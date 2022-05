Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-12) –21.4. – 30.4.2022

21. apríl 2022, Maďarsko

Maďarsko si u spoločnosti Aero Vodochody objednalo 12 cvično-bojových lietadiel L-39NG – 8 v cvičnej verzii a 4 v prieskumnej verzii, vybavenej elektro-optickým prieskumným systémom (umiesteným pod trupom). Dodávka lietadiel by mala začať v roku 2024. Maďarsko sa tak stane po Vietname (viď aktualitu č. 2) pravdepodobne druhým štátom (mimo domácej Českej republiky), ktorý lietadlá L-39NG bude prevádzkovať, nakoľko niekoľko predchádzajúcich zmlúv (napr. z roku 2018 so Senegalom, či súkromnými spoločnosťami z USA a Portugalska) sa nakoniec zdá sa nerealizujú. Podľa predstaviteľov spoločnosti má Aero zabezpečený odbyt pre takmer 30 lietadiel Aero L-39NG (čo ak správne počítam súhlasí s oficiálne potvrdenými zmluvami - 12 lietadiel pre Vietnam, 12 lietadiel pre Maďarsko a 4 – 6 lietadiel pre ČR) a prebiehajú rokovania, ktoré by v najbližších rokoch mohli tento počet navýšiť o ďalších 12 kusov.

21. apríl 2022, Angola

Spoločnosť Airbus informovala o kontrakte, na základe ktorého dodá Angole tri lietadlá Airbus C-295. Dve lietadlá budú v námornej prieskumnej verzii C-295MSA (Maritime Surveillance Aircraft), tretie v štandardnej transportnej konfigurácii. Všetky tri lietadlá budú vybavené avionikou Pro Line Fusion spoločnosti Collins Aerospace (dcérska spoločnosť spoločnosti Raytheon Technologies), námorné prieskumné lietadlá MSA budú vybavené vyhľadávacím a zameriavacím systémom FITS (Fully Integrated Tactical System) spoločnosti Airbus a okrem okrem úloh SAR (Search and Rescue) má plniť aj úlohy kontroly námorných hraníc, lokalizovať nelegálne rybárenie, zhromažďovať spravodajské informácie a plniť podporné úlohy v prípade vzniku prírodných katastrof. Angola sa tak stane 38 štátom, ktorý prevádzkuje lietadlá C-295 a počet objednaných lietadiel sa zvyšuje na 298.

21. apríl 2022, Česká republika

Po 14 rokoch sa do vlastníctva českej spoločnosti vracia významný letecký výrobca Aircraft Industries (tí skôr narodení podnik poznajú ako LET Kunovice) – 100% akcií spoločnosti prechádza na základe dohody medzi vlastníkom akcií – ruskou spoločnosťou UGMK a spoločnosťou OMNIPOL do portfólia spoločnosti OMPO Holding. Spoločnosť OMPO Holding sa tak popri vlastníctve časti akcií Aero Vodochody (výrobca lietadiel L-39 a ďalších) stane aj 100% vlastníkom výrobcu dopravných lietadiel L-410. Intenzívna kooperácia medzi Omnipolom a spoločnosťou UGMK sa začala už v minulom roku a k urýchleniu prevzatia spoločnosti prispeli najmä opatrenia EÚ prijaté voči Rusku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Spoločnosť OMNI Holding ale prevzala len akcie českého závodu, aktivity spoločnosti na ruskom trhu, vrátane závodu v ktorom prebiehala montáž lietadiel v Rusku aj s príslušným know-how zostávajú vo vlastníctve ruského majiteľa.

22. apríl 2022, Rusko

Ruské Vojensko-kozmické sily prevzali od výrobcu prvé lietadlo Il-76MD-90A v roku 2022. Lietadlo s v.č. 0208 (RF-78663) opustilo výrobnú linku v januári 2022 a letové skúšky začalo 16.03.2022 na továrenskom letisku Uľjanovsk-východ. Do služby je zaradené k 235. vojenskému dopravnému leteckému pluku 18. vojenskej dopravnej leteckej divízie (pluk je dislokovaný na letisku Uľjanovsk-východ a celkom disponuje 9 lietadlami Il-76MD-90A). Predstavitelia spoločnosti tiež informovali, že v štádiu dokončenia je ďalšie lietadlo rovnakého typu a niekoľko ďalších je rozostavaných.

25. apríl 20222, Poľsko

Poľské konzorcium PGZ-Narew podpísalo zmluvu s britskou spoločnosťou MBDA v rámci ktorej dodá britská spoločnosť do Poľska komponenty dvoch protilietadlových raketových kompletov CAMM (čo predstavuje jednu palebnú batériu). Konzorcium PGZ-Narew je tvorené poprednými poľskými spoločnosťami obranného priemyslu a realizuje pre poľské ozbrojené sily projekt kompletu PVO pre krátke a stredné vzdialenosti a práve britská raketa CAMM bola v rámci výberového konania ukončeného v roku 2021 určená pre perspektívny protilietadlový komplet poľských ozbrojených síl. Komplet Narew mal byť polonizovanou obdobou kompletu Sky Sabre zavedenom v Britskej armáde a do výzbroje mal byť zavedený v rokoch 2025-2026. Konflikt na Ukrajine ale nakoniec spôsobil, že Poľské ozbrojené sily požadujú urýchlenie projektu a z uvedeného dôvodu uzatvorili 14. apríla 2022 zmluvu so spoločnosťou PGZ-Narew, podľa ktorých spoločnosť dodá prechodnú verziu kompletu s využitím komponentov Sky Sabre v kombinácii s poľským rádiolokátorom Sola a popri tom bude pokračovať na finalizácii vlastného projektu s rádiolokátorom Sajna a ďalšími komponentami poľského pôvodu. Prvý objednaný prechodný komplet by mal byť armáde dodaný v septembri 2022 a druhý začiatkom roku 2023, tak aby mohol prebiehať výcvik obslúh a príprava potrebnej dokumentácie ešte predtým, ako budú poľské spoločnosti schopné dodať vlastnú verziu. Poľské ozbrojené sily plánujú do roku 2035 získať celkom 23 batérií PLRK Narew.

