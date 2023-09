Ešte stále si myslíte, že tieto voľby môžu niečo zmeniť ?

Možno po prečítaní komentára Sama Marca ( verím, že sa nebude hnevať ) možno precitnete. Týždeň do volieb: blbí a blbší a Andrej Danko (píše Samo Marec)

Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/23219851/tyzden-do-volieb-blbi-a-blbsi-a-andrej-danko.html?ref=njctse

Z komentára som si dovolil vybrať jednu veľavravnú pasáž :

" Nezmení sa to: títo paviáni a bitkári, tieto emočné prísavky a postavičky, čo by inak vysedávali o tretej ráno v nonstopkách a niekoho sa tam snažili vyfakturovať, sa zrazu nezmenia na kompetentných politikov, ktorí by Slovensko niekam posunuli."

Vytrhnuté z kontextu komentára Sama Marca, ale podľa mňa tejto definícii vyhovujú takmer všetci "lídri", ktorí sa teraz uchádzajú o našu dôveru.

Naozaj si myslíte, že tí ktorí kradli, po voľbách prestanú ?, Veríte, že tí ktorí ani nevedia kde je sever a čo Slovensku skutočne potrebuje, sa po voľbách zrazu zorientujú a začnú riešiť skutočné problémy Slovenska ? Alebo, že amatéri, ktorí, okrem riadenia vozidla, nemajú žiadne skúsenosti (ani schopnosti) s riadením sa po voľbách stanú špičkovými manžérmi ? Myslíte, že psychopatom sa po voľbách zázračne vrátí zdravý úsudok a zdravý rozum ? Dúfate, že devianti a morálni invalidi sa po voľbách zbavia svojich deviácií a stanú sa morálnym vzorom pre ostatných ? Očakávate, že z prezliekačov kabátov a kreatúr bez chrbtovej kosti sa po voľbách stanú lídri, ktorí sa budú hrdinsky biť za blaho nás, občanov ? Viete si predstaviť, že teoretici a vyznavači všemocnej ruky voľného trhu po voľbách zistia, že voľný trh nie je všemocný a keď majú prežiť žraloci, treba sa starať aj o rybičky ? ( aby mali žraloci čo žrať ) Ste presvedčení, že zo slabochov a pritakávačov sa cez volebnú noc stanú neohrození a zásadoví bojovníci za práva občanov ? Zabudol som na niekoho ?

Ak áno a myslíte si, že si zaslúži vašu dôveru, tak ho voľte.

PS : Odporúčam skúšku správnosti. Skúste si ku každej charakteristike dosadiť niektorého lídra alebo stranu a uvidíte, či vám niečo zostane na zostavenie príčetnej vlády.