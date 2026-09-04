Ficova atómka vybuchla

Róbert Fico s veľkou slávou zorganizoval Narodné fórum. Hlavným chodom bola Vízia Slovensko 2040. Po 15 rokoch bačovania sa ujo Robert rozhodol prezradiť národu kam tých 15 rokov SMERoval Slovensko. Ale vyzerá to, že starecká demencia neobchádza ani papalášov. Tá je spravodlivá a postihuje rovnako všetkých, bez ohľadu na politické tričko, peniaze, alebo vierovyznanie. Keby ujo Robert nestratil pamäť, mohol si ušetriť groše Judášovi za rozprávku, ktorú Judáš nazval Vízia Slovensko 2040. Stačilo, keby sa ujo Robert opýtal iného Judáša, Richarda, ktorý opustil jeho košiar, a za peniaze daňových poplatníkov v roku 2018 zosmolil Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030. V Richardovej vízii bolo 6 hlavných národných priorít. Ujo Robert aj z Richardom asi už zabudli na tento velevýznamný dokument, v ktorom bol návod na lepšiu budúcnosť Slovenska :
Vzdelanie pre dôstojný život.
Smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike.
Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia.
Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy.
Právny štát, demokracia a bezpečnosť.
Dobré zdravie.
Túto víziu dopracovala a schválila vláda iného rozprávkára Zmatkoviča, ale to nič nemení na tom, že stačilo požiadať Richarda, aby vytiahol zo šuplíka dokument na ktorom pracovalo veľa múdrych ľudí. Ujo Robert, pozrime sa, čo sa ti z toho návrhu múdrych ľudí podarilo uskutočniť.
Vzdelanie pre dôstojný život – dostupnosť kvalitného vzdelania po celý život, rozvoj zručností pre potreby trhu a prepojenie výskumu s praxou. Neviem ujo Robert ako ty, ale ja som nezaregistroval, že by sa zvýšila kvalita vzdelávania. O celoživotnom vzdelávaní ani nechyrovať, rozvoj zručností pre potreby trhu sa nekoná a prepojenie výskumu s praxou ? Výskum ledva prežíva a aj to len vďaka peniazom z tej škaredej EU.
Smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike – transformácia hospodárstva, znižovanie emisií, prechod na zelené technológie a prispôsobenie sa demografickým zmenám. Ujo Robert, asi uznáš aj ty, že nič z toho sa neudialo..... a ani nezačalo.
Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia – boj s chudobou, integrácia marginalizovaných skupín a rovnosť príležitostí. Ujo Robert, keby to nebola tragédia, tak by to mohol byť nepodarený žart.
Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy – znižovanie regionálnych rozdielov, podpora rozvoja miest a obcí a ochrana ekosystémov. Ujo Robert, na tieto prkotiny akosi nebol čas, bolo treba pracovať na iných prioritách. Akých ? Ujo Robert, ty dobre vieš, že bolo treba rýchlo zachraňovať prdele tvojich kamošov.
Právny štát, demokracia a bezpečnosť – boj proti korupcii, zvyšovanie dôvery v inštitúcie, vymáhateľnosť práva a efektívna verejná správa. Uznávam ujo Robert, že toto bola skutočne priorita tvojej štvrtej vlády. Vidieť to aj na výsledkoch. Korupcia už neexistuje, aspoň nie tá na najvyšších miestach a s tými lagošármi a zmrzlinármi si sa exemplárne vysporiadal. Dôvera v inštitúcie ? Už dávno neexistuje a tie inštitúcie, ktoré dôveru mali, sa ti podarilo úspešne zlikvidovať. Vymáhateľnosť práva ? O to sa už nikto ani nepokúša, pretože právo a spravodlivosť sa dajú kúpiť. Efektívnosť verejnej správy ? Žiarivý príklad. Na Slovensku máme okolo 23 000 štátnych a mestských policajtov, v Dánsku, s takmer rovnakým počtom obyvateľov, je len 11 500 policajtov. Tých 11 tisíc policajtov stačí na to, aby sa Dánsko pravidelne umiestňovalo medzi najbezpečnejšími krajinami na svete. Dôvera občanov policajnému zboru ? Slovensko 40%, Dánsko 80%. Tak sa to má robiť, do psej matere, ujo Robert. To najlepšie nakoniec Dobré zdravie – zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, zvyšovanie kvality aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpora zdravého životného štýlu. Ujo Robert, ty ani len netušíš, aká je dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyčajných smrteľníkov, o kvalite a zlepšovaní zdravotného stavu, či podpore zdravého životného štýlu môžu smrteľníci len snívať. Hlavne, že ty a tvoji kamoši si užívate prvotriednu zdravotnú starostlivosť, lebo na to máte.
