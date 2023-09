Predpoveď pre Slovensko: Po opakovanej dekáde vlád nedemokratických strán

Cenzurované: Kurzívou za týmto označením sú správy nezávislého denníka (už zakázaného a rozpusteného, píšuceho online z garáže)

Ekonomika

V posledných dvoch päťročniciach sa Slovensku ekonomicky darilo. Vývozom pšenice a repkového oleja sme v prepočte na obyvateľa zaradili na druhé miesto v rámci ekonomík nášho Východoeurópskeho hospodárskeho priestoru*.

Potom, čo zo Slovenska odišli všetky automobilky, bola v licencii s ruskou automobilkou AvtoVAZ zriadená výroba úspešných vozidiel Lada Niva. Na Slovensku je zároveň čím ďalej, tým obľúbenejší automobil Moskvič, ktorý nahrádza staršie vozidlá západoeurópskej výroby.

V Novákoch bola slávnostne znovuotvorená ťažba hnedého uhlia. Poskytuje zamestnanosť pre stovky obyvateľov z hornej Nitry.

Po Slovexite, teda vystúpení Slovenska z EÚ v roku 2029 sa na Slovensku opätovne zniekoľkonásobila ťažba dreva. V posledných rokoch sa exportu slovenského dreva mimoriadne darilo. Na vývoz smerovalo takmer 50 miliónov kubíkov guľatiny a to predovšetkým do krajín EÚ. Do štátneho rozpočtu pritieklo o 10% viac ako za predošlý rok, kedy bola ťažba na úrovni 20 miliónov kubíkov.

Odkedy Slovensko prešlo od Eura k Slovenskej korune, príjmy obyvateľov stúpli z priemernej úrovne 1500 Euro na 30 tisíc Slovenských korún, pri stanovenom kurze Národnej banky Slovenska vo výške 15 SKK za 1 Euro.

Stavby nových bytov. Mnohé domácnosti podľa vzoru Ruska majú toaletu spoločnú so susedmi na medziposchodí čím sa ušetrí na nákladoch a byty sú lacnejšie. V prípade súkromnej toalety sa tieto začali stavať ako WC -kútik priamo v kuchyni, ako je to obľúbené v Rusku.

Cenzurované: Priemerná mzda poklesla za posledné desaťročie o 25% a dostala sa tak na úroveň krajín ako je Bosna a Hercegovina, Macedónsko či Azerbajdžan. Kurz SKK k mene Euro je umelo stanovený NBS a nezodpovedá trhovej ekonomike EÚ, ktorej Slovensko prestalo byť súčasťou.

Polícia a justícia

„Polícia a súdnictvo funguje tak ako má. Nedošlo k žiadnym justičným omylom“, uviedol minister spravodlivosti Erik Kaliňák po návrate zo stretnutia so svojim ministerským kolegom v Rusku. Podľa vyjadrenia oboch ministrov prebiehalo v poslednom desaťročí intenzívne školenie slovenských policajných a justičných zložiek v Moskve. Ovocie tejto spolupráce dnes už badať v uliciach slovenských miest aj v súdnych sálach.

Opätovne zavedená povinná vojenská služba sa teší veľkej obľube. Branci dnes chodia vykonávať svoju brannú povinnosť do Ruska, kde sa školia v zvládaní najnovších techník vyvinutým ruským spojencom.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka po rokoch úspešnej služby štátu odchádza do dôchodku. Na jeho miesto bude vymenovaný nový prokurátor. Jeho meno bude známe v máji 2039.

Cenzurované: ... keď bude schválený Moskvou.

Doprava a mobilita

Nakoľko stavba tunela Višňové bola po desaťročiach od jej začatia odovzdaná do užívania primátorovi mesta Žilina za účelom skládkovania komunálneho odpadu, samospráva prikročila k obnove cesty pod Strečnom a spevneniu skalného masívu, aby bola zachovaná existujúca cestná infraštruktúra.

Diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou je pred dokončením. Časť diaľnice od Košíc na východ až na hranicu s Ruskou federáciou resp. do Užhorodu (Ruská federácia) bola dokončená v predošlej päťročnici.

Počet vykoľajených vlakov sa v posledných piatich rokoch znížil v priemere na 15 vykoľajení za rok. V období rokov 2025-2030 bolo toto číslo o 25% vyššie. Za nevyhovujúcim technickým stavom železničnej infraštruktúry sú objektívne príčiny.

Vlaky na trati Bratislava – Banská Bystrica opäť dosahujú harmonogram z roku 2023, pri dosiahnutí priemernej rýchlosti 60 km/h.

Vzdelávanie

V poslednom desaťročí boli upravené osnovy pre 1. aj 2. stupeň základných škôl a to najmä v oblasti dejepisu. Opätovne bola zavedená občianska náuka, kde je základom

Nedostatok učiteľov na základných školách sa vyriešil bratskou pomocou Ruskej federácie, ktorá na naše územie vyslala učiteľov aj stredoškolských pedagógov. Vzdelávanie tak nadobudlo nový rozmer, kde je dôraz výuky kladený na informácie o krajinách Východoeurópskeho hospodárskeho priestoru* a o našom najväčšiemu spojencovi a garantovi bezpečnosti, Ruskej federácii.

Opätovne sa zaviedli odbory ako baník, drevorubač, pracovník zmenárne, pohraničiar, colník, devízový pracovník, ekonóm so špecializáciou na Východoeurópsky hospodársky priestor.

Veľký ohlas vzbudzuje mládežnícka organizácia, ktorá nadväzuje na tradíciu pionierskej organizácie z čias socializmu. Dnešná organizácia, zodpovedá 21. storočiu a jej funkčnou súčasťou je atraktívna sociálna sieť. Mládež tak nemusí banovať za západnými sociálnymi sieťami, na ktorých strácala čas a dostávala sa k nevhodnému obsahu.

Chýbajúce profesie v regiónoch spravuje štát. Čiastočne tak nastal návrat k umiestnenkám, kedy štát určuje miesto práce absolventa. Štát pristúpil k tomuto riešeniu z dôvodu chýbajúcich profesií v niektorých regiónoch.

Vzdelávanie Rómov v oddelených triedach si Slováci pochvaľujú. Všetky Rómske osady boli obohnané ostnatým plotom.

Cenzurované: pre štúdium na VŠ, pridelenie vhodnej umiestnenky, internátu a pod. treba mať známosti v radoch funkcionárov vládnucej strany.

Zdravotníctvo

Z Ružinovskej univerzitnej nemocnice odpadlo v posledných rokoch niekoľko kusov omietky. Našťastie sa nikomu nič nestalo.

Čakacie lehoty k pediatrom sa v Banskobystrickom kraji skrátili z 45 na 40 dní. Lehoty na chirurgické výkony sa skrátili z 1,5 roka na sedemnásť mesiacov a 20 dní.

Kontrola nezávadnosti potravín podľa noriem EÚ prestala platiť po Slovexite. V roku 2035 sme prijali normy Ruska, ktoré plne vyhovujú zdravotným nárokom našich občanov.

Cenzurované: Prístroje vo verejných nemocniciach už presluhujú, neboli nahradené novou technikou od roku 2020. Najnovšou technikou sú vybavené len súkromné nemocnice, ktorých výkony nie sú hradené zdravotným poistením. So štedrým všimným u odborného lekára sa vaša čakacia lehota skráti o 3 dni. Bez priamej úhrady vás a vašich príbuzných neošetrí žiaden odborný lekár.

Kultúra a sociálne témy

Pred Bratislavským hradom bola slávnostne odhalená socha V.V. Putina.

V SND sa začala hrať inscenácia ruského autora ... s názvom Bratia Slovania. Hlavnou myšlienkou je bratstvo medzi ruským a ostatnými slovanskými národmi.

V SNG si záujemci môžu pozrieť permanentnú výstavu s názvom Denacifikácia Ukrajiny. Ide o diela ruských autorov.

Premiér slovenskej republiky prejavil v duchu sviatku MDŽ úctu a podporu slovenským ženám. V posledných rokoch sa zúčastnil na stretnutiach s vybranými pozvanými ženami. Po príhovore premiéra každá zo žien dostala kvet, štvrtku masla a kilo cukru.

Demografia. Na Slovensku je naďalej klesajúci trend počtu obyvateľov, pričom podiel obyvateľov slovenskej národnosti klesol o 10%*, ale zvýšil sa počet obyvateľov ruskej národnosti o 1,5%. Ide prevažne o vojakov Moskovskej zmluvy (pakt ktorý je pokračovateľom niekdajšej Varšavskej zmluvy*) a ich rodinných príslušníkov, ktorí za uplynulé desaťročie prišli na Slovensko ako bezpečnostná zložka.

Cenzurované: Pokles počtu obyvateľov slovenskej národnosti je pripisovaný 1. emigráciou a 2. nižším vekom dožitia a 3. prirodzeným starnutím obyvateľstva.

Tretí sektor prestal existovať v roku 2030.

Heslom Ani cent mimovládkam pred časom viedla svoju kampaň strana Republika. Následne zanikli Ochotnícke divadlá, OZ spravujúce rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok, neziskovky ktoré sa venovali bezdomovcom, ale aj čisteniu ulíc či túlavým a opusteným zvieratám.

Hrady a kultúrne pamiatky opäť chátrajú. Pozemky pod mnohými z nich boli odkúpené súkromným vlastníkom a tak boli ruiny hradov asanované, aby uvoľnili miesto novostavbám.

Problémom sú túlavé, ranené a mŕtve zvieratá v uliciach. Tie sa rozkladajú, ohrozujú čistotu podzemných vôd a hygienické pomery v uliciach.

Zvýšila sa miera konzumácie alkoholu. Slovensko sa dostalo na úroveň Ruska. V zime prišlo o život celkovo 352 osôb, ktoré sa pod vplyvom alkoholu zahynuli na podchladenie. V súčasnosti už neexistuje združenie, ktoré v zime ľuďom bez domova dodáva to minimum bežné z minulosti teda polievku s chlebom a nocľaháreň.

Cestovný ruch

Slováci si v prevažnej miere vychutnávajú letné dovolenky na slovenských horách a pri jazerách. Časť obyvateľstva sa predsa len rozhodla vycestovať do zahraničia. Ide predovšetkým o Českú republiku a Chorvátsko. Tieto destinácie sú vzhľadom na príslušnosť k inému hospodárskemu priestoru v rámci Európy časovo a finančne náročnejšie.

Celkom 24 tisíc slovenských občanov si minulý rok požiadalo o vystavenie cestovného pasu. Termín vyhotovenia pasu za základný poplatok je v súčasnosti 120 dní, pri skrátenom procese za vyšší poplatok je to len 45 dní. Víza do krajín EÚ dostalo 3 512 občanov, mimo EÚ 811 občanov.

Cenzurované: Čakacie lehoty na chorvátskych a českých hraniciach sa v minulých sezónach pohybovali v rozmedzí 4 až 22 hodín.

Životné prostredie

V Demänovskej doline bola povolená stavba multifunkčného objektu na ploche viac ako 10000m2. Súčasťou budú dva nové, 11-podlažné hotely. Ministerstvo ŽP zamietlo pôvodný plán na 22 -poschodové objekty. Zaujímavosťou objektu bude zábavný a zároveň náučný park pre deti, kde sa budú môcť oboznámiť s pôvodnou faunou a flórou Demänovskej doliny. Tá čelila počas výstavieb v posledných desaťročiach poklesu stavu a je veľmi zriedkavé vidieť ich v prírode. Súčasťou bude interiérová inštalácia dnes už zaniknutého Vrbického plesa s replikami rastlinstva, živočíšnej ríše a biotopmi danej lokality.

OZ Lesy poukazuje na nezrovnalosti medzi odlesňovaním a príjmami do štátneho rozpočtu. Ministerstvo ŽP pod vedením ministra Žigu však argumentuje, že vláda robí všetko pre ochranu lesov. Na lesníckej mape Slovenska sa pokrytie lesnými porastami každý rok zvyšuje. V súčasnosti je pokrytie lesným porastom na 48% územia.

Cenzurované: 29% lesného porastu je vo vekovej triede 0 až 1 rok

Zo zahraničia

Stretnutia krajín V4 boli po 10 rokoch obnovené až minulý rok. 25.októbra 2038 sa v Budapešti stretli zástupcovia Slovenska a Uhorska, pod dohľadom ruského prezidenta. Na stretnutí sa preberali témy obrany nedávno podpísanej Moskovskej zmluvy a hrozbu vyplývajúcu zo Severoatlantickej aliancie.

Na stretnutí sa upevnili Uhorsko-Slovenské vzťahy a obranyschopnosť krajín Moskovskej zmluvy. Rusko ubezpečilo, že vyvíja nové, moderné systémy obrany, ktorých prototyp by mohol byť k dispozícii v roku 2057 a do sériovej výroby by sa mohol dostať v roku 2084.

Česko a Poľsko sa stretnutia napokon nezúčastnili, poslali ministrom zahraničných vecí Slovenska a Uhorska ako aj ruskému prezidentovi diplomatické nóty.

Viktor Orbán ako dlhoročný prezident Maďarska (dnes krajiny ktorá sa opäť prekladá do slovenčiny ako Veľké Uhorsko) sa opätovne prihovoril maďarským občanom z Podunajskej nížiny, nedávno začlenenej do obnoveného Uhorska.

Rubrika Z NAŠEJ HISTÓRIE

Cenzurované. Keď sa v roku 2023 rozhodovalo posledný krát v slobodných voľbách, vtedy väčšina voličov prehlasovala demokratické strany a následky boli nedozerné aj keď nie okamžité. Až s odstupom času sa prejavili zmeny v ústave a zákonoch v prospech vládnucej strany Smer, ktorá tak v stredoeurópskom priestore nasledovala Maďarsko, kde podobný systém zaviedol V. Orbán už skôr. Spolu s Maďarskom sa tak Slovensko stalo nárazníkovou zónou medzi Európskou úniou a Ruskom. V ďalších rokoch boli krajiny začlenené do Moskovskej hospodárskej zmluvy.

