Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (30) –1.12. – 10.12.2021

2. december 2021, Grécko

301. opravárenský závod Gréckych ozbrojených síl na predmestí Atén odovzdal armáde do užívania prvých 44 hliadkových vozidiel M1117 Guardian. V januári 2021 sa Grécko a USA dohodli na odpredaji 1200 kusov týchto vozidiel (pôvodne v cene 70 000 dolárov za kus, finálna zmluva je ale uzatvorená na dodávky v rámci americkej vojenskej pomoci FMS), ktoré americká armáda pre nepotrebnosť zo svojej výzbroje vyradila a uskladňuje ich na svojich logistických základniach. Grécko v zmysle uzatvorenej zmluvy prevezme vozidlá bez organickej výzbroje a v stave v akom sú a uhradí náklady za ich presun z miesta uloženia, opravy a prípadnú modernizáciu. Prvých 60 vozidiel M1117 Guardian bolo do Grécka prepravených vlakovým transportom dňa 26.11.2021 z logistickej základne na území NSR. V opravárenskom závode boli vozidlá skontrolované, boli vykonané potrebné opravy, nastriekaný nový náter podľa Gréckych štandardov a vyzbrojené podľa požiadaviek armády (40 mm granátomet a 12,7mm guľomet M2HB, resp. M85 a 7,62mm M60A1 / M60A3) a rádiostanice Thales TRC 9200). Ďalších 400 vozidiel, ktoré sa v súčasnej dobe nachádzajú uskladnené na základniach v Kalifornii by malo do Grécka doraziť vo februári 2022. M1117 Guardian (oficiálne M1117 ASV - Armored Security Vehicle, resp. Textron ASV-150 - Armored Security Vehicle pre export) je obrnené vozidlo vyvinuté spoločnosťou Textron koncom minulého storočia na základe požiadavky Vojenskej polície Armády USA. Neskôr bolo zaradené do služby aj v iných zložkách ozbrojených síl USA a mimo hliadkovej verzie sa vyrábali aj verzie veliteľská, vyprosťovacia a transportná (predĺžená bezvežová verzia schopná mimo osádky prepraviť ďalších 7 pasažierov), či vozidlo pre leteckých navádzačov M1200 Armored Knight. Pre kanadské ozbrojené sily sa vozidlo od roku 2016 vyrábalo vo verzii Textron TAPC ((Tactical Armoured Patrol Vehicle). Z vozidla ASV-150 je odvodený aj rad vozidiel COMMANDO® (Advenced, Elite, Select, Vanguard).

2. december 2021, Rakúsko

V Ríme bola podpísaná dohoda medzi ministerstvami obrany Rakúska a Talianska, na základe ktorej obdržia Rakúske ozbrojené sily 18 ks nových viacúčelových vrtuľníkov AW169 (6 ks v tzv. cvičnej verzii – teda štandardný komerčný vrtuľník – a 12 ks vo vojenskej ozbrojenej verzii AW169MA). Rakúske vrtuľníky budú obstarávané spolu s vrtuľníkmi pre talianske ozbrojené sily. AW169 nahradí v Rakúskom letectve ľahké vrtuľníky SA-316B Alouette III, ktoré Rakúsko používa od roku 1967. Vrtuľník AW169 sa pre komerčné účely vyrába od roku 2015. Má maximálnu vzletovú hmotnosť 4850 kg, dva motory Pratt & Whitney PW210A a môže prepravovať 7 až 10 cestujúcich. V roku 2020 sa začal na základe požiadavky Talianskych ozbrojených síl vývoj jeho vojenskej modifikácie AW169MA, ktorá by bola schopná plniť aj bojové úlohy s použitím nesenej výzbroje. Predbežne požadujú Talianske ozbrojené sily 15 bojových vruľníkov AW169MA v rokoch 2022-2023. Okrem cvičnej (komerčnej verzie, vojenské označenie UH-169B) výrobca vyrába vojenskú viacúčelovú verziu AW169M (vojenské označenie UH-169A). Mimo Rakúska a Talianska má o dodávku vojenskej verzie AW169 záujem aj Katar.

