Len nevyťahujte tú "maďarskú kartu", prosím!

Posledné dni SNS spúšťa kampaň za podporu IG. No ja by som to skôr nazval antikampaňou voči pani Radičovej. Nebolo tomu inak ani dnes. Po chutnom obede som si lahol na gauč so snahou relaxovat, nezamýšľať sa nad táraninami dvojice národniarov. Bohužiaľ nevydalo, o čo horšie, dnešné vyjadrenia u mňa (myslím, že nie len u mňa) vzbudili otázku: "Kde to vlastne žijem, sakra?"