Na poslednej mojej túre na Tlstú viditeľnosť nebola dobrá, tak som sa rozhodla tieto vápencové skalné bralá navštíviť ešte raz.

https://blog.sme.sk/simunekova/cestovanie/tlsta

Trasa bude rovnaká, ale ona je aj tak v každom ročnom období iná a tiež som ju mala obohatenú o spoločnosť. Začiatok túry je v obci Blatnica, na parkovisku v ústí Gaderskej doliny.

Žlté turistické značenie nás vedie popri žblnkotajúcom Gaderskom potoku, asfaltovanou cestou, popri chatovej osade Gader k ústiu Vápennej doliny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Gaderská dolina ústie

Gaderský potok

Chatova osada Gader

Vápennou dolinou vedie modré turistické značenie, s modrým značením vstupujeme na územie Národnej prírodnej rezervácie. Upozornenie na výskyt medveďa úplne nepridáva na pohode, ale v poslednom čase mám pocit, že je menej území kde sa nevyskytuje, tak to beriem ako fakt.

Vápenná dolina

Chodník ma zo začiatku mierne stúpanie, neskôr môžeme okolo seba obdivovať rôzne skalné previsy, terasy, skalné ihly a malé jaskynky. Občas chodník prekríži aj spadnutý strom.

skalná ihla

Najväčším lákadlom tejto trasy je jaskyňa Mažarná, ktorá je najväčšou jaskyňou vo Veľkej Fatre. Jej vstupná brána má takmer 134 metrov. Našli sa tu aj archeologické objavy ako pozostatky jaskynného medveďa a tiež že bola osídlená v mladej dobe kamennej. Ako vždy absolvujem len vstupný portál, preskúmať vnútro jaskyne ma neláka.

Ale môj spoločník, zaslúžilý turista neodolal a zmizol v útrobách jaskyne.

Pri jaskyni nás dobieha partia vekovo mladších s rýchlejšími nohami, zrejme nebude to ojedinelý jav. Máme čas a nemáme v pláne trasu prebehnúť, aj keď je otázne či by sme rýchlejšie tempo zvládli. Ja sa priznám sebakriticky že nie, môj spôsob presunu, vytrvalý slimák, mi celkom vyhovuje.

k jaskyni Mažarná

Jaskyňa Mažarná

skalný previs

Menší chodník zaistený reťazami, už stúpa prudšie, povedľa chodníka je viac výhľadov na Turčiansku kotlinu.

zaistený chodník

jaskynky

výhľad na Turiec

Postupne listnatý les vystriedajú ihličňany, zvyšujúcou nadmorskou výškou sa otvárajú širšie výhľady na Turiec.

zaistený úsek

Po pár serpentínach les vystrieda lúka, blížime sa na trávnatý vrchol Tlstej do nadmorskej výšky 1373 metrov . Z vrcholovej lúky sú výhľady na celú Turčiansku dolinu, Malú Fatru a tiež na ďalšie vrcholy Veľkej Fatry, Ostredok a Krížnu.

Vedľa Tlstej sa nachádza so svojimi bralnatými vrcholkami Ostrá Tlstú a Ostrú oddeľuje dolina Konský dol, to bude naša trasa naspäť do Gaderskej doliny.

skalnatý vrchol Ostrej

Ešte posledné výhľady a pokračujeme ďalej modrým turistickým značením, povedľa ďalšej jaskyne bez mena s prudším klesaním do údolia Konský dol.

výhľad na bralnatý vrchol Tlstej

jaskyňa

Ďalej je trasa už bez výhľadov, ale tiež zaujímavá, mohutné kamene obrastené machom, zaujímavé kmene a poskrúcané korene stromov.

V reštaurácii si objednáme tradične ja kofolu a môj parťák, ako vždy na zakončenie túry, orosené pivo. Bol to pekný deň počasie vyšlo, výhľady boli do ďaleka, tento krát sa mi Tlstá odvďačila za to, že som sa zas vrátila..