Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-04) –1.2. – 10.2.2022

1. február 2022, Egypt

Egyptské ministerstvo obrany a juhokórejská agentúra DAPA (Defense Acquisition Program Administration – vládna agentúra zodpovedajúca za obranné projekty) podpísali kontrakt v hodnote približne 1,65 miliardy dolárov na dodávku a následnú spoločnú produkciu samohybných húfnic K9 pre potreby Egyptských ozbrojených síl. Odhaduje sa, že Egypt by mal obdržať zhruba 200 húfnic K9 a niekoľko desiatok muničných vozidiel K10, pričom mimo úvodnej série by väčšina vozidiel by mala byť vyrobená v Egypte – štátnom tankovom závode č. 200 Helwan. Tento závod má s licenčnou výrobou bojovej techniky dlhoročné skúsenosti a vyrábali sa tam aj tanky Abrams pre Egyptskú armádu. Húfnica K9 je moderná samohybná húfnica na pásovom podvozku kalibru 155mm (munícia je kompatibilná s muníciou podľa noriem NATO) zavedená v juhokórejských ozbrojených silách (v rokoch 1999-2018 prebiehala produkcia verzie K9, ktorú nahradila modernizovaná verzia K9A1) a viacerých ďalších štátoch, vrátane štátov NATO. Z európskych štátov používa húfnice K9 Fínsko, Nórsko a Estónsko. Licenčná výroba prebieha v Indii a upravenú verziu vyrába Turecko (pod názvom T-155 Firtina). Výroba sa pripravuje aj v Austrálii (viď prehľad udalostí č. 31).

3. február 2022, Jordánsko

Agentúra pre obrannú spoluprácu pri Ministerstve obrany USA informovala americký Kongres o pripravovanom predaji lietadiel Lockheed Martin F-16 Block 70 do Jordánska. Malo by ísť o celkom 16 lietadiel (12 jednomiestnych a 4 dvojmiestne) v celkovej hodnote 4,21 miliardy dolárov, pričom kontrakt bude realizovaný v rámci programu FMS. V prípade že Kongres do 30 dní uvedenú informáciu neodmietne, rokovania o detailoch kontraktu medzi USA a Jordánskom budú pokračovať. Jordánsko v súčasnej dobe používa staršie, už používané lietadlá F-16A/B dodané v rokoch 1997-2017 z USA (33 ks, z toho 13 odpredalo v roku 2014 do Pakistanu), Belgicka a Holandska (spolu 46). Celkom má krajina k dispozícii max. 59 lietadiel modernizovaných na štandard MLU v troch letkách. Vzhľadom k súčasným kapacitám výroby a počtu už objednaných lietadiel sú dodávky pre Jordánsko reálne najskôr v roku 2024, nakoľko na rozdiel od Tchajwanu si aj Jordánsko objednalo lietadlá z novovýroby (Block 70 označuje novo vyrobené lietadlá s motormi General Electric F110). V hodnote kontraktu sú aj podporné balíky – výcvik, základná logistická podpora a náhradné diely a niektoré zbraňové systémy. Z podkladov odoslaných Kongresu je možné zistiť, že lietadlá budú vybavené rádiolokátormi AN/APG-83 SABR (plus 5 ks náhradných) a k dispozícii budú mať aj podvesné navigačné a zameriavacie kontajnery AN/AAQ Sniper Advanced Targeting Pods a navádzané bomby GBU-31 JDAM (100 ks), GBU-54 LJDAM (102 ks), GBU-10 Paveway II (100 ks) a GBU-49 Enhanced Paveway II (100 ks).

8. február 2022, Ukrajina

Ukrajinský tankový výrobca, štátny podnik Charkovský tankový závod skúša funkčný prototyp novej modernizácie tanku T-64BV, označovaný ako T-64BV model 2022. V prípade úspešného ukončenia skúšok budú na uvedenú verziu postupne modernizované stávajúce tanky T-64BV Ukrajinských ozbrojených síl počas ich generálnych opráv. Modernizácia vychádza z modernizácie T-64BVK (veliteľský tank) predstavenej v decembri 2021 a zahŕňa zlepšenie balistickej odolnosti proti kumulatívnej munícii (mrežové clony v zadnej časti trupu a predstavené gumové štíty na veži), vylepšenie palivového systému, vrátane dodatočnej balistickej ochrany nádrží s PHM, nové pozorovacie a zameriavacie prístroje 3. generácie (vrátane nového zameriavača strelca 1G46, ktorý nahrádza starší typ 1G42) a moderné spojovacie prostriedky spĺňajúce normy NATO. Tank je vyzbrojený novým 12,7mm protilietadlovým guľometom „Laska“ K-2 (výrobca Chado-Cholding, vyrábajúci pod trhovou značkou Snipex), používajúci pôvodnú, „sovietsku“ muníciu 12,7 x 108 mm.

