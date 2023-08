Švajčiari – majstri v organizovaní festivalov, Venoge festival

Švajčiarsko je jednou z krajín s najvyšším počtom festivalov počas roka. Žánre sú rôzne: od jazz, blues, rock, hip-hop, electro, funk, country až po klasickú hudbu či dychovku. Konajú sa v interiéri či pod holým nebom, na brehoch jazier i na vrcholoch hôr, v malej dedinke či vo veľkom meste, v lete či v zime. Samozrejme, že tie najmasovejšie sa konajú v lete.

Venoge Festival (zdroj: Christian Humbert)

Tento rok som sa prezieravo rozhodla tráviť leto v mojom druhom domove, pri Ženevskom jazere. Vidiac ponuku letných festivalov i možností športového a rekreačného vyžitia na brehoch i vo vodách Ženevského jazera som si prvýkrát za 12 rokov položila otázku: Prečo vlastne odchádzam v lete od Ženevského jazera? Veď v tomto období je tu najkrajšie. Zmenila som taktiku a užívam si leto plnými dúškami pri jazere...

Ženevské jazero, v pozadí Mont Blanc (zdroj: Christian Humbert)

Ženevské jazero, Montreux (zdroj: Christian Humbert)

Už koncom mája som si všimla v tesnej blízkosti našej dediny, v Gilly, nejaký zaujímavý pohyb. Síce na poli, v blízkosti diaľnice, ale s prekrásnym výhľadom na jazero. Dedina s počtom obyvateľov cca 1400 usporiadala v priebehu troch dní POPROCK festival. Neskôr som sa dočítala, že na festivale už niekoľko rokov vystupujú uznávaní umelci i začínajúce skupiny. Po víkende som si všimla, že festivalový priestor bol v nasledujúcich dňoch využitý na výstavu starých traktorov. Po pár dňoch nebolo ani chýru ani slychu po uskutočnených podujatiach. To sú proste Švajčiari, rýchli, pragmatickí, precízni, vyznačujúci sa pozoruhodnou ľahkosťou v organizovaní podobných podujatí.

Rovnako náhodne som v práci prvýkrát započula zmienku o festivale VENOGE, v blízkosti mesta Lausanne. Hneď som položila otázku môjmu priateľovi, narodenému v Lausanne, či festival pozná? Prekvapil ma odpoveďou, že síce festival pozná ale nikdy sa ho nezúčastnil. To mi stačilo k pevnému rozhodnutiu, že tento rok festival absolvujeme:-) Predbehnem udalosti a poznamenám, už na festivale priateľ prehlásil: Takýto typ festivalu sa mi naozaj páči: ani veľký, ani malý, výborná organizácia, autentickosť, kvalitný program. Po dvoch dňoch strávených na festivale sme pociťovali bezkonkurenčné načerpanie pozitívnej energie.

Niekoľko faktických údajov: 27. ročník Venoge festivalu sa konal v dňoch od 16. -19. augusta 2023 v šarmantnom mestečku Penthaz, v districte (okrese) Gros-de-Vaud, cca 15 kilometrov od Lausanne. Mestečko má okolo 1800 obyvateľov. Preteká ním 38-kilometrová rieka La Venoge, ktorá pramení v dedinke L'Isle.

La Venoge v mestečku L'Isle (zdroj: https://www.flickr.com/photos/diegojack/42443706362/)

La Venoge tvorí prítok rieky Rhôny, ktorá následne ústi do Ženevského jazera. Oslavnú ódu o rieke napísal miestny poet Jean Villard a miestni nadšenci si ju zvolili pre názov festivalu. Rieku ochraňuje množstvo ekologicky zmýšľajúcich ľudí, hlavne z dôvodu výskytu vzácnych rýb. Ústie rieky je tiež jednou z hlavných zastávok migrujúcich pobrežných vtákov vo Švajčiarsku. Požehnaním je i pre miestnych vinárov, ktorých vinice sa hrdo vinú nad Ženevským jazerom.

Tento rok sa počas štyroch dní zúčastnilo na festivale 38 000 návštevníkov. Program obsahoval množstvo zaujímavých mien zo zahraničnej ale i domácej hudobnej scény. Švajčiarski umelci mali možnosť vystupovať na Raiffeisen Swiss Stage, kde sme sa na chvíľu tiež pristavili.

