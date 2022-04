Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-10) –1.4. – 10.4.2022

4.apríla 2022, Bulharsko

Ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo súhlas s možným odpredajom ďalších 8 lietadiel F-16 Block 70/72 pre Bulharsko, o ktoré Bulharsko prejavilo záujem v roku 2021 (mimo 8 ks ktorých predaj bol schválený v roku 2019 a ktorých dodávka by mala prebehnúť do roku 2025). Schválený dokument konkrétne schvaľuje predaj 4 jednomiestnych lietadiel F-16C Block 70 a 4 dvojmiestnych lietadiel F-16D Block 70. Okrem lietadiel je súčasťou schváleného zámeru aj ďalší materiál:

- 11 motorov F100-GE-129D (8 v lietadlách, 3 náhradné),

- 11 rádiolokátorov AN/APG-83 AESA (11 v lietadlách, 3 náhradné),

- 11 súprav špeciálneho prístrojového vybavenia (improved Programmable Display Generators, Modular Mission Computers, Embedded Global Positioning System so zvýšenou odolnosťou voči rušeniu a ďalšie, z čoho je vždy 8 inštalovaných v lietadlách a 3 náhradné).

Dokument zároveň definuje aj objednanú výzbroj a výstroj, napr.:

- PLRS AIM-120C-7 / C-8, alebo obdobnú (19 ks) plus cvičné registre AIM-120 CATM

- PLRS AIM-9X Block II (20 ks),

- závesníky LAU-129A (40 na lietadlách, 8 náhradných),

- bomby GBU-39/B SDB (28 ks),

- kanóny M61A1 Vulcan (8 inštalovanyćh, 3 náhradné),

- značkovače AN/AAQ-33 Sniper (4 ks),

- súpravy KMU-572 (12 ks) pre konverziu neriadených bômb (napr. Mk. 82) na riadené bomby GBU-38, alebo GBU-54,

- súpravy MXU-650 a MAU-2010 (12 ks) pre konverziu neriadených bômb (napr. Mk. 82) na riadené bomby GBU-49/B Enhanced Paveway II

- "železné bomby" Mk. 82 BLU-111 (24 ks + 6 inertných)

- cvičné bomby GBU-39 SDB I (2 ks)

- strelivo PGU-28

- kazety (výmetnice) klamných cieľov

- spojovacie prostriedky, vrátane prostriedkov utajeného spojenia, prilbové displeje, prístroje nočného videnia, systémy elektronického boja a prostriedky pozemnej logistickej podpory a príslušná dokumentácia na údržbu a výcvik.

5. apríl 2022, Poľsko

V kasárňach 1. obrnenej brigády vo Varšave bola formou výmeny tzv. Letters of Acceptance podpísaná dohoda o obstaraní 250 tankov M1A2C a ďalšej techniky a výzbroje medzi Poľskom a USA. Za poľskú stranu príslušné dokumenty podpísal minister obrany Marius Blasczak, za americkú stranu veľvyslanec USA v Poľsku Mark Brzezinski. Prvých 28 tankov by poľská strana mala získať z počtov amerických ozbrojených síl už v roku 2022 a slúžiť by mali na výcvik poľských osádok (o bližších detailoch kontraktu som písal 17. februára 2022). Celý kontrakt by mal byť realizovaný do roku 2026. Poľsko je po Austrálii druhým štátom (mimo USA), ktorý má uzatvorenú dohodu o nákupe týchto tankov. Ale z hľadiska používania získa prvenstvo, nakoľko Austrália očakáva prvé tanky až v roku 2024.

5. apríl 2022, Srbsko

Francúzsky denník La Tribune zverejnil článok, podľa ktorého má Srbsko záujem o kúpu francúzskych lietadiel Dassault Rafale. Podľa informácii v článku Srbsko pôvodne uvažovalo o obstaraní 6 lietadiel, ktorých počet sa následne zvýšil na 12. Ponuka zo strany spoločnosti Dassault Aviation s podmienkami kontraktu mala byť Srbskej strane postúpená koncom marca 2022. Svoj záujem o lietadlo Rafale deklarovali aj predstavitelia Srbských vzdušných síl vo svojom stanovisku vláde z decembra 2021, aj keď z politických dôvodov vláda uvažuje aj o možnom nákupe lietadiel Suchoj Su-30SM (dovolím si pridať svoj osobný názor, že táto akvizícia je v blízkej budúcnosti dosť nereálna, aj keď Srbsko sa k sankciám proti Rusku stavia zdržanlivo) . Zástancom nákupu lietadiel Rafale je aj Srbský prezident Vučić, ktorý o záujem Srbska o toto lietadlo komunikoval aj s francúzskym prezidentom Macronom v marci 2022. Nie je jasné, aký vplyv na srbské rozhodovanie o budúcej výzbroji svojho letectva mala zmluva, na základe ktorej lietadlo Rafale (12 použitých kusov) získa susedné Chorvátsko.

