Studený hrad a hrad Gýmeč časť 2.

Od smerovníka Sedlo pod Gýmešom pokračujeme lesnou cestou, ktorá nás dovedie na lúku s obmedzenými výhľadmi.

lúka pod Gýmešom

V diaľke z hmly sa vynárajú veže jadrovej elektrárne Mochovce.

Hrad Gýmeš je na dohľad.

Z informačného panelu je vidieť aký to bol v minulosti rozľahlý hrad.

hrad Gýmeš (zdroj: info panel)

Jednotlivé časti hradu sa dostavali postupne , o čom svedčí pôdorys hradu s jednotlivými obdobiami dostavby.

pôdorys hradu Gýmeš (zdroj: info panel)

Kým po Studenom hrade už v teréne nie je ani stopa, hrad Gýmeš vstáva z popola. O obnovu a záchranu Národnej kultúrnej pamiatky sa od novembra 2011 stará OZ CASTRUM GHYMES.

Neskororománsky hrad bol postavený na mieste staršieho hradiska na vrchu Dúň, v rokoch 1242 až 1250 Andrejom, synom Ivánku z rodu Hunt-Poznanovcov. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1253 keď kráľ Béla IV daroval Andrejovi za zásluhy majetky v okolí hradu. Najstaršie časti hradu sú obytná hranolová veža, veža v tvare podkovy a dvojpodlažný palác. V roku 1295 po Andrejovej smrti zdedili hrad jeho synovia, Andrejov syn Tomáš vybudoval na blízkom skalnom výbežku pozdĺžny palác, čím vznikol tzv. dvojhrad.

Po smrti Tomáša a násilným obsadením hradu Matúšom Čákom Trenčianskym sa hrad znovu dostal do rúk kráľa. Majetok sa vrátil rodu až v roku 1386 a to už rod využíval prímenie Forgáč. Blažej Forgáč dobudoval nové predhradie a hrad sa zas spojil do jedného celku. V 14 a 15 storočí sa vybudovali nové obytné priestory a pribudli dve vežové paláce.

Po porážke uhorských vojsk v bitke pri Moháči, v roku 1526, sa Gýmeš stal jedným z bodov protitureckej obrany.Neskôr hrad bol opäť vo vlastníctve kráľa. Zásadnú obnovu hradu iniciovali až František IV. Forgáč a po ňom, v roku 1613, jeho brat Žigmund II. Forgáč.

Povstalecké vojská Gabriela Betlena v roku 1619 zničili Gýmeš, hrad bol v roku 1620 Žigmundom obnovený.

Ďalšou ranou pre hrad boli turecké vojská v rokoch 1663 a 1671, nakrátko ho aj obsadili.

Za vstup Šimona Forgáča do služieb Františka II. Rákociho cisárske vojská obsadili hrad a bol odňatý Forgáčovcom. Do majetku rodu sa znova dostal v roku 1711 zásluhou biskupa Pavla IV. Forgáča a ten uskutočnil aj barokovú prestavbu hradu. Hrad časom nadobúda sakrálnu funkciu, bol tu vybudovaný kostol sv. Ignáca a tiež kaplnka sv. Jána, opravili sa paláce, hradby.

Na týchto historických faktoch ma prekvapila informácia, že v prestavbe hradu biskupom, pokračoval v diele jeho syn Pavol V. Forgáč, ale všeličo sa stáva....

Na Gýmeši sa konali aj púte . Neskôr neobývaný hrad začal chátrať

Paradoxom je, že viac krát opravovaný a zveľaďovaný hrad Forgáčovcami, zdevastoval Forgáč, keď v roku 1833 Karol dal na hrade rozobrať strechu a konštrukciu krovov použil na výstavbu cukrovaru v Jelenci, čo ešte urýchlilo to, že sa hrad rýchlejšie stáva ruinou.

I keď bol Karol Forgáč starým mládencom, po jeho smrti v roku 1911 sa o dedičstvo prihlásilo až 46 jeho nemanželských detí, údajne ich bolo však viac, možno ani sám nevedel koľko.

hrad Gýmeš

Vstupom na prvé predhradie nás upúta hranolová obytná veža.

vstup do hradu

obytná veža

Výhľady z hradných múrov.

opevnenie hradu a streľne

pozostatky kostola a kaplnky

Obytná veža a výhľady z veže.

schodište obytnej veže

Najvyššie poschodie obytnej veže a výhľady.

Pozostatky kostola a kaplnky.

Ako vidieť už veľa práce sa na hrade vykonalo, ale ešte OZ veľa práce aj čaká...

Ako snáď o každom hrade, aj o hrade Gýmeš koluje povesť:

Keď sa Turci objavili po prvýkrát pod hradom, celé týždne sa im ho nepodarilo dobyť. Avšak situácia obrancov bola zo dňa na deň horšia. Ich rady redli, zásob i síl ubúdalo. Nadišla posledná bitka. Zatiaľ čo smrť neúprosne kosila na hradbách ďalších hradných vojakov, gýmešská hradná pani v kaplnke úpenlivo prosila Matku božiu o pomoc. A čo sa nestalo. Znenazdajky sa rozpútala strašlivá búrka a nebesia začali priam besnieť. Nad horiacim táborom Turkov sa križovali blesky a zdesený nepriateľ bezhlavo utiekol. Gýmeš zachránil nebeský zázrak.