Raiffeisen Swiss Stage (zdroj: Christian Humbert)

Raiffeisen swiss stage (zdroj: Christian Humbert)

Na ďalších scénach sa vystriedali umelci: The Young Gods, Dropkick Murphys, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Rag'N'Bone Man, Texas, Ofenbach a ďalší. S priateľom sme sa zhodli na výbere spevákov a skupín, ktorých sme chceli vidieť. Priateľ si vybral britskú skupinu Texas s pozoruhodnou speváčkou Sharleen Spiteri. Ja som v tom mala úplne jasno, mojim favoritom bol Rag'N'Bone Man. Charizmatického anglického speváka som mala možnosť vidieť aj minulý rok na Paléo festivale v neďalekom meste Nyon. Vystupoval pred Stingom, kvôli ktorému som na festival v ten deň prišla. Napriek tomu, že Sting je jeden z mojich najobľúbenejších spevákov, v ten deň ma viac očaril Rory Graham alias Rag'N'Bone Man. Jeho koncert bol plný energie, emócií, autentickosti a prekvapivej pokory. Švajčiarske publikum ho miluje a on sa rád do Švajčiarska vracia. Zachytila som informáciu, že napriek tomu, že v plnej forme vystupoval na Venoge festivale dňa 19. augusta, večer predtým vystúpil na Lovestream festivale v Bratislave. Tiež máte z neho podobný pocit?:-)

Rag'N'Bone Man (zdroj: Christian Humbert)

Rag'N'Bone Man (zdroj: Christian Humbert)

Rag'N'Bone Man (zdroj: Christian Humbert)

Rag'N'Bone Man (zdroj: Christian Humbert)

Rag'N'Bone Man (zdroj: Christian Humbert)

Odzneli najznámejšie hity tohto speváka: Giant, Human, Skin....

Rag'N'Bone Man (zdroj: Christian Humbert)

Tento 2-metrový chlap so 120 kg predviedol prekvapivo i sexi tanečky a to publikum ocenilo najväčším potleskom. Škoda, že sme ho nezachytili v tých tanečných kreáciach:-)

Rag'N'Bone Man (zdroj: Christian Humbert)

Nemenej podmanivý výkon podala skupina Texas, ktorej speváčka možno neupúta na prvý pohľad, vďaka nevýraznému image, ale svojim energickým pohybom na javisku a známymi hitmi si vás okamžite získa. Z jej hitov spomeniem: Black eyed boy, Say what you want a samozrejme Summer son.

Texas

Skupina Texas

Skupina Texas

Skupina Texas

Texas (zdroj: Christian Humbert)

Po týchto dvoch excelentných vystúpeniach sme sa rozhodli pre malé občerstvenie, veď aj to je príjemná súčasť festivalového večera. Ponuka jedla bola pestrá, nechýbalo ani švajčiarske národné jedlo Raclette. My sme sa rozhodli pre výborné sendviče s grilovaným mäsom a popíjali sme ružové víno.

Občerstvenie (zdroj: Christian Humbert)

Platba prebiehala len bezhotovostne, za jednorázové občerstvenie sme zaplatili 50 CHF, čo bolo dosť, ale k festivalovému večeru to určite patrí. Lístky na festivaly sa vo Švajčiarsku pohybujú v cenách od 70 - 120 CHF/ deň, závisí v akom predstihu lístky kúpite. Sú samozrejme aj extrémy, cena lístka na koncert Boba Dylana na tohoročnom Montreux jazz festivale bola podstatne vyššia...

Vrátim sa ešte k tým chutným sendvičom, pochutnávali sme si na nich počas vystúpenia francúzskeho rapera SCH. Môj priateľ, ktorý je obdivovateľom tohto hudobného žánru síce zahlásil, že meno mu nič nehovorí, ale veru poponáhľali sme sa na jeho vystúpenie po započutí chytľavého rytmicky prednášaného textu. Keď som videla ako sa publikum baví a rapuje väčšinu skladieb s raperom SCH, zapochybovala som nad prehľadom môjho priateľa v oblasti Rapu:-)

Letné festivaly vo francúzskej časti Švajčiarska ma bavia. Prebiehajú nám priamo pred nosom, či už je to Caribana festival v Crans, Paléo festival v Nyon, Jazz festival v Montreux, Sous les étoiles v Sion alebo Venoge festival v Penthaz. Budúci rok sa Venoge festival bude konať v termíne od 14. do 17. augusta 2024, už teraz sa na neho teším.

Venoge festival, 2023 (zdroj: Christian Humbert)

Venoge festival, 2023 (zdroj: Christian Humbert)

Venoge festival (zdroj: Christian Humbert)

Napriek úžasnej letnej atmosfére na švajčiarskych festivaloch som si nostalgicky zaspomínala i na našu Pohodu v Trenčíne, alebo na môj úplne prvý festival v živote, v 80. tych rokoch, na Portu v Plzni s excelentným obsadením ( Danek, Nohavica, Poutnici, Plíhal, Eben, Jahelka). To je snáď už len pre pamätníkov:-)

Festivaly spájajú fanúšikov všetkých vekových skupín a prinášajú nezabudnuteľné životné okamžiky...