Rozkvitnutý Kľak

Kľak je medzi turistami značne obľúbený, pre nenáročný výstup a nádherné výhľady do širokého okolia.

Rada sem chodievam nie raz, ale viac krát ročne, v ktorom ročnom období je najkrajší? To by som si netrúfala napísať, v každom ročnom období má svoje čaro.

Teraz je to kvitnúci Kľak, na jeseň je sfarbený vo farbách jesene, cez zimu očarí ihličkovou inovaťou výzdobou konárov a kríkov...

Na vrchol Kľaku vedie viac značených turistických chodníkov, najľahší a zároveň najjednoduchší je výstup z Fačkovského sedla žltým turistickým značením. Malou nevýhodou je však to, že je to známa trasa a značne frekventovaná. Pre mňa to znamená toľko, že v žiadnom prípade si túru nenaplánujem cez víkend a začínam čo najskôr ráno.

Z parkoviska vedie žlté turistické značenie okrajom lúky k serpentínam vedúcim na Reváňske sedlo. Trasa na jednej časti je presmerovaná, hlavne kvôli „večnému blatu“ pod Reváňskym sedlom.

pohľad späť Homôľka a skiaréna Fačkovské sedlo

Chodníkom vedľa lúky prichádzam k prvému smerovníku, Staré cesty. Vždy obdivujem chatu pod lesom, vedela by som si predstaviť tu žiť.

chata pod lesom

Od smerovníka pokračujem "trojprúdovkou" medzi smrekovcami do lesa.

trojprúdovka

Na okraji lesa kvitnú kríky, vzduch je krásne voňavý.

trojprúdovka do lesa

Už pri vstupe sa vôňa mení na vôňu medvedieho cesnaku. Nakoľko tento blog má byť o rozkvitnutom Kľaku tak budú tu nielen výhľady, ale aj fotografie jednotlivých rastlín.

serpentíny lesom

medvedí cesnak

Cesnak však rastie len na upätí Reváňa, neskôr ho vystrieda vôňa rozmanitých iných lesných a lúčnych kvetov.

žltuška orlíčkolistá

mesačnica trváca

pakost lesný

iskerník prilbicovolistý

Ale rastie aj jedovatá rastlina kýchavica biela.

kýchavica biela

Z lesa vychádzam na nezalesnený vrchol Reváňa, okrajom lesa kvitne mesačnica, skupinka stromov je roztancovaných v smere vetrov a sú tu výhľady do okolia, ako aj na cieľ mojej cesty, Kľak.

okrajom lesa

roztancované stromy

pohľad späť

výhľad trasou na Reváň

Kľak v pozadí

Je taká zaujímavá oblačnosť, snáď z toho nebude dážď. Výhľady z Reváňskeho sedla na okolité kopce.

Na lúke kvitne okrem iných aj žltohlav európsky pekný kvet, pripomínajúci ružu.

horčinka obyčajná

orlíček obyčajný

žltohlav európsky

Z Reváňskeho sedla na Kľak je to už cesnakový chodník , medvedí cesnak tvorí súvislý zelený koberec v lese.

chodník s vôňou cesnaku

medvedí cesnak

les s vôňou cesnaku

Neskôr je chodník kamenistý, vedľa chodníka sú menšie skalné útvary, znamená to, že Kľak je neďaleko.

pod skalami

Na konci chodníka je už smerovník Pod skalou a vychádzam do voľného priestranstva, smerom na vrchol.

smerovník

Výhľady z chodníka.

Všade je plno kvetov, Kľak je v tomto ročnom období v rozkvete.

zbehovec plazivý

plešivec dvojdomý

vstavač mužský

púpava dvojdomá

horec

horec

Všade navôkol kvitne žltohlav európsky.

Vrcholový dvojkríž a koniec botanického okienka, už len výhľady navôkol, posedieť si medzi omamnou vôňou kvetov, Kľak sa začína zapĺňať a je čas vrátiť sa späť.

vrcholový dvojkríž

Výhľady z Kľaku

Pri návrate slnko svietilo správnym smerom zas bolo vidieť "ducha" Kľaku s krížom.

Sú miesta, odkiaľ sa človeku nechce odísť a toto je jedným z nich...