sv. Floriána

kostol sv. Jána Nepomuckého

socha sv. Floriána

Lednicu obklopuj tri pohoria a to Biele Karpaty, na východe Malá Fatra a na severe Javorníky. Nachádza sa tu viac turistických trás Nad obcou sa nachádzajú Lednické skalky, Prírodná pamiatka so 4. stupňom ochrany o rozlohe 2,7 ha. Predmetom je ochrana krajinotvorného prvku, významného z geologického a geomorfologického hľadiska. Z lúk a skaliek sú krásne výhľady do doliny, obec ako aj na hrad Lednica. Miernym problémom je orientáca v teréne k jednotlivým skalkám, i keď začiatok chodníka je zeleno značená turistická trasa, neskôr na orientáciu slúžia len vyšľapané chodníčky.

Zeleno označená turistická trasa vedie z obce popri hospodárstve na pastvinách sa pasie dobytok.

Chodník vedie popri ovocnom sade výhľad je aj na hrad Lednica.

Označenie oblasti prírodnej pamiatky, po chvíli opúšťam zeleno označený chodník a smerujem k prvým skalkám.

Lúky sú bohato zakvitnuté liečivkou, repíkom.

Prvé Lednické skalky a výhľady na Lednicu, hrad a okolité kopce.

V priblížení hrad Lednica.

Ďalšie výhľadové skalky

Neďaleko hradu sú zvyšky starého kostola s cintorínom. Kostol a cintorín boli postavené zároveň s hradom, nachádzajú sa v areáli farskej záhrady. V roku 1623 bol kostol zbúraný cisárskym vojskom. Dnes vidieť len zvyšky bývalého kostola.