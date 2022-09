"Nebola len kráľovnou, bola symbolom...

Najprv som si myslela, že k nebudem k tejto téme písať...že je toho už všade celkom dosť, ale po včerajšom telefonáte so švagrinou som sa predsa len rozhodla sprostredkovať ako vnímajú celú súčasnú situáciu ľudia v Anglicku. Ja sama som o živote v Anglicku a dokonca aj o samotnej kráľovnej písala už niekoľkokrát - predsa som v tejto krajine žila s prestávkami vyše päť rokov - celkom dosť na to, aby sa človek naučil vnímať rozdiely v chápaní mnohých vecí. Naposledy to bol blog https://blog.sme.sk/sonabulbeck/nezaradene/preco-briti-miluju-svoju-kralovnu…, ktorý som uverejnila tento rok v júni pri príležitosti osláv 70. výročia nástupu kráľovnej na trón.

Ale poďme teraz k tomu, aké emócie prevládajú u Angličanov dnes. Predovšetkým je to úprimný nefalšovaný smútok za kráľovnou, ktorú si vážili aj nerojalisti pre jej skutočne obetavú celoživotnú službu anglickému národu. Aj odporcovia monarchie museli uznať, že svoju životnú rolu zvládala perfektne a že ľudia naozaj mali pocit, že je všetko v poriadku, kým je ona na tróne. Milovali ju, vážili si ju a obdivovali ju ako múdru panovníčku a zároveň aj ako starostlivú matku, starú i prastarú matku. Mať štyri deti stále nie je celkom bežné, už tri deti sa dnes považujú za nadštandard a je úplne jedno, či máte aupairku alebo nanny, vždy ste predovšetkým matka. A tak kráľovnú Angličania vnímali – ako svoju matku, ktorá myslela na všetkých. Momentálne v anglických správach sa to len hemží príbehmi ľudí, ktorí sa s ňou stretli alebo dostali od nej list s prianím k životnému jubileu alebo s poďakovaním za niečo, čo urobili pre svojich susedov či celú krajinu. Spomínajú na ňu s vďakou a so slzami v očiach, lebo im dala pocítiť, že sú dôležití a že to, čo urobili, malo zmysel…

Súčasný nový kráľ Karol III, bývalý princ Charles, vo svojom novom postavení to rozhodne nebude mať jednoduché. Na rozdiel od svojej matky, ktorá preplávala morom života bez jedinej morálnej poškvrny, on si zavaril u Angličanov tým najhorším možným spôsobom. Jeho život nesprevádzali korupčné škandály alebo klamstvá ako u mnohých vrcholných predstaviteľov britskej ( a povedzme si úprimne, nielen britskej) politiky, ale princ Charles sa previnil v očiach konzervatívnych Angličanov tým, že spochybnil jednu zo základných tradičných hodnôt britskej spoločnosti – manželstvo. Aj keď v Anglicku je pomerne vysoká rozvodovosť, jeho rozvod s princeznou Dianou bol jednoducho škandálom. Tým, že verejne priznal mimomanželský pomer s Camillou, pobúril všetkých Angličanov, ktorí milovali princeznú Dianu. Jej príbeh bol ako o Popoluške, ktorá nevinná a skromná prišla do paláca a postupne sa prejavila ako tá najsprávnejšia osoba na pozíciu manželky budúceho kráľa. A túto takmer rozprávkovú bytosť princ Charles podviedol a nepriamo sa tak stal aj dôvodom jej smrti...lebo keby sa neboli rozviedli, tak princezná by nebola s Fayedom a neboli by išli autom a neboli by havarovali a ešte by žila...Samozrejme, je to všetko o tom „keby bolo keby, boli by sme v nebi “, ale konšpiračných teórií máme stále dosť aj v iných oblastiach. V mysliach mnohých Britov je však tento moment hlboko zakorenený a nie som si istá, že keby nový kráľ Karol III. hovoril rečou ľudskou i anjelskou, či mu to niekedy odpustia. Na druhej strane hlavne mladšia generácia, ktorej sa celá táto story už až tak veľmi netýka, mimoriadne oceňuje Charlesov záujem o životné prostredie, jeho snahu o zavádzanie nových „ecofriendly“ technológií a udržateľný rozvoj. V každom prípade mu budeme držať palce...nastupuje na trón v neľahkej dobe svetovej hospodárskej krízy a ľudia budú veľmi prísne hodnotiť každý jeho krok…

Ďalší moment, ktorý švagriná spomenula, bola dúha nad Buckinghamským palácom aj nad hradom vo Windsore. Informovali o nej aj naše médiá spolu s komentármi, že či náhodou nejde o nejaký foto shop. Ja som videla tie fotky medzi prvými, lebo priateľka, žijúca v Londýne, bola zhodou okolností práve v meste a tak viem, že boli pravé. V Anglicku sa zvykne hovoriť, že keď vám zomrie domáci miláčik, že odíde „za dúhový most“. Vo výnimočných prípadoch sa však v Anglicku dúha spája aj s odchodom ľudí „na druhý breh“ a kráľovná bezpochyby výnimočná bola. Známa pieseň „Somewhere Over the Rainbow“ z filmu Čarodejník z krajiny Oz sa nielen v originálnom prevedení Judy Garland, ale aj v mnohých iných verziách hráva aj na anglických pohreboch. A propó, pohreby...Pohreb po desiatich dňoch nie je v Anglicku žiadnou výnimkou ani pre bežných ľuďoch, nie to pri panovníkoch. Moja svokra mala pohreb tiež až na jedenásty deň a manžel dokonca až po vyše dvoch týždňoch, lebo pohrebná služba nemala voľný termín. Na rozdiel od našich krajín, kde sa pozostalí snažia usporiadať pohreb cez víkend, aby si ľudia nemuseli brať dovolenku, v Anglicku je to práve naopak - býva to obyčajne pracovný deň, najčastejšie piatok alebo pondelok. Tí, čo sa chcú zúčastniť pohrebu, aj takýmto spôsobom preukazujú zosnulému svoju úctu – dávajú tak najavo, ako veľmi im na ňom záleží, že nemajú problém si kvôli pohrebu zobrať v ten deň voľno z práce. Aj kar je poňatý skôr ako párty, kde ľudia postávajú, popíjajú, pojedajú a hlavne spomínajú na veselé i vážne príhody, čo s dotyčným alebo dotyčnou zažili. Určite však budúci pondelok sa nebudú konať žiadne „street party“ ako pri príležitosti kráľovninho jubilea, ale celá krajina sa odeje do čierneho a bude sa v slzách lúčiť s nepochybne najväčšou postavou svojich novodobých dejín. God Save the Queen!