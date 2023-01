Pohorie Tríbeč - Kozlica a Trniny

Niekedy nadobúdam dojem, že miesta, kde nevedú turistické chodníky sú atraktívnejšie ako tie značené. Možno je to aj tým, že mám rada skalnaté vrcholy, výhľady z nich a tiež že nemám to ďaleko.

Mojou osvedčenou trasou na výstup je Sádok, miestna časť Klátovej Novej Vsi, v okrese Partizánske.

Parkovisko v obci, kde zvyknem odstaviť auto je akési plné, ale podarilo sa. Neskôr sa dozvedám, že práve na Kozlicu bol plánovaný výstup turistického oddielu. Pre mňa je to pozitívna správa, keďže ide o neoznačený chodník, aspoň budú stopy kadiaľ tento oddiel vystúpil.

Z obce je prvá časť stúpania na vrch Chríb s kostolom zasvätený Panne Márii, Kráľovnej anjelov. Pod kostolom sa nachádza starý sad a cesta vedúca na vrchol je blatistá. To som ešte netušila, že tých blatistých úsekov bude viac. Počasie je, aké je, teda šero, ale aspoň neprší ako posledné dni a sú aj náznaky snehu.

Sádok

starý sad

kostolík Panny Márie, Kráľovnej anjelov

Z kostolom smerom k lesu sa nachádzajú lúky a polia. Oddeľuje ich pás krovia. Na oboch stranách je však blatisto.

pohľad späť ku kostolíku

Výhľady do okolia.

Zisťujem, že nie je až taká výhoda keď predo mnou prešiel turistický oddiel, v rozbahnenom teréne sa ťažko hľadá suchšie miestečko.

cesta okrajom lesa

Neskôr je to síce už lepšie, s pribúdajúcou nadmorskou výškou je aj viac snehu.

Prichádzam na malú čistinku a ďalej pokračujem zvážnicou. Zanedlho sa stopy oddielu odpoja zo zvážnice a nasleduje stúpanie na hrebeň Kozlice.

čistinka

zvážnica

stúpanie na hrebeň Kozlice

Už popri chodníku rastú aj takéto tvarom zaujímavé stromy.

Kozlica má nadmorskú výšku má nadmorskú výšku 498 metrov, je z neho polkruhový výhľad na kopce Tríbeča, ako aj do dolín. Na vrcholovom bode sa nachádza sedenie, ako aj vrcholová kniha.

Výhľady

Ďalej vrcholom vedie mierna vlnovka až k vrcholu Trnín s nadmorskou výškou 495 metrov. Výhľady zo skaliek Trnín sú podobné ako z Kozlice.

pohľad späť na vrchol Kozlice

chodník smerom k Trninám

kremencové skalky

Taktiež trasou je mnoho, teda pre mňa, zaujímavých povykrúcaných stromov, každý z nich je jedinečný.

skalnatý vrchol Trnín

Od Trnín je prudšie klesanie na zvážnicu ktorá vedie pod Trninami a Kozlicou.

klesanie z hrebeňa

zvážnica pod Kozlicou

Z tejto zvážnice sa dá napojiť na chodník vedúci na Vres, čo je ďalšia kremencová hôrka Tríbeča, ale tam je výstup sutinami, tak som sa rozhodla pre inú alternatívu, ale o tom nabudúce.

možnosť odbočenia na Vres

Keď schádzam na lúku pod kostolom tak už sú len nepatrné zvyšky snehu, ale blata je naozaj dosť, inak by to bola ideálna trasa na takú krátku ani nie túru, ale skôr vychádzku v pohorí Tríbeč. Možno nabudúce to bude lepšie...