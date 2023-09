Náučný chodník Manínska tiesňava časť 1.

Keď prejdeme celým chodníkom neuvidíme len jednu z najkrajších a najužších tiesňav na Slovensku, Manínsku tiesňavu, ale aj ďalšie zaujímavé miesta, tak poďme sa vydať na cesty.

Začíname od Campingu Manínska tiesňava, kde sa nachádza spoplatnené parkovisko. Manínska tiesňava je Národnou prírodnou rezerváciou v správe štátnej ochrany prírody rážovské vrchy. Bola vyhlásená v roku1967 s rozlohou 117,63 ha a ochranným pásmom 70,49 ha v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy.

parkovisko, Camping Manínska tiesňava

Od campingu pokračujeme asfaltovanou cestou vedúcou do obce Záskalie. Tu si treba dávať pozor, nakoľko je to dosť úzka cesta a jazdia po nej autá.

Trasou náučného chodníka je umiestnených 12 informačných panelov, ktoré popisujú faunu, flóru, geológiu ako aj obce cez ktoré vedie náučný chodník.

asfaltovaná cesta

Dolinou preteká Manínsky potok a po chvíli sa začne dolina zužovať do tiesňavy. Tento vápencový kaňon vznikol Priesmyk vznikol zarezaním Manínskeho potoka do vápencov, ktorý rozdelil Manínske bradlo na dva vrchy a to Veľký Manín a Malý Manín. Uzučkú dolinu zvierajú až metrov vysoké skalné steny.

Manínsky potok

bradlá Malého Manína

Vysoké skalné bradlá v zužujúcom sa kaňone.

najužšie miesta tiesňavy

Keď prejdeme tiesňavou cez potok vedie lávka pod skaly, kde sa nachádza symbolický cintorín obetí hôr. Keď pozerám do tých výšok skalných stien, skalných ihiel, ktoré sú horolezeckou oblasťou, stačí malé zaváhanie, chybný krok a pribudne ďalšia tabuľa....

symbolický cintorín

Od symbolického cintorína vedie chodník k jaskyni pod Černokňažníkom. Cestou sú výhľadové miesta odkiaľ vidieť na okolité skaly a tiež na tiesňavu.

Puklinová jaskyňa pod Černokňažníkom má dĺžku 24 metrov vytvorená je v druhohorných kriedových vápencoch. Jej druhý otvor je vo výške 7 metrov.

Keď prejdeme Manínskou tiesňavou, prídeme do malej obce Záskalie. Obec síce leží za skalami Manína ale za ňou sú skaly Kostoleckej tiesňavy.

Záskalie

pohľad späť na Manín

Kostolecká tiesňava.

cesta popri skalách Kostoleckej tiesňavy

V skalných stenách Kostoleckej tiesňavy sa nachádza najväčší skalný previs na Slovensku, ktorý nesie názov Strecha Slovenska alebo Kostolecký dóm. Kostolecký dóm vznikol zarezávaním Manínskeho potoka do vápencového bradla Drieňovka. Bralo na ktorom je vytesané sa nazýva kavčia skala. Aj táto oblasť ako aj Manín je vyhľadávanou horolezeckou oblasťou. Kostolecká tiesňava bola v roku 1970 spolu s jej širším okolím vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu.

kostolecký dóm

Cesta pokračuje do obce Kostolec.