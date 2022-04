Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-11) –11.4. – 20.4.2022

11. apríl 2022, USA

Vzdušné sily USA schválili novú verziu systému, ktorý zabezpečuje vizuálne sledovanie a navedenie tankovacieho zariadenia lietadla KC-46 Pegasus k prijímaciemu lietadlu. KC-46 na rozdiel od svojich predchodcov nevyužíva priame optické sledovanie tohto procesu operátorom, ale operátor celý proces riadi a kontroluje prostredníctvom kamerového systému. Pri prevádzke bolo zistené, že v rámci určitých svetelných podmienok poskytuje stávajúce zariadenie skreslený obraz, čo môže predstavovať riziko poškodenia tankovaného lietadla výložníkom (a opačne) a v súčasnej dobe to predstavuje jeden z najzávažnejších nedostatkov, ktoré daný typ lietadla má. Nový systém, ktorého implementácia do vyrobených lietadiel by mala byť ukončená v roku 2024 zahŕňa niekoľko zlepšení, vrátane nového plnofarebného virtuálneho zobrazenia v 4K rozlíšení, prepracovania dizajnu pracoviska operátora a vyylepšenie programového vybavenia pre spracovanie obrazu. Mimo to je doplnených niekoľko ďalších kamier (vrátane infračervených), ktoré doplnia stávajúce kamery a ich rozmiestnenie by malo eliminovať riziko skreslenia obrazu.

11. apríl 2022, Srbsko

Do Srbska bol z Číny dopravená batéria protilietadlového raketového systému FK-3, objednaná v roku 2020. FK-3 je exportnou verziou protilietadlového raketového systému dlhého dosahu HQ-22, ktorý je od roku 2017 zaradený do výzbroje Ľudovej oslobodzovacej armády Čínskej ľudovej republiky, oproti ktorému má mierne znížený maximálny dostrel (zo 170 na 150 km). Systém je určený na ničenie širokého spektra vzdušných cieľov od bezpilotných lietadiel, cez klasické vrtuľníky a lietadlá až po balistické rakety. Maximálna rýchlosť rakety dosahuje až Mach 6. Základnou palebnou jednotkou je batéria, tvorená rádiolokátorom ožiarenia a navedenia a tromi odpaľovacími zariadeniami na kolesovom podvozku, z ktorých každé disponuje 4 raketami v kontajneroch. Rádiolokátor ožiarenia a navedenia môže súčasne navádzať rakety na 6 cieľov. Navedenie rakiet na cieľ je poloaktívne, kde sa raketa navádza na rádiolokačný signál odrazený od cieľa. V prípade potreby je možné rakety na cieľ naviesť aj prostredníctvom povelového navádzania. Príslušné povely sú generované 0na základe vzájomnej polohy cieľa a rakety, ktoré vyhodnocuje rádiolokátor ožiarenia a navedenia. Bateŕia bola do Srbska prepravená letecky niekoľkými letmi lietadiel Si-an Y-20 (denne 6 lietadiel počas dvoch dní).

14. apríl 2022, Nigéria

Americká agentúra DSCA (Defense Security Cooperation Agency) postúpila Kongresu návrh zmluvy na dodávku vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper pre Nigériu. Dodávka celkom 12 vrtuľníkov v hodnote 997 miliónov dolárov (vrátane balíka výzbroje – 70mm rakety Hydra v počet 2000 ks v navádzanej verzii APKWS, logistickej podpory a výcviku obslúh) by mala byť realizovaná prostredníctvom amerického programu FMS (Foreign Military Sales). Vrtuľník Bell AH-1Z (resp. Bell 449 Super Cobra) je zatiaľ poslednou verziou vrtuľníka AH-1 Cobra a je zavedený vo výzbroji Námornej pechoty US, pre ktorú prebieha výroba od roku 2006 a dodávka všetkých 189 objedaných vrtuľníkov by mala byť ukončená v roku 2022. Nigéria je 4 zahraničným záujemcom o tento typ vrtuľníka po Pakistane (12 vrtuľníkov objednaných v rokoch 2015-2016, ktoré ale neboli kvôli zavedeniu sankcií zo strany USA na vojenskú pomoc Pakistanu nikdy dodané a od roku 2018 sú v sklade u výrobcu), Bahrajne (12 vrtuľníkov objednaných v roku 2018 s predpokladaným dodaním vc roku 2022) a Českej republike (ktorá objednala v roku 2019 4 vrtuľníky s plánovaným dodaním v roku 2023).

17. apríl 2022, KĽDR

V dňoch 16. a 17. apríla 2022 realizovala Severná Kórea dve skúšobné odpálenia operačno-taktických rakiet na tuhé palivo. Rakety boli odpálené na cieľ ležiaci na ostrove v Japonskom mori vzdialenom 110 km od miesta odpálenia. Pri skúške obe rakety zasiahli cieľovú oblasť, pričom počas letu dosiahli maximálnu výšku 25 km a rýchlosť Mach 4. Samotná použitá raketa sa vizuálne odlišuje od tých, čo boli pri podobných skúškach použité v minulosti (Hwasongpho-11Na, resp. KN-24) a nové bolo aj použité mobilné kolesové odpaľovacie zariadenie so 4 kontajnermi. Z hľadiska určenia je skúšaná raketa asi najviac podobná rakete MGM-140 ATACMS z arzenálu USA.

20. apríl 2022, Rusko

Rusko realizovalo skúšobný štart (viď video) novej medzikontinentálnej balistickej rakety RS-28 Sarmat. Štart bol realizovaný zo skúšobného sila vybudovaného v areáli kozmodrómu Pleseck a cvičné návratové telesá zasiahli svoje ciele na polygóne Kura na polostrove Kamčatka. Skúška bola prvá v rámci záverečných štátnych skúšok, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o zavedení rakety do výzbroje. Raketa Sarmat dopraví cca 10 ton (10-16 samostatne manévrujúcich nukleárnych hlavíc a klamných cieľov) nákladu na vzdialenosť 18 000 km. Je poháňaná štvoricou raketových motorov na kvapalné palivo a je kompatibilná s už vybudovanými silami pre v súčasnosti používané rakety R-36M2 Vojvoda. Má dĺžku 35 m, priemer 3 m a vzletová hmotnosť presahuje 200 t. Oproti plánu majú štátne skúšky zhruba dvojročné oneskorenie, nakoľko prvý let s využitím podzemného sila mal byť realizovaný už v roku 2019.

