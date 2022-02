Prezidentka Čaputová sníma svoju peknú masku, popiera svoje slová, a nielen to.

„Ľuboš Blaha zverejnil video, v ktorom vystrihol časť mojej odpovede z predvolebnej diskusie, ktorá sa týkala už vtedy diskutovanej obrannej dohody.

Z celej mojej odpovede, ktorá má takmer minútu, účelovo vystrihol päť sekúnd. Cieľom bolo vytvoriť obraz, že v tom čase som sa stavala proti tejto dohode. Je to hrubé klamstvo, stačí si pozrieť celú odpoveď.

Tvrdila som a aj tvrdím, že by som nikdy nepodpísala zmluvu, ktorá by ohrozila suverenitu Slovenska, zakladala pobyt cudzích vojsk a budovanie základní bez súhlasu parlamentu .

Text tejto zmluvy však obavy zo straty našej suverenity vylučuje, pretože zmluva nijako nemení súčasný právny stav o týchto otázkach. V tomto duchu som sa vyjadrila v odpovedi v tejto predvolebnej diskusii a to isté tvrdím aj dnes.

Ide o reprezentatívny príklad politickej práce poslanca Blahu, ale aj toho, ako ľahko sa šíria podobné lživé videá na sociálnych sieťach.

Môžeme mať rôzne politické názory na obrannú dohodu, ale nemali by sme si pri tom pomáhať s jednoduchými a detinskými klamstvami.“

A teraz si to porovnajme

so znením jej predvolebných slov v danej veci, zaznamenaných na videu, ktoré na svojom FB sama označila ako nezostrihané :

Otázka, resp. otázky, ktoré dostala od moderátorov v jednom „súbore“:

„SNS pohrozila predčasnými voľbami, ak prijmeme 105 miliónov od USA na obnovu našich letísk. SNS tvrdí, že ide o stratu suverenity, o budovanie muničných skladov a o pobyt cudzích vojsk na území SR. Aký máte k tomu postoj? Podpísali by ste ako hlava štátu a hlavná veliteľka ozbrojených síl takúto zmluvu, alebo zdieľate obavu SNS, že ide o možný zásah do našej suverenity?“

Odpoveď pani prezidentky

(najprv poznámka: to, čo je v odpovedi vyznačené hrubým písmom je znenie zverejnené Ľubošom Blahom, ktoré pani prezidentkou označené ako účelovo zostrihané):

„V každom prípade, nikto z nás tú zmluvu a vyjednávanie neabsolvoval. Z tých dvoch strán, ktoré sa toho vyjednávania, alebo ustanovení tej zmluvy dotýkali, bola SNS a Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničných vecí. Podľa toho čo vyplýva z tvrdení Ministerstva zahraničných vecí nejde o ohrozenie suverenity. Takisto si myslím, že za týchto podmienok v žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala, to znamená:

- ohrozenie suverenity,

- umiestnenie cudzích vojsk, alebo (umiestnenie) základní na našom území.

Naopak, zdá sa že Maďarsko tú zmluvu podpísalo a prijalo túto finančnú pomoc, že ide skôr o politickú hru, malo ísť podľa deklarovaných informácií...“

Komentár:

Ako vidieť, a môžete si to overiť priamo na videu, Ľuboš Blaha z daného videa nič podstatné nevystrihol. Môžete si to overiť priamo na FB pani prezidentky, kde pred piatimi dňami sama zverejnila dané video v autentickej verzii. Takže pani prezidentka v tejto veci k predvolebnému klamstvu, keďže obrannú zmluvu o spolupráci s USA tento týždeň podpísala, pridala ešte aj krivé obvinenie voči poslancovi Blahovi (kto ale chce, môže tento počin prezidentky maskovať odvádzaním pozornosti na počiny Ľuboša Blahu).

Navyše pani prezidentka na svojom FB sama seba necituje presne. K svojim slovám z r. 2019 teraz pridáva slová: „bez súhlasu parlamentu“..., teda že takú zmluvu by bez súhlasu parlamentu nepodpísala. O súhlase / nesúhlase parlamentu však v predmetnej predvolebnej otázke nebolo ani slovo. Teraz sa za neho chce schovávať. Nehovoriac o tom, že vyhovárať sa na parlament by bolo smiešne aj v prípade, keby prezidentka pred voľbami podmienila svoj podpis danej zmluvy súhlasom parlamentu. Veď vrchným veliteľom ozbrojených síl nie je parlament, ale prezident. Prezident v tomto nie je viazaný rozhodnutím parlamentu.

Rovnako sa pani prezidentka vo svojom FB statuse vyhovára na suverenitu a opomína umiestnenie cudzích vojsk, základní na našom území. Pred voľbami ale nepovedala, že by dohodu o umiestnení cudzích vojsk, či základní na našom území, nemala problém podpísať akonáhle by nadobudla dojem, že takáto dohoda neohrozí suverenitu SR. Z jej slov jasne vyplýva, že stačilo naplnenie jedného z dvoch bodov: ohrozenie suverenity, alebo pobyt cudzích vojsk, či budovanie základní, aby dohodu nepodpísala. Túto však tento týždeň podpísala. A to bez toho aby ju aspoň dala na posúdenie ústavnému súdu, pričom odignorovala, nijako nevyvrátila zásadné výhrady k danej zmluve zo strany generálneho prokurátora. A málo ich nebolo. (Kto ale chce, môže tento počin pani prezidentky maskovať odvádzaním pozornosti na údajne nedôveryhodného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa však do funkcie dostal hlavne vďaka súčasnej "dôveryhodnej" vládnej koalícii).

Pani prezidentka k svojmu predvolebnému klamstvu zúfalo vyrobila alibi postavené na vode namiesto toho, aby úprimne priznala, že v danej veci konala v rozpore so svojimi predvolebnými slovami. Ale to spraviť nemôže; resp. nechce. Stratila by tvár u mnohých z tých, čo jej veria. A to nechce. Radšej zaprie sama seba.

Ale nenechajte sa týmto článkom nikto vyrušiť, naďalej bráňte jej čestnosť... a to aj tam, kde jej čestnosť zjavne chýba.

Marcel Burkert