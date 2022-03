V predpovedi počasia sľubovali pekný, slnečný deň, ale sľuby sa sľubujú, realita bola iná. Ale v jednom mali predsa len pravdu, bol to pekný deň aj keď nie slnečný.

Obec Blatnica v okrese Turčianske Teplice je akousi vstupnou bránou do pohoria Veľká Fatra. Známa je Blatnickým hradom, aj dlhočiznou Gaderskou dolinou. Dolina je východiskom výstupu snáď na najkrajšie vrcholy Veľkej Fatry, Tlstú a Ostrú.

Na ústi Gaderskej doliny je vytvorené parkovisko a odtiaľto pokračujem dolinou k modrému turistickému značeniu, ktoré ma dovedie Vápennou dolinou do cieľa, na vrchol Tlstej.

parkovisko

vstup do Gaderskej doliny

Nachádza sa tu chatová osada Gader, celou dolinou preteká Gaderský potok.

chatová osada Gader

Gaderská dolina

Gaderský potok

Míňam jeden modro značený chodník cez Konský dol, to bude moja cesta späť, potom žlto značenú trasu vedúcu na hrad Blatnica a konečne je tu smerovník, modro označený chodník na Tlstú. Značenie ma priviedlo k hranici prírodnej rezervácie s upozornením na zvýšený výskyt medveďov.

Vápennou dolinou sa nachádzajú rôzne skalné previsy, jaskynky, mám síce oči na stopkách, tá výstražná tabuľa mi k pohode neprispela. Zatiaľ je okolo len snehový poprašok a postupne naberám výškové metre.

hranica Prírodnej rezervácie

Vápenná dolina.

K jednému previsu som podišla bližšie bol vyzdobený ľadovými cencúľmi, keby tam obyvateľ hôr prebýval, tak by ich zrejme polámal.

Ešte zopár skalných útvarov a dostávam sa k jaskyni Mažarná.

Jaskyňa Mažarná je asi tak v polovici, podotýkam ľahšej polovici, výstupu na Tlstú. Je to voľne dostupná jaskyňa s dlžkou 134 metrov. Ja sa však zdržiavam len pri ústi, odvaha mi chýba preskúmať ju ďalej. Jaskyňa má v tomto období má tiež ľadovú výzdobu.

jaskyňa Mažarná

Pri jaskyni však končí snehový poprašok a začína klzký terén, je tu aj zaistený úsek medzi skalami a taktiež sa zvyšuje postupne s nadmorskou výškou aj hrúbka snehovej pokrývky.

zaistený úsek

zaistený úsek

Trasou sa nachádzajú aj výhľadové miesta na Turiec avšak počasie nepraje krajšej fotografii.

výhľad na Turiec

Neskôr je to stúpanie snehovou pokrývkou na vrchol Tlstej. Tu som si spomenula na bociana, pripadala som si tak. Aby som trafila do hlbokej šľapaje musela som vysoko dvíhať nohy, teda pokračovala som bocianím krokom.

Bližšie k vrcholu začal padať sneh, našťastie to nebola žiadna fukavica, len také opatrné sneženie.

Vrchol Tlstej.

Je to vlastne bralnatý kopec s rozsiahlou vrcholovou lúkou, pri dobrom počasí tu musia byť nádherné výhľady, takže sa sem ešte budem musieť vrátiť.

Vrchol Tlstej

Do Gaderskej doliny sa vraciam cez Muráň a Konský dol, sú tam tiež zaujímavé skaly, previsy, jaskyne, ale už si viac dávam pozor pri zostupe na ten bocianí krok, nie je to príjemné preboriť sa po kolená do snehu.

Či to v tomto počasí stálo za to? Rozhodne áno, do tejto oblasti sa ešte určite vrátim.