Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-05) –11.2. – 20.2.2022

11. február 2022, Fínsko

Predstavitelia Fínskych obranných síl podpísali oficiálne dohody vo forme Letter of Offer and Acceptance so zástupcami USA o akvizícii 64 lietadiel Lockheed Martin F-35A Lightning II Block 4, ktorých dodávka by mala byť realizovaná v rokoch 2025-2030 (o víťazovi výberu som informoval tu). Okrem dohody o dodávke lietadiel boli podpísané aj dohody o účasti fínskeho priemyslu na programe výroby a údržbe lietadiel F-35A. V rámci týchto dohôd by sa vo Fínsku mala vyrábať predná časti trupu lietadla (nie len pre potreby Fínskych ozbrojených síl), niektoré prvky draku a malo by prebiehať testovanie a údržba lietadla. Otvorenou zostáva možnosť konečnej montáže motorov Pratt & Whitney F135 pre fínske lietadlá. V priebehu roku 2022 by mali byť podpísané aj dokumenty na dodávku výzbroje – najmä rakiet vzduch-vzduch AMRAAM a SIDEWINDER. Prvé lietadlo F-35A by malo byť dodané v roku 2025 a bude slúžiť na výcvik personálu v Spojených štátoch, začiatok dodávok F-35A do samotného Fínska je naplánovaný na rok 2026 a v rokoch 2028-2030 dôjde k úplnej náhrade stávajúcich lietadiel F/A-18C/D za F-35A.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

11. február 2022, Irak

Irak prejavil záujem o dodávku 20 ks bezpilotných prostriedkov francúzskej výroby, pričom iracké ministerstvo obrany v súčasnej dobe realizuje ich technickú analýzu. Podľa predchádzajúcich vyjadrení predstaviteľov ministerstva obrany Irak požaduje minimálne 30 hodinovú letovú výdrž a schopnosť viesť prieskum a zistnené ciele následne likvidovať. Francúzski predstavitelia sa k problematike odmietli vyjadriť. Alternatívnu ponuku vlastných bezpilotných prostriedkov v rovnakom počte ponúkol Iraku Pakistan. Aj túto ponuku ministerstvo obrany analyzuje. Okrem bezpilotných prostriedkov má Irak záujem aj o tanky a lietadlá. V súčasnej dobe prevádzkuje tanky M1A1 Abrams z USA a T-90S z Ruska, pričom by sa mal zvyšovať práve počet ruských tankov, ktorých má Irak objednaných zatiaľ 73, pričom minimálne 39 už v jeho ozbrojených silách slúži. A s Francúzskom rokuje aj o možnosti predaja lietadiel Rafale v celkovom počte 14 ks v hodnote 240 miliónov dolárov, pričom platba by mala byť realizovaná ropou.

15. február 2022, Poľsko

Vo výberovom konaní poľského námorníctva na nové fregaty Miecznik došlo k posunu. Z výberu bola vyradená ponuka španielskej spoločnosti Navantia (fregaty triedy F-100) a do ďalšieho kola pokračujú projekty spoločností Babcock International (Veľká Británia) a jej projekt Arrowhead 140 a Thyssenkrupp Marine Systems (Nemecko) s projektom Meko A300. Poľsko očakáva, že víťaz súťaže začne stavbu prvého plavidla už v roku 2023 a do služby bude zaradené v roku 2028, pričom ďalšie 2 lode by mali do služby prísť do roku 2034. Celkovénákaldy saodhaudjú na 8 miliárd zlotých a novélode v službe nahradia dve fregady triedy Oliver Hazard Perry (ORP Generał Tadeusz Kościuszko a ORP Generał Kazimierz Pułaski), ktoré Poľsko získalo po ich vyradení z námorníctva USA.

17. február 2022, Poľsko

Deklarovaný poľský záujem o dodávku tankov M1A2C Abrams dostáva ďalšie kontúry (o záujme som informoval tu). Americká agentúra DSCA predložila Kongresu návrh na odpredaj (prostredníctvom programu Foreign Military Sales) bojovej techniky – konkrétne 250 tankov M1A2C s dodatočne inštalovanými rušičmi AN/VLQ-12 CREW Duke (slúžia na rušenie elektronických signálov určených k diaľkovému odpáleniu improvizovaných výbušných náloží), 26 vyprosťovacích vozidiel M88A2 Hercules a 17 mostných tankov M1110. Súčasťou dodávky má byť aj 276 guľometov M2 (12,7mm), 500 guľometov M240C (7,62mm), 15 náhradných motorov (turbín) AGT1500, munícia kalibru 120 mm – cvičná podkaliberná v počte 9168 ks M865 a 4592 ks M1002 a kumulatívna v počte 13920 ks M830A1 a 6960 ks XM1147 a prvky logistickej podpory. V rámci kontraktu sa počíta aj s prítomnosťou špecialistov amerických ozbrojených síl (do 22 osôb) a dodávateľov (do 52 osôb) po dobu max. 5 rokov zabezpečujúcich výcvik obslúh a podporu pri údržbe techniky. Poľsko plánuje tankami ABRAMS vyzbrojiť 4 prápory (každý 58 tankov) – 2 prápory 1. obrnenej brigády (dnes vyzbrojená tankami Leopard 2A5), prápor 19. mechanizovanej brigády (dnes vyzbrojený tankami T-72M1R) a tankový prápor 21. brigády podhalanských strelcov (dnes vyzbrojený tankami T-72M1), ktorý má byť v roku 2022 prepodriadený k 19.mechanizovanému práporu.

19. február 2022, Francúzsko

Francúzske Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie objednalo u spoločnosti Nexter Systems vývoj modernizovanej 155mm samohybnej húfnice CAESAR 6x6 Mk II, ktorý by mal byť dokončený do 4 rokov. Následne by sa malo rozhodnúť akým spôsobom budú húfnice používané francúzskymi ozbrojenými silami modernizované, pričom sú 2 možnosti – nákup 109 nových húfnic CAESAR 6x6 Mk II, alebo modernizácia stávajúcich 76 húfnic CAESAR Sherpa 5 6x6 na štandard Mk II a nákup 33 nových zbraní. V rámci modernizácie by sa mala zlepšiť ochrana posádky a mobilita. Lepšiu ochranu posádky by mala zabezpečiť nová pancierovaná kabína kabína s vylepšenou balistickou ochranou a odolnosťou proti mínam vyvinutá spoločnosťou Nexter. Zvýšenie mobility by mal zabezpečiť prepracovaný podvozok s novým motorom s vyšším výkonom (460 hp oproti stávajúcim 215 hp) a automatickou prevodovkou. V rámci modernizácie by mal byť vylepšený aj software systému riadenia paľby a vozidlo by malo byť pripravené na inštaláciu elektronických prostriedkov na elimináciu aktivátorov improvizovaných výbušných náloží Thales Barage.

Zdroje: