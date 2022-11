Atlas zabudnutých miest odkrýva miesta, kam sa len tak nedostaneme. Ide o veľmi zaujímavú knihu, ktorá je akýmsi sprievodcom. Mám rád zaujímavosti, ktorých som našiel celkom dosť. Počas čítania knihy som si robil poznámky, hľadal ďalšie zaujímavosti po internete a opakoval si dejepis.

Autor Travis Elborough každé miesto opísal s historickým vývojom. Populárno náučný štýl má príťažlivú formu odkrývať laikovi veci, ktoré ho obohatia a ja si trúfnem napísať, že Atlas zabudnutých miest túto úlohu splnil.

Kompozične je kniha ladená 5 kapitol. Ide o Prázdne budovy, Opustené miesta, Spustnuté destinácie, Ukončené cesty a Zastarané inštitúcie. Každé miesto je vhodne doplnené mapou a krásnymi fotografiami.

Prázdne budovy

V prvej kapitole ma zaujal príbeh jadrovej elektrárne Żarnowiec.

„Od konca päťdesiatych rokov 20. storočia sa však začali pripravovať plány na spustenie programu jadrovej energie, aby sa ušetrili vzácne prírodné zdroje a uvoľnil vývoz fosílnych palív. Až v roku 1982 napokon poľská vláda oznámila, že prvá jadrová elektráreň v krajine bude stáť v Żarnowci vedľa miestneho jazera v dostatočnej vzdialenosti od námorných prístavov v Gdansku a Gdyni.“ (Elborough, 2022, s. 16) V roku 1986 vybuchol Černobyl a projekt jadrovej elektrárne Żarnowiec sa neuskutočnil.

V kapitole ma zaujal aj Pyramiden, príbeh sovietskeho mesta duchov na Špicbergov s bustou Lenina.

Opustené miesta

V ďalšej budove nájdeme Wünsdorf, najväčšie vojenské sídlo Červenej armády mimo ZSSR, baníkov zo švédskeho Grängesbergu, ale mňa najviac upútal príbeh rakúskeho Döllersheimu.

„Döllersheim sa v očiach genocídneho diktátora previnil zrejme tým, že sa tu narodili a žili jeho stará mama aj otec.“ (Elborough, 2022, s. 82) Autor opisuje aj rodinné väzby Adolfa Hitlera spolu s jeho zvrátenými nápadmi. Nacistické velenie miesto chcelo odstrániť z mapy. Podarilo sa im to? Určite si aj o tom prečítate.

Spustnuté destinácie

Hneď prvá destinácia v tretej kapitole popisuje príbeh West Pier v meste Brighton. Ako to bolo s mólom a jeho príbehom? Pekný príbeh sprevádzaný historickou pohľadnicou. Na historických pohľadniciach sa mi páči to, že nám ukazujú príbeh, ktorý si sami vymyslíme a možno preto je pre nás príťažlivý.

V kapitole sa dočítame aj o mieste Santa Claus v Arizone. Autor vhodne charakterizuje príbeh Mikuláša vrátane legiend o jeho činov. Zaujímavé bolo sledovať etymológiu slova.

„Jeho povesť veľkodušného človeka dala vzniknúť zvyku obdarúvania detí, ktoré si v predvečer jeho sviatku nechali na noc, topánky alebo pančušky vonku. Holanďania, ktorí sa neskôr presťahovali do Ameriky, si Sint Nikolaasa alebo SInterklaasa, ako ho familiárne nazývali, a tento každoročný rituál priniesli so sebou.“ (Elborough, 2022, s. 99)

Zaujal ma aj Olympijský komplex Hellinikon s drobnou históriou olympijských hier.

Ukončené cesty

Vo štvrtej kapitole nájdeme príbehy o ostrove Cyprus. Je rozdelený a letisko Nikózia sa už nepoužíva. Oveľa viac ma zaujal Cintorín vlakov Uyuni v Bolívii. Dočítame sa tu aj o liadkovej vojne.

„Po skončení vojny železničná spoločnosť s londýnskym pozadím Angofasta and Boliva Railway Company na základe dohody s čilskou vládou a s podporou pokrokového bolívijskou prezidenta Aniceta Arceho začala s kladením koľajníc na novej trati naprieč krajinou. Vzhľadom na hornatý terén, ktorý sa dvíha do nadmorskej výšky až 3962 m, bola jej výstavba poriadne tvrdým orieškom a vyžiadala si vybudovanie impozantného viaduktu s oceľovými stĺpmi v Conchi.“ (Elborough, 2022, s. 145)

Premýšľali ste niekedy nad londýnskym Crystal Palace? Futbalových fanúšikov anglického futbalu neprekvapí Selhurst Park Stadium. V príbehu o Crystal Palace sa o futbale nedočítame absolútne nič. Viac ale napovie v knihe Joseph Paxton.

Zastarané inštitúcie

Predpokladám, že nie som sám, kto, keď otvoril knihu, prečítal si posledný príbeh hneď na začiatku. Ide o väznicu Alcatraz. Okrem iného, v poslednej kapitole si prečítame príbeh Nemocnice na Roosevelt Islande v New Yorku, o krutom ostrove Akampene, o škótskom kňazskom semináre sv. Petra, ale aj o nemocnici Lennox Castle v Škótsku.

„Hráči futbalového klubu Celtic Glasgow majú trochu zlovestný a zvetraný hrad Lennox neprestajne na očiach. V jeho bývalom areáli sa totiž od roku 2007 nachádzajú ich najmodernejšie tréningové zariadenia.“ (Elborough, 2022, s. 190)

PS: O Alcatraze len niekoľko slov:

„V roku 1973 bol ostrov začlenený do regionálneho Národného parku Golden Gate a väznicu sprístupnili verejnosti. Tí, ktorí majú dostatok času, môžu stráviť niekoľko hodín prehliadkou zariadenia, ktoré predtým slúžilo na obmedzovanie takmer všetkej slobody. Čas sa tu trávil doslova len za trest a nikto so zdravým rozumom si to nechcel vyskúšať.“ (Elborough, 2022, s. 201)

Atlas zabudnutých miest ponúka obrovské množstvo informácií. Ide o zaujímavé spestrenie pre milovníkov príbehov, miest a najmä histórie. Ak si knihu chcete kúpiť, nižšie je zopár odkazov.

Informácie o knihe:

Autor: Travis Elborough

Názov: Atlas zabudnutých miest

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2022

Počet strán: 208

ISBN: 9788055183480