26. apríl 2022, Rusko

V Petrohradských Lodeniciach Almaz bola na hladinu spustená novopostavená hliadková loď pohraničnej stráže triedy Projekt 22120 Purga. Pomenovanie lode zatiaľ nie je známe (známe je len trupové číslo 457). Ruská Pohraničná stráž disponuje už 7 plavidlami tejto triedy, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre potreby Federálnej colnej služby Ruskej federácie v roku 2005. Colná služba ale nakoniec z projektu odstúpila, aj napriek tomu, že sa v roku 2006 začala stavba prvej jednotky. O dostavbu plavidla ale prejavila záujem Pohraničná stráž, do služby v ktorej prvá loď (dnes Kontradmirál Kolchin) vstúpila v apríli 2011. V rovnakom mesiaci sa začala stavba ďalšej lode, ktorá do služby vstúpila v roku 2013. V roku 2017 sa začala stavba tretieho plavidla (v službe od novembra 2018) a v rokoch 2018 a 2019 boli podpísané zmluvy na výstavbu ďalších 2 + 2 lodí, ktorých posledná do služby vstúpila v septembri 2021. Hliadkové lode triedy Purga majú výtlak 1155 ton pri dĺžke 71 m a šírke 10,4 m. Výnimkou je druhá loď v poradí, ktorá dosahuje plný výtlak až 1246 ton. Pôvodne plavidlá nedisponovali integrovanou výzbrojou, ale od roku 2018 prebieha ich postupná modernizácia, v rámci ktorej sa štandardnou výzbrojou plavidla stáva 12,7mm guľomet 6P58 Kord (zatiaľ je takto upravená len prvá postavená loď). Každá loď ale disponuje pristávacou plochou, z ktorej môže operovať vrtuľník (ten ale nie je štandardnou súčasťou plavidla).

28. apríl 2022, USA

Vo výrobnom závode spoločnosti Boeing v Saint Louis bolo oficiálne predstavené prvé predsériové cvičné lietadlo T-7A Red Hawk. Ide o prvé z celkom 5 lietadiel, ktoré budú slúžiť na realizáciu komplexných skúšok na overenie požadovaných spôsobilosti v rámci Vzdušných síl pred povolením oficiálnej sériovej výroby. Vzdušné sily požadujú celkom 351 sériových lietadiel, ktoré by mali byť schopné zabezpečiť výcvik pilotov pre bojové lietadlá 4+ generácie a na ktoré má spoločnosť Boeing už schválenú rámcovú zmluvu. Lietadlo T-7A je spoločným produktom spoločností Boeing (USA) a Saab AB (Švédsko) a prvý vzlet prototypu bol realizovaný v decembri 2016. Predstavené lietadlo je tretím v poradí, ktoré je určené na realizáciu letových skúšok. V prípade, že počas prevádzky predsériových lietadiel nedôjde k neočakávaným udalostiam, tak prvá jednotka vybavená sériovými lietadlami T-7A by mohla získať počiatočnú operačnú pripravenosť na konci (fiškálneho) roku 2024.

Slávnostné predstavenie prvého predsériového lietadla Boeing T-7A v Saint Louis. Sfarbenie lietadla je pripomienkou prvej afroamerickej leteckej jednotky USA - legendárnych letcov z Tuskegee z obdobia 2. svetovej vojny.

29. apríl 2022, Francúzsko

V lodeniciach Chantiers de l'Atlantique v Saint-Nazaire bola na vodu spustená prvá zo 4 plánovaných zásobovacích lodí triedy BRF pomenovaná Jacques Chevallier (A725). Trieda BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force) je veľká logistická loď určená na logistickú podporu námorných zväzkov a operácií a je výsledkom spoločného francúzsko-talianskeho vývoja, ktorý vychádza z talianskej triedy Volcano spoločnosti Fincantieri. Všetky 4 objednané lode by mali byť do služby vo Francúzskom námorníctve zaradené v rokoch 2023-2029. Vo výzbroji nahradia 4 tankery triedy Durance, postavené v 80-tych rokoch minulého storočia (z ktorých boli už 2 vyradené a vyradenie stávajúcej dvojice sa očakáva v rokoch 2024-2028). Lode dosahujú výtlak 31 000 ton pri dĺžke 194 ma a šírke 27,4 m. Pohonná jednotka (diesel-elektrická) má celkový výkon 25 MW a umožňuje plavidlu dosiahnuť rýchlosť 20 uzlov (37 km/hod). Loď je vyzbrojená dvojicou 40mm kanónov a disponuje vrtuľníkom NH90. Posádku tvorí 140 osôb, pričom na lodi môže byť prepravovaných ďalších 60 osôb. Kapacita lode je 13 000 ton paliva a 1500 ton ďalšieho nákladu (ktorý môže byť umiestnený aj v ISO kontajneroch). Distribúciu zásob na plavidlá zabezpečujú 4 prekladacie stanice a autonómnosť lode je 60 dní, max. vzdialenosť plavby dosahuje 8000 míľ.

