"Neviem sa vyjadriť ku kandidatúre za SDKÚ - nie som kandidát!""

Ako vravím, nie si jediný. Veď cesta k politickému úspechu, ambicióznosť ľudí, ktorí chcú zacítiť chuť moci, často vedie kľukatými cestami. Niektorým to vieme prepáčiť, pretože svoje konanie dokážu dokonale vysvetliť. Tvoje členstvo v mládežníckej organizácii, možno najprodemokratickejšieho a najproeuróspkeho politického subjektu v doterajšej histórii Slovenskej republiky, je však tragikomédiou. Je ukážkou bezcharakterného oportunistického napredovania, s cieľom dostať sa tam, a to za každú cenu.

Mladícka nerozvážnosť?!?

Zvaľuješ to mladícku nerozvážnosť, ale každý človek, ktorý do toho trošku vidí vie, že sa jedná o účelové konanie. Mal som totiž to šťastie a presne v danom období som zažil veľký boom Mladej generácie, v snahe SDKÚ zastaviť veľké zlo, ktoré všetci prodemokraticky zmýšľajúci ľudia videli v osobe naklonovaného Vladimíra Mečiara. Vycítil si šancu, že tvoj mentálny svet, zmeny po ktorých toľko túžiš a hlavne snahu ukojiť svoju túžbu po moci, môžeš získať len cez niečo, čo je práve populárne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hovoriš, že nebola alternatíva?

Nie, naozaj nebola. Pretože aj Janko Slota zo svojim rasizmom a brutálnym populistickým šovinizmom, je len odvar mentálneho sveta neonacistickej hávede, s ktorou si sa v tom čase logicky nechcel spájať. Tvoji budúci kolegovia ešte len pochodovali v gardistických uniformách, ty si však niekde v kútiku duše veril, že raz sa toto zlo na Slovensku etabluje do takej miery, že sa skinhedskí kumpáni dostanú do poslaneckých lavíc. Tvoje názory, tiež ich mali niektorí kolegovia na univerzite, boli považované za absolútne neprijateľné! Určite si ich pekne skrýval niekde vo svojom vnútri a svojimi lingvistickými schopnosťami zakrýval za vplyvné podnety - napr. na kritiku USA, Európskej únie a podobne...

A ten čas prišiel. Mal si v živote to šťastie, že slovenský národ je tak nehorázne hlúpy, že svoju dôveru zloží do rúk človeku, ktorý na mítingoch používa pozdrav "Krásny biely deň", a to aj počas leta. Vycítil si šancu, ako bolo už niekde písané , Toto bol tvoj "COMING OUT"!

"Dvakrát meraj a raz rež... a rúbaj do krve!"

Uhladený a vzdelaný, s veľmi dobrým verbálnym prejavom. ĽSNS potrebovala obliecť kabát slušne pôsobiacej strany, dištancujúc sa od svojej skinhedskej minulosti. Našli ťa a ty si našiel ich. Z neznámeho člena sa stal významný člen strany, poslanec, kandidát na župana a nakoniec aj poslanec Európskeho parlamentu. Ktovie, či už vtedy si plánoval odchod a založenie svojej vlastne strany. Odpoveď možno poznáš len ty alebo opäť sa nevieš vyjadriť, pretože nie si správny kľúč?

Každopádne si správne vycítil a to je chvályhodné, že s tým otvoreným neonacizmom to ďalej nepôjde. Videl si, kam smeruje tvoj šéf. Stiahol si silnú skupinu. Umravnil si aj primitíva Mazureka a zrazu si stal kráľom sám pre seba.

Slovenský moderný národný populistický socializmus

Osud ti znova prial a zahral do karát. Prišla pandémia, ktorá zblbla už toľko hlúpy slovenský národ (teda jeho prosto-sprostú časť). Hráčovi, ktorý sa hral roky na moderného socialistu, zrazu začali zatýkať kumpánov a prišla táto strašná vojna. Podali ste si ruky a z kritiky mafiánskeho štátu sa stal najsilnejší potenciálny koaličný partner.

Tam sa ale tvoje chrapúnstvo nekončí. Nevieš sa vyjadriť ku holokaustu, ale v snahe o pomýlenie čo najviac voličov, odkazuješ na antifašistický odboj.

Takže sa opäť vraciaš k tomu, čo si označil ako mladícku nerozvážnosť?!?

Nie, ty len túžiš po moci! A zneužívaš na to všetkých jednoduchých ľudí, hlúpych ľudí, fanatických patriotov, pomýlených kresťanov a rovnako aj samotných neonacistov.

Konečne ukazuješ svoju pravú tvár.