3. december, Spojené arabské emiráty

Počas oficiálnej návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Spojených arabských emirátoch bol podpísaný kontrakt na dodávku 80 lietadiel Dassault Rafale F4 pre potreby Letectva a protivzdušnej obrany Spojených arabských emirátov. O dôležitosti kontraktu pre obe krajiny svedčí aj fakt, že pri podpísaní boli osobne prítomní francúzsky prezident aj korunný princ hostiteľskej krajiny, šejk Mohammeda bin Zayeda Al Nahyana. Spojené arabské emiráty sa tak stanú prvým zahraničným užívateľom lietadla Rafale F4. Realizácia dodávok by sa mala začať okolo rokov 2026-2027 a lietadlá vo výzbroji nahradia 59 lietadiel Mirage 2000-9. Celková hodnota kontraktu (ktorého súčasťou je aj dodávka 12 vrtuľníkov Airbus Helicopters H225M Caracal) má dosiahnuť hodnotu až 17 miliár eur, z toho 2 miliardy sú určené na nákup výzbroje a okolo 1 miliardy na vrtuľníky. Rafale F4 je zatiaľ najnovšia verzia lietadla, ktorej certifikácia (4.1) bola ukončená v roku 2021 a do služby vo Francúzskom letectve nastúpi postupne od budúceho roku. V rámci tejto modernizácie dostane lietadlo modernizovaný rádiolokátor, prilbový zameriavač, optoektronický systém ďalekého dosahu a infračervený vyhľadávací a zameriavací systém. Vo vývoji je ale už ďalšia verzia (4.2), ktorá by do služby mala vstúpiť od roku 2027 a zameraná je na rozšírenie komunikačných schopností a zdieľanie dát.

3. december 2021, Bulharsko

V lodeniciach MTG Delfin vo Varne sa oficiálne začala stavba novej viacúčelovej hliadkovej lode (korvety) pre potreby bulharských námorných síl. Námorníctvo si objednalo celkom 2 nové plavidlá, ktorých základom je projekt MMPV 90 nemeckej spoločnosti NVL Group (súčasť skupiny Lürssen) a lode by do služby mali nastúpiť v rokoch 2025-2026. Zmluvu v hodnote 503,1 milióna € (v sume nie je zahrnutá raketovej výzbroje) so spoločnosťou Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG podpísala bulharská vláda 12.11.2020. Konkrétne detaily triedy ešte neboli zverejnené, výtlak plavidiel má byť okolo 2300 t pri dĺžke 90 m a šírke 14 m. Rýchlosť má dosahovať 25 uzlov. Vzhľadom k vyčleneným finančným prostriedkom vypadla z výberového konania plnohodnotná korveta (francúzska triedy Gowind 2500) a vo výsledku je trieda MMPV 90 (Multipurpose Modular Patrol Vessel) skôr hliadková loď pobrežnej stráže so zosilnenou výzbrojou (MMPV 90 vychádza z projektu hliadkovej lode OV 80). Tú ma tvoriť protilodná a protilietadlová raketová výzbroj (4 x odpaľovacie zariadenie protilodných rakiet - možný typ Exocet MM40 / RBS-15 / NSN - a vertikálne odpaľovacie zariadenie pre rakety PVO - ESSM / VL-MICA), hlavňová výzbroj (76mm kanón, pravdepodobne Leonardo Super Rapid, 35mm CIWS - Rheinmetall Oerlikon Millennium ? a 2 malokalibrové diaľkovo ovládanézbraňové stanice – 20mm kanón, alebo 12,7 mm guľomet) a 324mm torpédomety. Na palube má byť aj hangár pre vrtuľník A565MB Panther.

6. december 2021, Veľká Británia

Do výzbroje 16. pluku Kráľovského delostrelectva bol k 6.decembru 2021 zaradený prvý komplet nového protilietadlového raketového systému krátkeho dosahu Sky Sabre. PLRK Sky Sabre je pozemnou verziou námorného PLRK Sky Ceptor, ktorý je postupne inštalovaný nie len na palubách nových britských lodí, ale jeho verzie sa používajú aj námorníctva iných štátov (Chile, Nový Zéland, v budúcnosti Poľsko, Taliansko, Kanada, Brazília, či Pakistan). Komplet je vyvinutý a vyrábaný britskou spoločnosťou MBDA a používa protilietadlové rakety CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), resp. Land Ceptor, ako sa označuje ich pozemná verzia. Rakety s hmotnosťou 99 kg majú diaľkový dostrel do 25 km a výškový od 600 m do 15 000 m. Počas letu dosahujú trojnásobok rýchlosti zvuku. Okrem rakiet Land Ceptor (8 ks na odpaľovacom zariadení inštalovanom na podvozku terénneho nákladného automobilu MAN 8x8) patrí do kompletu aj rádiolokátor Giraffe Agile s dosahom 120 km. Informácie o vzdušnej situácii je komplet schopný prijímať aj prostredníctvom datalinku LINK 16. Komplet Sky Sabre postupne nahradí PLRK Rapier, ktorého rôzne verzie Britská armáda používa od roku 1972.

6. december 2021, Ukrajina

Ukrajinské námorníctvo oficiálne zaradilo do služby 2 hliadkové člny – Sumi (R-192) a Fastiv (R-193). Oba člny boli dodané v rámci vojenskej pomoci USA a ide o vyradené hliadkové člny triedy Island (pôvodne WPB 1307 Ocracoke, postavený v roku 1986 a WPB 1331 Washington z roku 1989). Ukrajina už 2 hliadkové ťlny tohto typu prevádzkuje od 13.11.2019, keď do služby zaradili Slovjansk (R-190, ex WPB 1321 Cushing) a Starobiľsk (ex WPB 1323 Drummond). Sumi a Fastiv boli zo služby u americkej pobrežnej stráže vyradené koncom roku 2019, v januári 2021 boli formálne odovzdané Ukrajine a následne na nich v Baltimore prebiehal výcvik ukrajinských posádok. Celkom bolo v Lodeniciach Bollinger v rokoch 1985-1992 postavených 49 člnov tohto typu (WPB 1301-1349). Trup majú oceľový, nástavbu hlíníkovú. Posádka je tvorená 16 osobami a zásoby na palube umožňujú autonómne pôsobiť po dobu 5 dní. . Výtlak dosahuje 168 t pri dĺžke 34 m. Max. rýchlosť je 54,6 km/hod. Výzbroj tvorená 25mm automatickým kanónom Mk 38 Mod 0 a dvomi 12,7mm guľometmi M2HB. V súčasnej dobe ešte u Pobrežnej stráže USA slúži 15 člnov tohto typu. Tie vyradené sú v rámci vojenskej pomoci USA dodávané ďalším štátom (Pakistan – 5 ks, Gruzínsko – 2 ks, Kostarika – 2 ks, Guatemala – 2 ks, Indonézia – 2 ks), alebo po odzbrojení iným organizáciám (napr. 3 člny odkúpila ekologická organizácia Sea Shepherd Conservation Society).

7. december 2021, Kuvajt

Na továrenskom letisku spoločnosti Leonardo v Turínbe si Kuvajtské vzdušné sily prevzali prvé dve lietadlá Eurofighter Typhoon – po jednom jednomiestnom a dvojmiestnom. Celkom si v roku 2016 Kuvajt objednal 28 lietadiel Eurofighter Typhoon (z toho 22 jednomiestnych a 6 dvojmiestnych) v celkovej hodnote 7,957 miliardy eur, pričom lietadlá mali byť dodané v rokoch 2020-2023 v konfigurácii Tranche 3b. Výroba má ale kvôli pandémii COVID-19 sklz a s najväčšou pravdepodobnosťou nebude kontrakt realizovaný podľa pôvodných plánov. Okrem lietadiel a výzbroje je súčasťou kontraktu aj výstavba kompletnej infraštruktúry potrebnej pre prevádzku lietadla v Kuvajte a plná servisná podpora po dobu troch rokov (s možnosťou jej predĺženia na 5 rokov). Kuvajt sa stane tretím štátom v oblasti Perzského zálivu, ktorý bude mať vo svoje výzbroji lietadlá Eurofighter Typhoon – po Saudskej Arábii a Ománe a jediným v konfigurácii Tranche 3b , čo okrem iného znamená aj nový rádiolokátor Captor E-Scan s aktívnou fázovou anténou.

9. december 2021, Ukrajina

Vo francúzskych lodeniciach OCEA Les Sables-d'Olonne bol na hladinu spustený nový hliadkový čln BG201 triedy OCEA FPB 98 Mk I pre potreby ukrajinskej Pohraničnej služby. Celkom si Ukrajina v roku 2019 objednala vo Francúzsku 20 týchto hliadkových člnov, ktorých dĺžka dosahuje 32 m, šírka 6,3 m a výtlak okolo 120 ton. Člny sú celohliníkové a maximálna rýchlosť dosahuje až 64,8 km/hod. Podľaplánu sa má v roku 2022 dokončiť 9 člnov a v roku 2023 6 člnov. Zvyšných 5 člnov bude postavených v ukrajinských lodeniciach v Nikolajeve. Člny budú na Ukrajinu dodané bez výzbroje, tú si doplní Ukrajina po ich prevzatí v Odese. Predpokladá sa že prvý čln aby na Ukrajinu mohol doraziť už v apríli 2022.

10. december 2021, Fínsko

Víťazom fínskeho programu HX, v ktorom krajina hľadala nové bojové lietadlo, ktoré by po roku 2030 nahradilo lietadlá F/A-18C/D Hornet Fínskych vzdušných síl vyhral typ Lockheed Martin F-35A Lightning II v počte 64 kusov. Vzhľadom k obmedzenej životnosti stávajúcej flotily F/A-18C/D Hornet by mali prvé lietadlá F-35A do krajiny doraziť už po roku 2025 tak, aby bola zabezpečená kontinuita v obrane krajiny a v službe by mali vydržať minimálne do konca 2060-tych rokov. Do programu HX sa prihlásili spoločnosti Lockheed Martin (F-35A), Boeing (F/A-18E/F Super Hornet v kombinácii s EF-18G Growler), BAE System (Eurofighter Typhoon Tranche 4), Dassaul (Rafale F4) a Saab (JAS-39 E/F Gripen NG v kombinácii so Saab GlobalEye).

