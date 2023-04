Veľká biela skala, Malá skalka a Zoborská lesostep.

Ako na každú jar, moje kroky smerujú na Zoborské vrchy. Zoborské vrchy sa nachádzajú na najjužnejšej časti pohoria Tríbeč nad mestom Nitra. Na jar sú tu lesy krásne zakvitnuté rastú a kvitnú rôzne chránené rastliny.

Na Zobore som už bola viac krát, mám pochodené turistické chodníky v tomto pohorí, chcelo by to zas niečo iné, nepoznané. Výber padol na Veľkú bielu skalu a Malú skalku. Na tieto miesta nevedie označený turistický chodník ale kombináciou turistických, cyklistických a neoznačených chodníkov sa na tieto miesta dá dostať bez problémov. Od širšieho označeného chodníka vedie úzky vyšľapaný chodník k Veľkej bielej skale.

chodník lesom

Veľká biela skala

Veľká biela skala je naozaj veľká a biela, ako to má aj v názve. Spod skál vedie chodník na jeho stupňovité plošiny. Výhľad zo skaly je panoramatický na celú Nitru a okolie.

Výhľady

Jednotlivá vrstvy bielych skál majú zvislé, vodorovné aj šikmé vrásnenie.

Chodníkom prechádzam ďalej k Malej skale. Les je plný rozkvitnutej chochlačky ako aj iných jarných kvietkov.

Kombináciou rôznych chodníkov sa dostávam na Malú skalku. Pod Malou skalkou je bývalý lom, výhľady zastierajú stromy, ihličňany na kremencovom podloží vyzerajú ako odrastené bonsaje. Nachádza sa tu aj hojdačka ale pre istotu som ju neodskúšala.

chodník na malú skalku

obmedzené výhľady z Malej skalky

hojdačka

Boli to naozaj pekné miesta a určite sa sem ešte budem vracať. Ale čo ma dostáva do kolien, to sú rozkvitnuté nízke kosatce a nátržníky lesostepu. Rastie tu viac chránených rastlín, ale teraz majú obdobie kvitnutia práve tieto.

Tak ako zvyčajne z pohoria Tríbeč, tieňové selfie.