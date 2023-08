Správy zo Slovenska 2039 alebo moderná krajina po rokoch vlády demokratických strán

Ekonomika

HDP na obyvateľa na Slovensku stúplo v roku 2035 na 70 tisíc USD, čím sme sa zaradili na úroveň krajín ako je Rakúsko, Belgicko či Holandsko. Nezamestnanosť je naďalej na úrovni 2,5%. Inflácia je na úrovni 1%.

Ďalší hráči po už dávno zavedenom Globsecu. Slovensko sa za posledné roky zviditeľnilo viacerými nadnárodnými projektami, prevažne pod vedením mladých ľudí, ktorí na slovenských VŠ ukončili štúdium alebo sa vrátili zo zahraničia.

Slovensko sa v uplynulom desaťročí stalo pre migrantov atraktívnou konečnou destináciou. Vďaka utečencom z viacerých krajín Ázie a Afriky sa v poslednej dekáde podarilo pokryť v 20.rokoch 21. storočia akútne chýbajúcu pracovnú silu v zdravotníckych profesiách, v službách, v priemyselných a iných odvetviach kde napriek automatizácii chýbajú predovšetkým robotnícke profesie.

V rebríčkoch potravinovej bezpečnosti ale aj sebestačnosti sa Slovensko posunulo na priečke v rámci Európskej únie o niekoľko miest dopredu.

Slovensko podpísalo zmluvu o dodávkach ropy a zemného plynu s Permskou republikou, ktorá je jedným z nástupníckych štátov zaniknutej Ruskej federácie. Závislosť na fosílnych surovinách na Slovensku dlhoročne klesá v dôsledku nárastu kapacít alternatívnych zdrojov energií.

Polícia a justícia

Polícia po 18 rokoch odpolitizovaného fungovania dosiahla výsledky, ktoré nás v objasňovaní ekonomickej a korupčnej kriminality dostali na priečke úspešnosti za Rakúsko.

Veľké zlepšenie sme zaznamenali v objasňovaní násilných trestných činov. Kontinuita práce policajného zboru bez zbytočných zásahov zo strany politikov a štátu bola pritom kľúčová.

Organizovaný zločin s prepojením na politické strany po procesoch v rokoch 2023 – 2028 ale aj kriminálny extrémizmus sú dlhodobo na ústupe.

Čas súdnych konaní sa skrátil za posledných 10 rokov z priemerného trvania 18 mesiacov na 5, v oblasti občianskoprávnych konaní dokonca na 4 mesiace a v oblasti trestnoprávnej na mesiac.

GP sa venuje drobným prešľapom, nakoľko veľké kauzy previazané na politické elity z minulosti boli vyšetrené a ich páchatelia boli potrestaní.

Po rokoch ponižovania a strádania zo strany Slovenskej republiky v podobe krivých obvinení, výsluchov a psychiatrických vyšetrení pod taktovkou vlád R. Fica sa Hedviga Malinová, ktorá medzičasom našu krajinu opustila, dostala zadosťučinenia. Dnes je to 5 rokov, čo sa jej Slovenská vláda verejne ospravedlnila a priznala jej odškodné. V týchto dňoch padli prvé rozsudky v procesoch s osobami, ktoré sa podieľali na jej krivom obvinení, šikanovaní aj samotnom zbití.

Doprava a mobilita

Moderné rýchlovlaky slovenskej výroby už jazdia po hlavnej trase Bratislava – Košice. Železničná trasa Bratislava – Banská Bystrica bola kompletne obnovená a vlaky na trase dosahujú rýchlosť 160 km/h.

Zároveň sa obnovili viaceré vlakové spojenia, ktoré boli v minulosti zrušené.

Diaľničné prepojenie Bratislavy a Košíc cez Lučenec je v súčasnosti realitou.

Elektromobily úplne a prirodzene vystriedali spaľovacie motory. Predpojatosť a obavy Slovákov z 20.rokov o tom ako EÚ zakáže autá so spaľovacími motormi boli zbytočné. Tie totiž celkom prirodzene vymizli zo slovenských ciest. Slováci sa sústredili na kúpu elektromobilov, vzhľadom na rastúcu kúpnu silu obyvateľstva a zväčšujúcu sa environmentálnu uvedomelosť. Pomohla tiež subvencia od štátu vo výške tretiny nového vozidla.

Vzdelávanie

Študenti stredných priemyselných škôl technického zamerania sa minulý rok umiestnili na 1. mieste v medzinárodnej súťaži v Berlíne.