Takže ujo Robert, pred tým, ako si zaplatil Judášovi za vytvorenie niečoho, čo tu už viac ako 4 roky existuje, stačilo požiadať Richarda, aby vybral Víziu Slovenska 2030 zo šuplíka. Ale potom by si asi nemalo zmysel zorganizovať veľkolepé divadlo o spoločnej Vízii Slovenska 2040. Zhnitú návnadu, ktorú si dal na háčik, opäť raz zhltlo aj s navijakom KDH. Ujo Robert, uznávam, že Národné fórum bola veľká sláva, ale stále mi vŕta v hlave pár otázok. Aká bola tvoja vízia Slovenska v roku 2006, keď si stal prvý krát premiérom ?K akej vízii Slovenska SMERovalo snaženie tvojich 3 predchádzajúcich vlád ?Prečo si počas tvojich 4 vlád ignoroval ciele definované vo vízii 2040 ? Prečo si dal vypracovať niečo, čo už existuje ? Prečo si na Národnom fóre radšej neurobil odpočet Vízie 2030 ? Ako chceš zabepečiť, aby vízia 2040 nezostala zase len zdrapom papiera ? Prečo si myslíš, že vízii, ktorej prezentáciu a vypracovanie si zabezpečil Ty, bude niekto veriť ?
PS : V diskusii k inému článku o našej opozícii sa ma jeden diskutujúci opýtal, ako by som to urobil ja. Nie som politik, ale urobil by som tlačovú konferenciu opozičných strán a položil Ficovi hore uvedené otázky. Nadväzne by som zorganizoval spoločnú tlačovú konferenciu opozičných strán na ktorej by som predstavil spoločnú Víziu Slovenska 2045. Tú(zatiaľ ?) opozičné strany nemajú, ale mohli by prezentovať to, čo sa skutočne nazýva víziou. Napríklad:
„Slovensko – krajina, kde ľudia chcú žiť, mladí vidia budúcnosť a spravodlivosť platí pre všetkých rovnako.“
Touto víziou oblepiť bilboardy po celkom Slovensku. Teraz, nie pred voľbami a "podpísané" všetkými opozičnými stranami, ktoré sa stotožnia s touto víziou. Zároveň prezentovať aj spoločnú misiu k tejto vízii. Napríklad:
Krajina s istotou dostupnej práce: Práca pre každého, kto chce pracovať a odmenou, ktorá zabezpečí dôstojný život.
Zákon bez výnimiek: Súdy a polícia budú fungovať rýchlo, merať každému rovnako a nikoho nebudú chrániť peniaze ani známosti.
Úrady, ktoré nezavadzajú: Občan nebude behať po úradoch, ale všetko vybaví rýchlo aj bez toho, aby musel chodiť po úradoch.
Školy pre reálny život: Školy budú viesť mladých aj starších k získaniu zručností, ktoré im zabezpečia získanie dobrej práce doma na Slovensku.
Okrúhle stoly, spoločné priority pre jednotlivé rezorty a opatrenia na ich dosiahnutie. Tieňová vláda, zložená zo skutočných odborníkov, nie politikov. Príprava zákonov na obnovenie právneho štátu a zabránenie opätovnému zneužitiu zákonov. To by som urobil ja, amatér, ale na to tu predsa máme profíkov, pre ktorých by vízia Slovenska, ani jej napĺňanie nemalo byť problémom. Keby ich prioritou neboli len ich egá a preferencie, či zabezpečenie miesta pri koryte. Keby ich prioritou bolo zabezpečenie kvalitných a efektívnych služieb pre občanov, tak by už dávno mali pripravenú nielen víziu Slovenska, ale aj všetko, čo je potrebné pre skutočnú zmenu života po Ficovi.