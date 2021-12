Jules Verne napísal dobrodružný príbeh o mladom chlapcovi, šialenom profesorovi a Hansovi. Strýko a synovec sa poberú na výlet a nie je to hocaký výlet. Ide o výlet do stredu Zeme a vydajú sa tam, kam sa človek dosiaľ nevydal. Nájdu tam more, kde sa bijú praveké jaštery, ale aj les, kde objavia nôž známeho Arneho Saknussemma.



Fantastický príbeh, kde ma zaujali charaktery postáv. Axel je mladý a bojazlivý, naopak strýkovi nevadí nič. Chce ísť ešte bližšie k nebezpečenstvu. Hans je ich pomocník, ktorý ich nájde hocikde, dá im napiť, skrátka urobí všetko, aby ich zachránil. Nádherná kniha, ktorá baví generácie po stáročia.



Čím je Jules Verne príťažlivý aj v 21. storočí? Stále je lákavý dobrodružným príbehom a skvelým rozprávaním. Cesta do stredu Zeme nie je len o výprave kdesi do vnútra sopky. Verne využíva populárno-náučný štýl a počas rozprávania vysvetlí čitateľovi nejakú vedeckú teóriu.



Rovnako je zaujímavý aj svojim obdobím. 19. storočie je pre mnohých z nás storočie objavov, ale útulných domčekov kdesi v Hamburgu. Mám rád príbehy, ktoré začínajú jednoducho. Obyčajný Axel, ktorý ľúbi svoju malú Graüben. Dostane sa do stredu Zeme so svojim profesorom. Lidenbrock nie je len chamtivý vedec, ale aj milujúci strýko.



Myslím si, že je ideálny čas na klasiku od Verneho. Škandinávski škriatkovia, islandská pohostinnosť, turistika hore na sopku, plavba po „Stredozemnom mori“, boj pravekých jašterov a návrat domov. A mnoho, mnoho ďalšieho. Čo taký Arne Saknussemm?



Knihu nájdete prakticky kdekoľvek.