Učňovské odbory, ktoré po dlhé roky nevedeli prilákať slovenských študentov, tento školský rok po prvý raz prijali viac zahraničných študentov ako slovenských. Ide o odbory, ktorých absolventi chýbajú v kľúčových odvetviach a pre slovenských študentov sú nezaujímavé. Zo zahraničných študentov učňovských odborov sa 80% chce venovať praxi na Slovensku.

Na voľné miesta na slovenských VŠ sa hlásia študenti z 30 európskych a 25 mimoeurópskych krajín. Slovenské vysoké školy sa v rebríčku univerzít každým rokom šplhajú na lepšie miesta a siahajú k priečkam zvučných mien svetových univerzít.

Bývalý minister školstva sa zhoduje s ekonomickým analytikom – návrat študentov študujúcich v zahraničí ako aj väčší podiel študentov na slovenských univerzitách sú dôsledkom novely školstva zavedenej v roku 2027. Zdá sa, že nastáva čas žať úrodu tohto opatrenia, ktoré zmenilo osnovy, zvýšilo autonómiu žiakov a študentov, a prijala aj ďalšie opatrenia, ktorých výsledkom okrem úspešnosti pri prijímacích pohovoroch aj zvýšenie podielu kriticky uvažujúcich absolventov.

Učiteľom základných a stredných škôl po uvedenej reforme školstva stúplo finančné ohodnotenie na konkurencieschopnú úroveň s okolitými krajinami a každý rok sa primerane navyšuje.

V uplynulom desaťročí sa tak na Slovensku presadil známy fakt, ktorý do roku 2024 slovenské vlády ignorovali - ak štát investuje do vzdelávania, vráti sa mu to násobne.

Zdravotníctvo

Už to bude 10 rokov, čo v Bratislave uviedli do prevádzky štátnu nemocnicu Rázsochy. Tá bola v 20.rokoch predmetom diskusií a jablkom sváru medzi vtedajšími politickými stranami. Ďalšie nové nemocnice boli postavené v takmer všetkých krajských mestách. Čakanie na plánované výkony sa tak skrátilo v priemere na 2 týždne.

Okrem toho sa v poslednom desaťročí štát zameral na paliatívnu starostlivosť. Pribudli domovy sociálnych služieb a tak neustály nárast starnúceho obyvateľstva už nespôsobuje dlhé čakanie na umiestnenie seniora/rky. Vďaka vyšším a stále rastúcim dôchodkom nie je potrebné zo strany rodín dofinancovať túto službu, ktorá bola v nedávnej minulosti pre mnohých finančne neúnosná.

Počet slovenských sestier pracujúcich v slovenských zdravotníckych zariadeniach sa za posledné roky zvýšil o 30%. Chýbajúcich lekárov, predovšetkým pediatrov, vo veľkej miere nahradili kvalifikovaní zahraniční lekári, hľadajúci na Slovensku lepšie uplatnenie ako v ich domovskej krajine. Veľká časť z nich vyštudovala práve na Slovensku. Podobne je to aj s ostatným zdravotníckym personálom.

Kultúra

V poslednom desaťročí bolo obnovené množstvo hradov a kaštieľov, ktoré boli pred rokom 2025 zanedbávané. Väčšinu z nich štát previedol do vlastníctva OZ, ktoré danú pamiatku rekonštruovali a venovali sa jej aspoň 12 rokov. Tieto kultúrne stánky sa stali lákadlom pre našincov ale aj zahraničných hostí. Väčšina z nich má zriadené múzeá, avšak mnohé organizujú atraktívne podujatia kultúrneho a spoločenského života.

Cestovný ruch

Slovensko sa v poslednom desaťročí stalo európskou destináciou číslo 7, za Španielskom, Talianskom, Gréckom, Francúzskom, Švajčiarskom a Chorvátskom. Predbehli sme tak aj susedné Rakúsko.

Slovenskí turisti minulý rok cestovali do zahraničia predovšetkým našim národným leteckým dopravcom Slovak Skyline. Spoločnosti za posledných 5 rokov stúpli tržby na dvojnásobok.

Turistov k nám najviac lákajú národné parky, kde už dvadsať rokov štát dbá na prísne zachovávanie európskych štandardov pre NP, ale aj miest a obcí, kde obyvateľstvo obnovilo svoje staré domy a tradičné sídla a tak sa okrem obnovených pamiatok prakticky ktorákoľvek obec stala lákadlom pre našincov ale aj zahraničných turistov. V tejto súvislosti vláda pred rokom prijala uznesenie pre limitovanie cestovného ruchu, zameraného práve na slovenské národné parky, nakoľko príroda trpí množstvom záujemcov o turistiku, pozorovanie divej zveri a pod.

Životné prostredie a klíma

Klimatická kríza spôsobujúca dnes už oteplenie o 2 st.C v porovnaní s rokom 2000, si v rokoch 2030-2038 naďalej vyberala svoje obete v podobe škôd na majetku a hospodárskych plodinách ako dôsledok extrémneho počasia. Takmer pravidelnými sa stali prívalové lejaky v mesiacoch máj a jún, následné dlhotrvajúce letné suchá a víchrice koncom roka. Tieto fenomény potrápili našich poľnohospodárov aj správcov cestných komunikácií po celom Slovensku. Budovanie vsakovacích prvkov, ale aj verejné a súkromné vodozádržné opatrenia, ktoré sa realizovali v uplynulých rokoch, pomohli pri nárazových vlnách dažďovej vody. Zároveň dotujú vysychajúce polia v čase sucha. Prirodzené lesy, obnovujúce sa bez zásahu človeka, napriek ich mladému veku, tvoria dnes 30% plochy Slovenska a predstavujú oblasti, kde ani dve silné víchrice nezanechali väčšie škody.

Demänovská dolina sa zbavila ďalších konštrukcií, ktorých výstavba bola povolená v prvých desaťročiach 21.storočia. Asanačné práce a revitalizáciu prírodného prostredia zabezpečuje organizácia Enviro v spolupráci s OZ Pre dolinu, pod dohľadom Ministerstva ŽP.

Dlhodobý neriešený problém v nedávnej minulosti - divoké skládky na okrajoch miest a obcí, je na dobrej ceste. V poslednom desaťročí bolo 90% z nich odstránených na náklady samospráv, vo väčšine prípadov v spolupráci s občianskymi združeniami venujúcimi sa tejto problematike.

Počet medveďov na Slovensku je už dlhoročne stabilný. Celoslovenské workshopy organizované Ministerstvom ŽP za účasti zoológov a špecialistov pre etológiu týchto šeliem objasnili turistom, hubárom aj fotografom ako sa v prírode vyhnúť prípadnému stretu s medveďom. Počet synantropných medveďov sa vďaka dodržiavaniu prísnych opatrení (všadeprítomné upozornenia, rušenie krmovísk, obmedzenie pestovania plodín, uzavieracie kontajnery nielen v oblasti Tatier, obmedzenie voľného pohybu osôb vo vyhradených oblastiach počas ranných a večerných hodín) znížilo a Ministerstvo zvažuje zrušenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Je to už 15 rokov, čo od slovenských ciest definitívne zmizli tzv. billboardy.

Tretí sektor a sociálne témy

Do polovice dvadsiatych rokov 21.storočia sme boli na Slovensku svedkami finančného poddimenzovania tretieho sektora. Následkom boli pretrvávajúce problémy predovšetkým v sociálnej aj kultúrnej oblasti. Občianske združenia, ktoré sa venujú obnove kultúrnych pamiatok ako sú hrady či kaštiele, ale aj tie venujúce sa záchrane živočíchov, boli roky na hranici prežitia. Ich príspevky zo strany štátu či samospráv boli vo väčšine prípadov minimálne alebo žiadne a mnohé fungovali len z 2%. Z vyzbieranej sumy však len máloktoré z nich dokázali plnohodnotne fungovať.

V poslednom desaťročí sa stav radikálne zlepšil. Množstvo záväzkov takýchto a podobných OZ, NO a nadácií plnohodnotne prevzal štát (predovšetkým tie, ktoré mu vyplývali zo zákona aj predtým) alebo navýšil zdroje do týchto mimovládnych organizácií priamo aj prostredníctvom zvýšenia percentuálneho príspevku z daní. Bez tretieho sektora by mnoho oblastí života v minulosti aj dnes zlyhávalo. Počty ľudí bez domova sa celoplošne znížili na celom Slovensku. Zvýšili sa príspevky pre OZ aj štátne ústavne zariadenia venujúce sa telesne aj mentálne postihnutým občanom.

Spotreba alkoholu a tabaku sa znížila (vďaka zákazu reklám ale aj preventívnej kampani financovanej štátom) na polovicu oproti roku 2017, čo sa odrazilo na znížení počtu závislostí a zdravotných komplikácií spojených s konzumáciou uvedených drog, predovšetkým onkologických ochorení.

Súčasťou pomoci tretiemu sektoru zo strany štátu boli aj majetkové vysporiadania, koordinácia resp. subvencie pri prenájmoch či transparentnom odkúpení pozemkov, katastrálne úpravy a pod.

Výsledkom je uspokojivý stav vo všetkých oblastiach kultúry, ale aj sociálnych témach. Mimovládne organizácie a občianske aktivity sa tešia aj veľkej podpore samospráv.

Ukrajinská menšina pôsobiaca na Slovensku od čias ruskej invázie sa začlenila do spoločnosti. Jej prínosom je okrem naplnenia profesne poddimenzovaných oblastí práce aj obohatenie kultúrneho života krajiny. Združenia ukrajinských umelcov a remeselníkov sa tešia obľube na festivaloch a vyvážajú svoje výrobky aj do zahraničia.

...Slováci sa prestali zaujímať o politiku. Dôvodom je fakt, že parlament už dlhé obdobie schvaľuje zákony a funguje bez škandálov, ktoré sprevádzali politikov v minulých desaťročiach.

LGBTI komunita od roku 2030 každoročne usporadúva plesy ale aj Festival inakosti. Tieto podujatia, vo svojich začiatkoch vnímané rozpačito, sa v posledných rokoch tešia obľube nielen tej komunitnej ale širokej verejnosti.

Slovensko predsa len narušili pochody obyvateľov, solidárnych s prichádzajúcimi migrantmi z tretieho sveta. Motívmi týchto demonštrácií bola väčšia podpora utečencov. Väčšina občanov Slovenska si cení pracovné nasadenie migrantov, bez ktorých by manuálne práce na Slovensku nemal kto vykonávať. Zároveň si uvedomujú svoje privilégiá vyspelej európskej spoločnosti v porovnaní s prichádzajúcimi utečencami, hľadajúcimi nový domov. „Zažitý, na Slovensku tradičný kresťanský radikalizmus je na ústupe, solidarita slovenských občanov tak prekonáva očakávania.“ uviedlo združenie zastrešujúce pochody.

Demografia

Priemerný vek dožitia mužov stúpol za posledné desaťročie na 84 rokov, ženy sa dožívajú o 7 rokov viac. Najstarší Slovák oslávil svoje 111 narodeniny. Najstaršia Slovenka zomrela vo veku 123 rokov.

Vo výsledkoch európskej ankety o šťastí sa Slováci posunuli o 10 priečok nahor medzi šťastnejšie národy. Rebríček dlhoročne vedú severské krajiny.

Po skončení vojny na Ukrajine sa časť Ukrajincov vrátila domov, čím sa zvýšil priemerný vek obyvateľov Slovenska a poklesla tiež disponibilita na pracovnom trhu.

Zo zahraničia:

Slovenské firmy budujú Ukrajinu. Na znovuvybudovaní Ukrajiny po vojne participovalo v poslednom desaťročí cez 400 slovenských firiem a združení.

Krajiny zaniknutej Ruskej federácie Kaliningrad, Belgorodsko, Krasnodarsko-Adygejská, Briansko-Smolenská, Karelská a Murmanská republika sa snažia o vstup do EÚ.

V sankciami postihnutej Moskovskej ríši patriarchu sa odohrávajú nepokoje. Oblasť od rozpadu Ruskej federácie ilegálne opustila tretina obyvateľov, zlyháva zásobovanie a základné služby.

Do tejto oblasti naopak prúdia občania z Európskej únie s neutíchajúcou nostalgiou k rozpadnutému Rusku. Zo Slovenska sa takto vysťahovalo dobrovoľne alebo nútene, po usvedčení zo spoluúčasti na pokuse o rozvrat štátu za podpory bývalého vedenia Kremľa, 843 slovenských občanov. Časť z nich bola po mesiaci pobytu v Moskve zadržaná na hranici Moskovskej ríše, keď sa pokúšala o návrat do svojej materskej krajiny. V niekoľkých prípadoch žiadateľov o návrat na Slovensko bol to strany vlády na základe výnimky umožnený.

Rubrika Z NAŠEJ HISTÓRIE

Na časy v turbulentných rokoch 2020 až 23 si spomíname neradi, ale je vhodné si pripomenúť čím žila slovenská spoločnosť v týchto rokoch. Nezanedbateľný vplyv pandémie a vojny na Ukrajine sa na Slovensku (ale nielen) prejavoval nárastom chaosu, extrémizmu a nenávisti v spoločnosti. Najmarkantnejšími príkladmi politikov, ktorí svojimi nenávistnými vyhláseniami polarizovali spoločnosť aby si tým zabezpečili podporu voličov boli R. Fico a L. Blaha. Mená, ktoré sú dnes na smetisku dejín.

Paragraf 363 bol v minulosti neslávne známy ako priepustka na slobodu pre stíhané verejne známe osoby, predovšetkým politikov a podnikateľov s prepojením na politické špičky. Marila sa tak činnosť polície a priebeh vyšetrovacích procesov s dôvodne podozrivými osobami z ekonomickej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejných činiteľov. V roku 2025 bol paragraf zrušený.

