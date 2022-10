5 336 kilometrov po západnej časti Spojených štátov amerických, deň číslo 3 – Barringerov kráter v Arizone

Naše potulky pokračujú tretím dňom. Ubytovali sme sa v sympatickom hoteli malebného horského mestečka Flagstaff, v štáte Arizona. Ocitli sme sa v nadmorskej výške 2 106 metrov. Recepčná v hoteli nám porozprávala niekoľko zaujímavosti o meste, ktoré je pomyselnou bránou do legendárneho Grand Canyonu. Flagstaff je moderné a priateľské mesto, prezentuje americký životný štýl. Historické centrum mesta je preplnené štýlovými reštauráciami, remeselnými pivovarmi, galériami miestnych umelcov či nočnými barmi so živou hudbou. Je rajom turistiky, cyklistiky, horolezectva a dokonca aj lyžovania. Povedali by ste, že sa v Arizone lyžuje? Samozrejme, v stredisku Snowbowl nájdete prvotriedny lyžiarsky areál.

Mestom vedie Historická Route 66 a dokonca sa tu nachádza čulá vlaková stanica. Pri zastavení na semafore v centre mesta sme sa zabávali počítaním vagónov, bolo ich 120 a boli tlačené i ťahané viacerými lokomotívami...

Už v prvom blogu som spomenula, že priebežne uvediem praktické rady ohľadne cestovania po Amerike. Možno sa vám niekedy zídu. Poďme dnes na tému hotelov. Naše túlanie po Amerike trvalo takmer 20 dní. Hotely sme menili každý deň, výnimočne sme zostali v tom istom dva dni. Ceny za jednu noc v štandardnom hoteli sa aktuálne pohybujú okolo 120 dolárov. To sú tie tradičné motely z amerických filmov, kde si auto zaparkujete priamo pred dvere svojej izby:-)

Zopár nocí sme strávili i v lepších hoteloch, to už bolo 200 dolárov a viac.

Nebolo to jednoduché, každý deň sme riešili, kde strávime noc. Asi bolo lepšie všetky hotely zarezervovať dopredu. Priateľ navrhoval túto alternatívu, ja som nám chcela zachovať určitú flexibilitu. V konečnom dôsledku sme do bodky naplnili náš cestovateľský plán, takže tie nocľahy mohli byť naplánované:-) Hotely boli čisté, pohodlné a bezpečné. Až na jeden, ale ten spomeniem inokedy. Ceny hotelov, sú často uvádzané bez servisných a pobytových poplatkov, dane, raňajok i parkovania. Výsledná suma môže prekvapiť.

Dnešnou témou je však meteorický kráter.Tretí deň sa mi spočiatku javil menej zaujímavý. Išli sme sa pozrieť na kruhovú jamu, ktorá vznikla po dopade kozmického telesa:-)

Už na parkovisku som zmenila názor a začala som tušiť, že sa mi tu bude páčiť. Pred nami sa objavilo moderne vybudované náučné stredisko, ktoré zahŕňalo múzeum, kino, interaktívne vzdelávacie centrum, obchod so suvenírmi, štýlovú kaviareň a v neposlednom rade exteriérový výhľad na samotný kráter. Na ten sa dalo pozerať z troch vyhliadkových plošín a všimla som si, že návštevníci so sprievodcom prechádzali čiastočne po okraji krátera.

V priestoroch hrala príjemná hudba, vonku sa pohodovo sedelo na slniečku. Spoločnosť nám robil astronaut z NASA či mimozemšťan. V 4DX kine nám poskytli interaktívny výklad a v samotnom múzeu sme videli zaujímavé exponáty a dozvedeli sme sa niekoľko dôležitých technických faktov.

Tie sa uvádzajú v rôznych zdrojoch s malými odchýlkami, takže ich treba brať s rezervou. Meteorický kráter vznikol po dopade železo-niklového meteoritu s priemerom cca 50 metrov pred 50 000 rokmi, v odobí pleistocénu. Nachádza sa v nadmorskej výške 1719 m n.m., jeho priemer je 1200 metrov a hĺbka je 170 metrov. Inžinier a geológ Daniel Barringer bol jeden z prvých vedcov, ktorý vyslovil teóriu o vzniku krátera impaktom meteoritu. Kráter sa nielenže nazýva Barringerov kráter, ale je aj súkromným vlastníctvom tejto rodiny. Napriek tomu bol vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku.

Heslovite pridám niekoľko zaujímavosti:

meteorit dopadol približne rýchlosťou 20 km/s

teleso sa pri impaktnej explózii čiastočne vyparilo, prípadne rozprášilo po okolí

po jeho dopade zahynulo všetko živé vo vzdialenosti 20 kilometrov

kráter dosahuje veľkosť 20 futbalových ihrísk

sila dopadu meteoritu je 150 krát silnejšia ako sila dopadu atómovej bomby

od roku 1960 sa pripravovali v Barringerovom centre americkí astronauti na lunárne misie

od roku 1982 sa udeľuje úspešným vedcom Barringerova medaila

V miestnom obchode si môžete zakúpiť suvenír, minerál či kryštál, prípadne pochutnať na výbornej káve či varenej čokoláde. V stredisku krátera, ktorý bol zaradený medzi 7 divov sveta roka 2020 si každý niečo nájde...

Takmer som zabudla na dôležitú vec, v piestoroch múzea sa spomína významý meteorit, ktorý dopadol na územie bývaleho Československa.

Barringerov kráter zdolaný a pomaly sa blížime ku Grand Canyon:-)