10. február 2022, Indonézia

Za prítomnosti ministrov obrany Francúzska a Indonézie bola v Jakarte podpísaná zmluva medzi spoločnosťou Dassault Aviation a Agentúrou pre obranné projekty pri indonézskom Ministerstve obrany na dodávku viacúčelových lietadiel Dassault Rafale pre Indonézske ozbrojené sily. Uzatvorená zmluva je už piatou zmluvou na export týchto lietadiel, ktorú sa podarilo spoločnosti Dassault uzatvoriť za približne posledný rok - 25. januára 2021 Grécko, 26. apríla 2021 Egypt (v tomto prípade ide o opakovaný kontrakt, nakoľko prvá zmluva na dodávku Dassault Rafale bola uzatvorená už v roku 2015), 25. novembra 2021 Chorvátsko a 3. decembra 2021 Spojené arabské emiráty. Celkom by mala Indonézia obdržať 42 týchto lietadiel v najnovšej verzii Dassault Rafale F4 modifikovanej podľa Indonézskych špecifikácií v celkovej sume 8,1 miliardy dolárov, pričom dodávka prvých 6 ks by mala začať v najbližších mesiacoch. V tejto sume je ale okrem lietadiel aj komplexný balík služieb zahŕňajúci výcvik pilotov a pozemného personálu, logistická podpora prevádzky lietadla na niekoľkých indonézskych leteckých základniach a výstavba výcvikového strediska s dvomi simulátormi. Indonézsky minister obrany ale uzatvorenú dohodu na svojej tlačovej konferencii interpretoval trochu inak ako francúzski predstavitelia – uzatvorená zmluva je na dodávku 6 lietadiel, ktoré budú dodané v priebehu najbližších mesiacov (pozn.: pravdepodobne pôjde o používané lietadlá verzie F3 francúzskych vzdušných síl modernizované na verziu F4.1) a na ďalších 36 lietadiel a balík služieb bude uzatvorená ďalšia zmluva „čoskoro“. Indonézia o nákupe rokuje už 3 roky a pôvodný zámysel bol až na 48 lietadiel. Rokovania viazli na finančných problémoch Indonézie spojených s riešením detailov financovania s využitím ofsetových programov a francúzskych vládnych záruk na úvery a až v júni 2021 bol podpísaný predbežný zámer na nákup 36 novo vyrobených lietadiel. Mimo zmluvy na nákup lietadiel podpísali predstavitelia Francúzska a Indonézie aj 4 memorandá o porozumení – na nákup dvoch ponoriek triedy Scorpene s výzbrojou, spoločnej údržby, opravy a generálnych opráv lietadiel Dassault Rafale v Indonézii, na nákup satelitu a o spoločnej výrobe munície.

V rovnaký deň predložila americká Agentúra pre obrannú spoluprácu do Kongresu oznámenie o pripravovanom predaji 36 viacúčelových lietadiel Boeing F-15ID do Indonézie v celkovej hodnote 13,9 miliardy dolárov (vrátane výcviku a základnej logistickej podpory),ktorú schválilo Ministerstvo zahraničných vecí USA. V prípade že Kongres návrh neodmietne, tak by realizácia kontraktu mala prebehnúť prostredníctvom programu FMS.

10. február 2020, Rusko

Spojená letecká korporácia informovala o realizácii prvého letu nového lietadla vzdušného prieskumu a riadenia A-100 so zapnutým palubným rádiotechnickým komplexom. Let bol zameraný na možný vplyv vyžarovaného vysokofrekvenčného žiarenia na palubné prístroje a ďalšie špeciálne zariadenia na palube. Preverovali sa aerodynamické charakteristiky lietadla, prevádzkyschopnosť avioniky a časti systému na spracovanie informácií, pričom neboli zistené odchýlky od požadovaného stavu. Lietadlo A-100 vyvíja konštrukčná kancelária Berijev (v súčinnosti s externými dodávateľmi) na základe špecifikácii schválených v roku 2006, pričom do služby malo byť zaradené už v roku 2015. V roku 2013 bolo ale rozhodnuté o nahradení pôvodne uvažovaného nosiča (stávajúce trupy A-50) za nový nosič – lietadlo Il-76MD-90A a nové požiadavky sa objavili aj na rádiolokátor, čo spôsobilo zmeny v projekte a termín ukončenia vývoja bol stanovený rok 2017. V roku 2014 bol konštrukčnej kancelárii dodaný prvý sériovo vyrobený Il-76MD-90A (v.č. 01-03, reg. číslo 78651) pomenovaný Uľjanovsk a v roku 2016 (26. októbra) absolvovalo svoj prvý let lietajúce laboratórium A-100LL (prestavaný A-50 s trupovým číslom „Červená 52“ a s.č. 69-05), ktoré je určené na skúšky jednotlivých komponentov rádiotechnického komplexu. V roku 2017 toto lietajúce laboratórium absolvovalo aj lety so zapnutým rádiolokátorom (prvý 24. apríla) a bola dokončená zástavba pylónu rádiolokátora do Il-76MD-90A. Prvý let s inštalovaným pylónom anténneho systému síce prototyp absolvoval 18.11.2017, ale následne bol až do februára 2019 uzemnený (letové skúšky boli obnovené 8. februára 2019), takže v súčasnej dobe má projekt najmenej 7 ročné oneskorenie. Konštrukčná kancelária predpokladá, že sa jej podarí do konca roku 2022 ukončiť predbežné letové skúšky a odovzdať prototyp na spoločné štátne záverečné skúšky, ktoré by mali byť ukončené v roku 2024. Na týchto skúškach by sa mal zúčastniť aj druhý prototyp, ktorého stavba bola oznámená v roku 2020, ale zatiaľ nie sú informácie v akom stave sa tento prototyp nachádza.

