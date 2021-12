Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (31) –11.12. – 20.12.2021

13.12.2021, Austrália

Medzi austrálskym ministerstvom obrany a spoločnosťou Hanwha Defence Australia bola podpísaná zmluva na základe ktorej vyrobí táto spoločnosť pre potreby Austrálskych ozbrojených síl 30 húfnic AS9 Huntsman a 15 muničných vozidiel AS10 Huntsman. Hodnota kontraktu dosahuje okolo 848 miliónov dolárov a mal by byť realizovaný do konca roku 2024. Húfnica AS9 Huntsman je derivátom juhokórejskej 155mm húfnice K9 Thunder. Táto húfnica (či jej modernizácia K9A1) je okrem Južnej Kórei používaná Tureckom (licenčná produkcia ako T-155 Firtina), Indiou (K9 Vajra-T) ale je viacerými európskymi štátmi - Fínskom Nórskom a Estónskom. Upravený podvozok tejto húfnice používa aj Poľsko pre svoju húfnicu Krab. Súčasťou originálneho palebného systému K9 Thunder je okrem húfnice a muničného vozidla aj vozidlo riadenia paľby K77. Pre potreby Austrálie je systém riadenia paľby vyvíjaný spoločnosťou Kongsberg pod označením ODIN (Kongsberg ODIN Fire Control System).

14.12.2021, Rusko

V Novosibirsku bol počas oficiálnej návštevy námestníka ministra obrany predstavený druhý letový prototyp ťažkého bezpilotného lietajúceho prostriedku Suchoj S-70 Ochotnik. Prototyp s označením S-70-2 sa oproti prvému demonštrátoru (S-70-1, prvý let v roku 2019, chvostové číslo „Červený 071“) líši vo viacerých detailoch, ktoré majú prispieť najmä k lepším Stealth charakteristikám. Celkom by mal výrobný závod V.P. Čkalova do konca budúceho roku vyrobiť ďalšie 2 letové prototypy (S-70-3 a S-70-4) spolu s trojicou pozemných riadiacich jednotiek NPU-70, teda základ pre 3 bezpilotné úderné komplexy označované ako SK-70. Podľa plánu by mali štátne záverečné skúšky prebiehať v rokoch 2023-2025 spolu s prípravou dokumentácie potrebnej pre sériovú výrobu. Dron S-70 má pri dĺžke 14 m a rozpätí krídla 19 m vzletovú hmotnosť prevyšujúcu 20 ton.

15.12.2021, Veľká Británia

Britské ministerstvo obrany spustí projekt, ktorý preskúma bezpečnosť a „kultúru“ obstarávania v rámci Britskej armády v súvislosti s problémami zistenými v rámci projektu obrnených vozidiel AJAX (pôvodne SCOUT SV). Armáda v roku 2010 pôvodne požadovala viac ako 1000 vozidiel, ale nakoniec v roku 2013 objednala 589 ks obrnených vozidiel AJAX u spoločnosti General Dynamics Land Systems UK v 6 šiestich variantoch už v roku 2010, pričom prvé vozidlá mali byť dodané v roku 2014. Program ale od samého začiatku čelil problémom a oneskoroval sa a prvý prototyp bol predstavený až v roku 2016. Prvé vozidlá armáda prevzala v roku 2017, ale už v roku 2018 bolo známe, že vozidlo nespĺňa zdravotné normy z hľadiska hluku a vibrácií a boli vznesené požiadavky na úpravy dizajnu. Opatrenia neboli realizované a miesto reálnych meraní boli použité výpočty, ktoré naviac neboli nezávisle overené. Ďalšie výhrady k bezpečnosti vzniesol v roku 2020 Úrad pre bezpečnosť obrany, ale ani na tieto výhrady spoločnosť a zodpovední príslušníci armády nereagovala a požadované skúšky, ktoré mali dokázať že vozidlo skutočne spĺňa normy neboli realizované. Podľa ministerstva obrany boli zlyhania dlhodobé a systémové a v prípade že nezávislé vyšetrovanie zistí pochybenia konkrétnych osôb, tieto budú brané na zodpovednosť. Výsledkom vyšetrovania by mali byť opatrenia, ktoré zabránia podobným zlyhaniam v budúcnosti a zároveň rozhodnú aj o osude samotného projektu AJAX.

17.12.2021, Rusko

Okolo 18:00 miestneho času vypukol na palube korvety Provornyj, ktorá sa dokončuje v Severnej lodenici v Sank-Peterburgu požiar, ktorý sa podarilo eliminovať až 18.12.2021. Pri požiari, ktorý vznikol pravdepodobne pri lakovaní nadstavby, došlo k takmer úplnému zničeniu kompozitnej nadstavby plavidla od provy k hangáru vrtuľníka a aj integrovanej konštrukcie veže, ktorá bola tvorená zo zliatin hlínika a horčíka. Trup lode poškodený nebol, nakoľko špeciálna protipožiarna izolácia medzi nadstavbou a trupom zabránila šíreniu požiaru do priestoru trupu. Výška škôd sa predbežne odhaduje na 22 miliárd rubľov, nakoľko bude potrebné po odstránení zhorených častí kompletne postaviť všetky nadstavby nanovo. Provornyj je druhá jednotka korviet triedy Projekt 20385, ktorých stavba sa začala v roku 2012 a v súčasnej dobe je v službe u Tichooceánskej floty prvá z nich – korveta Gremjaščij. Vo výstavbe je ešte ďalšia korveta tejto triedy s menom Bujnyj a pripravuje sa stavba ďalších troch. Korvety tejto triedy majú štandardný výtlak 1800 ton pri dĺžke 106 m a šírke 13 m. Sú vyzbrojené dvojicou 4-násobných opaľovacích zariadení 3S14, ktoré umožňujú používať protilodné / protizemné riadené strely Uran, Kalibr a Oniks, ale aj nové hyperzvukové riadené strely Zirkon.