5. apríl 2022, Egypt

Lodenice spoločnosti ThyssenKrupp Marine Systems v Kieli začali továrenské skúšky novej fregaty triedy MEKO 200EN stavanej pre Egypt. Fregata Al-Aziz (904) je prvou zo 4 fregát, ktorých stavbu v hodnote približne 2,35 miliardy € si Egypt objednal v septembri 2018, pričom jedna fregata mala byť postavená v Egypte a 3 v Nemecku. V sume za výstavbu nie sú zahrnuté náklady na raketovú výzbroj. Fregata s dĺžkou 121 m má výtlak približne 4000 ton. Na vodu bola spustená 27.04.2021. Hlavnú výzbroj lode tvoria protilodné rakety EXOCET MM40 Block 3 (2 – 4 odpaľovacie zariadenia, každé pre 4 kontajnery s raketami) a protilietadlový raketový systém s 32 vertikálnymi odpaľovacími zariadeniami pre rakety MICA NG. Hlavňovú výzbroj tvorí 127mm / L64 viacúčelový automatický kanón Leonardo LW, 4 diaľkovo ovládané zbraňové stanice s 20mm kanónmi, dva 533mm torpédomety, schopné používať torpéda SeaHake Mod 4 aj 324mm protiponorkové torpéda MU-90. Z lode môže operovať jeden až dva vrtuľníky. Do konca roku 2021 bolo na hladinu spustené aj zvyšné 2 fregaty a 4 sa začala stavať v lodeniciach v Alexandrii v decembri 2021.

6. apríl 2022, Filipíny

Zhruba pred mesiacom som písal o dodávke prvých dvoch tureckých vrtuľníkov TAI T129B ATAK na Filipíny. A 6. apríla boli tieto vrtuľníky na Leteckej základni plukovníka Ježiša Villamoreho v Manile oficiálne zaradené do Filipínskych vzdušných síl.

8. apríl 2022, Poľsko

Aj táto správička má súvis s informáciou, o ktorej som písal začiatkom minulého mesiaca. Konzorcium PGZ-Miecznik prezentovalo v Gdyni projekt novej poľskej fregaty postavenej na báze britského typu Arrowhead 140. V rámci prezentácie okrem vizualizácie odzneli aj niektoré takticko-technické údaje, o ktorých sa doteraz len špekulovalo. Poľské fregaty budú mať výtla približne 7000 t pri dĺžke 138,7 m, šírke 19,7 m a ponore 5,5 m. Posádku má tvoriť 100-120 osôb, pričom kapacita lode má byť až 160 osôb. Pohon lode bude zabezpečovať štvorica vznetových motorov maximálnou rýchlosťou až 28 uzlov (takmer 52 km/hod.). Pri ekonomickej rýchlosti 18 uzlov (33 km/hod.) by loď mala preplávať až 6000 námorných míľ. Oproti britskému vzoru by mali poľské fregaty disponovať výkonnejším elektronickým vybavením a výzbrojou. Základom zostáva už predtým spomínaný bojový systém Thales Tacticos ASBU, pre ktorý bude informácie poskytovať 3D rádiolokátory Thales Sea Master 400 (4 pevné antény pokrývajúce 360°okolo plavidla) a Thales NS50 (s otočnou anténou). Oba radary využívajú technológie anténneho fázového poľa. Ďalším zdrojom informácií budú sonary - vlečný aktívno-pasívny sonar CAPTAS a trupový sonar Thales Blue Hunter. Hlavná výzbroj plavidla bude tvorená 16 protilodnými strelami Saab RBS-15 vo verzii Mk. 3, alebo Mk. 4 (4 odpaľovacie zariadenia, každé so 4 kontajnermi). Prezentácia potvrdila protilietadlovú výzbroj tvorenú PLRK Sea Ceptor (PLRK CAMM a CAMM-ER), spresnený bol len počet vertikálnych odpaľovacích zariadení na 32. Hlavňová a torpédová výzbroj tiež potvrdila predchádzajúce odhady – 76mm/L62 automatický kanón Leonardo Super Rapid, dva delostrelecké systém kalibru 35 mm OSU-35 a 4 torpédomety kalibru 324mm pre torpéda MU-90. Z palubného hangáru majú operovať 2 stredné vrtuľníky, alebo jeden ťažký vrtuľník Leonardo AW101. Pre plnenie špeciálnych úloh môže loď prepravovať 4 motorvé člny (2 s dĺžkou 11 m a 2 s dĺžkou 7,5 m) a na palube je vyhradený priestor pre 4 štandardné (20 stopé) ISO kontajnery, v ktorých môže byť inštalované ďalšie vybavenie (napr. systém na mínovanie s mínami).

