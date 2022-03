Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-06) –21.2. – 28.2.2022

Udalosti tohto obdobia ((a s veľkou pravdepodobnosťou aj minimálne pár najbližších týždňov) sú ovplyvnené vojenským konfliktom, ktorý od 24. februára 2022 prebieha na území nášho východného suseda, ale v blogu sa tomuto smutnému konfliktu venovať nebudem. Myslím že dostatočnú pozornosť mu venujú iné média.

21. február 2022, Izrael

Izraelské ministerstvo obrany informovalo o úspešnom ukončení skúšok námorného protilietadlového a protiraketového systému C-Dome (alias Kipat Magen). Ide o námornú verziu úspešne používaného pozemného systému Iron Dome (Železná kupola, Kipat Barzel) a ako skúšobné plavidlo poslúžila korveta Magen triedy Sa´ar 6.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

22. február 2022, Austrália

Austrália obvinila Čínu, že jej vojenské plavidlá v predchádzajúcich dňoch medzinárodných vodách Arafurského mora (nachádza sa medzi Austráliou a ostrovom Nová Guinea) zámerne ohrozili jej prieskumné lietadlo P-8A Poseidon ožiarením laserom „vojenskej kvality“. Austrálske námorníctvo objavilo dvojicu čínskych vojenských plavidiel – torpédoborca Hefei (Typ 052D) a dokovú výsadkovú loď Jinggang Shan (Typ 071) 11. februára a odvtedy monitorovali ich pohyb. K incidentu malo dôjsť 18. februára predtým, ako sa obe čínske plavidlá preplavili cez Torreský prieliv do Koralového mora. Čína obvinenie odmietla a naopak obvinila posádky austrálskych prieskumných lietadiel z úmyselných provokácií.

23. február, 2022, Srbsko

Spoločnosť Airbus informovala o uzatvorení kontrakte s ministerstvom obrany Srbskej republiky, na základe ktorého dodá Srbským ozbrojeným silám 2 transportné lietadlá CASA C-295. Prvé lietadlo by malo Srbsko prevziať už v koncom roku 2023 a celkovo by sa malo stať 36 štátom sveta, ktorý lietadlá C-295 prevádzkuje. Srbskou objednávkou počet vyrobených a objednaných lietadiel všetkých verzií dosiahol 281 ks.

24. február 2022, Európska únia

Spoločnosť Airbus a medzivládna agentúra OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement) podpísali zmluvu, na základe ktorej Airbus vyvinie európsky pokročilý bezpilotný prieskumný a útočný prostriedok Eurodrone. Mimo vlastného vývoja sú obsahom zmluvy aj skúšky prototypu, výroba 20 sériových kompletov a technická podpora počas prvých 5 rokov prevádzky. Jeden komplet pozostáva z troch samostatných bezpilotných prostriedkov a dvoch pozemných riadiacich staníc. Celkové náklady na program (vrátane výroby a podpory počas prevádzky) sa odhadujú na viac ako 7 miliárd €. Počiatky programu siahajú do roku 2015 (European Medium-Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft (MALE RPAS, tiež aj EuroMALE) a v roku 2018 bol na výstave ILA Berlín predstavený predbežný projekt. Pôvodne mal by prostriedok v prevádzke už v roku 2025. Eurodrone by mal byť veľký dron s max. vzletovou hmotnosťou 11 ton a užitočnou nosnosťou 2300 kg pri dĺžke 16 m a rozpätí 26 m.

25. február 2022, Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty prejavili záujem o kúpu 12 čínskych cvičných lietadiel L-15 Falcon s možnosťou navýšenia ich počtu až na 36. Cvičné lietadlo L-15, alias Hongdu JL-10 je určené na výcvik pilotov bojových lietadiel 4. a 5. generácie. Maketa lietadla bola prvýkrát predstavená v roku 2004, prototyp absolvoval prvý vzlet v marci 2006 a vývoj prebiehal v spolupráci s ruskou konštrukčnou kanceláriou Jakovlev, vďaka čomu má typ viacero spoločných znakov s ruským cvičným lietadlom jakovlev Jak-130 a talianskym Alenia Aermacchi M-346. Okrem výcviku žiakov umožňuje v obmedzenej miere plniť aj bojové úlohy, k čomu je vybavený 4 podkrídelnými závesníkmi a dvojicou koncových krídelných závesníkov na protilietadlové riadené rakety. Lietadlo dosahuje maximálnu rýchlosť M1,4 a pri dĺžke cca 9,5 m a rozpätí krídel cca 12,3 m dosahuje max. vzletovú hmotnosť 9500 kg. Pohon zabezpečuje dvojica dvojprúdových motorov Progress Al-222K-25F.

27. február 2028, Kórejská ľudovodemokratická republika

Krajina podnikla už ôsmu tohtoročnú skúšku balistickej rakety. Podľa predstaviteľov Japonských síl sebaobrany, ktoré každý severokórejský test pozorne monitorujú dosiahla raketa výšku zhruba 600 km a dopadla do mora pri východnom pobreží KĽDR vo vzdialenosti okolo 300 km od miesta štartu, ktoré sa nachádzalo v blízkosti hlavného mesta Pchjongjangu. Test odsúdili predstavitelia Južnej Kórei, Japonska aj USA ako destabilizujúci akt, ktorý neprispieva k mieru a stabilite na Kórejskom ostrove.

28. február 2022, Kórejská republika

Jukokórejske ozbrojené sily začali prevádzkové skúšky svojho nového BVP vyvinutého spoločnosťou Hanwha Defence označovaného ako AS-21 Redback. Ide o BVP piatej generácie v ktorom sú použité najmodernejšie technológie z oblasti ochrany osádky nie len pred účinkami zbraní, ale aj z ergonomického hľadiska. Pri jeho vývoji spoločnosť Hanwha Defence úzko spolupracovala s izraelskými spoločnosťami a BVP AS-21 disponuje viacerými technológiami, ktoré sú integrované do obrnenej techniky používanej Izraelským obrannými silami. BVP je vyzbrojené diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou so systémom riadenia paľby spoločnosti Elbit, vrátane systému Iron Vision, ktorý na prilbový displej prenáša 360° obraz okolia vozidla. Vozidlo je vybavené aktívnym ochranným systémom Iron Fist a používa protitankové rakety Rafael Spike.

Zdroje: