Na Zobor vedie viac značených turistických chodníkov, pre mňa je však najviac atraktívnou zeleno značený chodník z obce Dražovce pri Nitre. Možno aj preto, že rada kombinujem turistiku aj s inými aktivitami.

Práve na tejto trase nad obcou je odbočka ku kostolu sv. Michaela Archanjela, čo si nenechám ujsť.

chodník, odbočka ku kostolíku

kostolík sv. Michaela Archanjela

Románsky emporový kostol bol postavený v polovici 11. storočia z lomového kameňa na skalnatom kopci nad obcou Dražovce. Stavba má obdĺžnikovú loď, polkruhovú apsidu a malé románske okná. V okolí kostola bolo v rokoch 1947-49 odkrytých 55 hrobov, v ktorých sa našli mince, ozdoby a súčasti odevu.

Na tomto mieste sa pochovávalo v 11 – 17 storočí. V rokoch 1993 – 1997 bol kostol obnovený.

Tento kostolík bol vyobrazený aj na slovenských bankovkách a to na 100 korunovej bankovke vydanej v roku 1941 a 50 korunovej z roku 1993.

Traduje sa legenda, na základe ktorej sa uskutočnila obnova kostolíka, či je pravdivá, či nie, ktovie...

Vraj v jeden deň, keď kostolník upratoval kostol, zrazu ho osvetlila veľká žiara. Keď sa pozrel na miesto oltára, uvidel tam Pannu Máriu, držiacu dieťatko. Tieto zjavenia sa stále opakovali a dedinčania si to nevedeli vysvetliť. Až raz jeden pastier, ktorý v okolí kostola pásol svoje stádo, začul zvláštnu hudbu vychádzať z kostolíka. Keď k nemu dobehol a nazrel dovnútra, uvidel tam postavu Panny Márie ako smutne ukazuje na ošarpané steny s opadanou omietkou a polorozpadnutú strechu. Dedinčania si v tom zhrozene uvedomili, že kostolík nechali schátrať. Okamžite začali s opravami a od zrekonštruovania sa oň pravidelne starajú.

Z tejto skaly, na ktorom je vystavaný kostol sú výhľady na Nitru, Dražovce ako aj na priemyselný park. Tieto výhľady ma budú sprevádzať aj trasou, nakoľko vedie aj cez lúky.

Keď som odchádzala od kostolíka, tak z lesa sa ozýval plač, ktorý sa približoval. Z húštiny vybehlo nariekajúce šteniatko. Buď ušlo, alebo ho tu niekto nezodpovedný zanechal. Bolo mi ho ľúto aj som sa ho snažila podplatiť kúskom z mojej desiaty nech zostane, ale nedalo sa podplatiť. Chcelo ísť len so mnou, čo však nebolo možné. Našťastie sa približoval pán venčiaci svojich psíkov a malinké zostalo pri nich. Dúfam že sa dostalo do bezpečia. Pri ceste späť už ho tam nebolo, keby tam zostal, zrejme by som dnes už aj ja venčila.

šteniatko

Od kostolíka vedie trasa ponad vinice s chatkami. ďalej ma prekvapilo to množstvo stromov pripravených na odvoz. Mechanizmy síce v lese nepracovali, boli odstavené poblíž.

Vychádzam na lúky. Je pekný slnečný deň aj keď chladnejší. Miestami sú postavené lavičky, tieto trasy pod Zoborom sú obľúbeným výletným miestom.

Nachádza sa tu taký zaujímavý výtvor, tkz. Nitrianske Stonehenge. Síce to má od toho anglického ďaleko a zrejme bolo vytvorené nedávno, ale je to ďalšia atrakcia.

Nitrianske Stonehenge

Prechádzam ďalšími lúčkami, lesom až k smerovníkom Tri duby, Lyžiarska lúka, tu už začína prudšie stúpanie, doteraz to bola skôr prechádzková trasa.

chodník k smerovníku

chodník lesom

Les je doslova posiaty snežienkami, tak sa neponáhľam, vždy nachádzam krajšie a krajšie trsy ktoré sa oplatí odfotiť.

záverečné stúpanie na vrchol

Vrchol Zobora

v tejto oblasti stálo hradisko

náčrt hradiska (zdroj: zdroj Náučný chodník)

Národná kultúrna pamiatka, hradisko Zobor je najrozsiahlejšou pamiatkou v okolí Nitry. Ohraničuje ho obranný val v dĺžke 2km a miestami s výškou 7 metrov ktorý obopína vrchol Zobora a Pyramídy. Hradisko s opevnenými predhradbami leží na ploche približne 18 ha. Vznik hradiska sa datuje do neskorej doby bronzovej 10 - 8 storočie pred našim letopočtom. Najstaršie osídlenie je späté s ľuďmi lužickej kultúry, neskôr v dobe železnej hradisko zaniklo. V období Veľkej Moravy bolo využívané ako útočisko a strážne stanovisko.

Okolo hradiska vedie Historický náučný chodník hradisko Zobor.

Ešte prechádzka po vrchole, v altánku si dám vrcholovú kávu. Zo Zobora budem pokračovať k Pyramíde, ale to je už iný príbeh.

Vrchol Zobora.