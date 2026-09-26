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26. sep 2026 o 13:28
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Ficove istoty

ale jediné istoty v živote sú vraj dane a smrť.

Rado Surovka
Rado Surovka Bloger
Ficove istoty
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„Na tomto svete nie je isté nič, okrem smrti a daní“. Povedal Benjamin Franklin, jeden z Otcov zakladateľov Spojených štátov, ktorý je dodnes na americkej 100 dolárovke. Na Slovensku máme tiež zakladateľa štátu, nášho, slovenského, štátu bezprávia a štátu pre NAŠICH ľudí. Už roky nám sľubuje ISTOTY, ale za tých viac ako 15 rokov Ficovlád, nie je na Slovensku poriadok, nie je ani stabilita a nie sú ani sociálne istoty. Ale po tých 15 rokoch jeho vládnutia dokázal niečo, čo vyzeralo byť nemožné. Dokázal, že jedinou istotou na Slovensku je smrť. To je jediná istota, ktorú nám Robert Fico po tých 15 rokoch zabezpečil. Ale túto istotu sme tu mali aj bez Fica. To, čo sa mu ale podarilo, je to, že na Slovensku máme rovných a rovnejších. Dokonca ani platenie daní nie je istotou, aspoň nie pre všetkých ľudí. NAŠI ľudia získali od Dona Roberta imunitu. Nielen imunitu pred právom a spravodlivosťou, ale NAŠIM ľuďom zrušil aj istotu platenia daní. Nám zase zabezpečil istotu, že konsolidácia ala Fico sa nikdy neskončí. Ale Robert Fico nie je priekopníkom v tejto oblasti. Predbehla ho istá Leone Helmsleyová, známa bezohľadnými obchodnými praktikami a výrokom, že „dane platia len malí ľudia“. Táto Leone je aj ukážkou toho, kam môže viesť arogancia boháčov voči „obyčajným ľuďom".
https://www.sme.sk/index/c/dane-platia-len-mali-ludia-magnatku-polozili-remeselnici-pre-trumpa-bola-odpornou-ludskou-bytostou Nepripomína vám to niekoho ? Mne to pripomína takmer celú slovenskú vládu a žiarivých príkladov arogancie boháčov,"boháčov" a zbohatlíkov máme na Slovensku ako maku. Často sa hovorí, že spoločnosť na Slovensku je polarizovaná. Máme tu Ficovcov a Antificovcov. Keď sa nad tým zamyslíme, tak už takáto polarizácia nie je dobrá. Nie je dobrá pre Antificovcov. Prečo ? Pretože AI hovorí :

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Z psychologického, sociologického aj historického hľadiska sa odborníci zhodujú, že bojovať ZA niečo je z dlhodobého hľadiska lepšie, udržateľnejšie a konštruktívnejšie ako bojovať proti niečomu.

Pozitívna motivácia je vždy efektívnejšia ako negatívna, pretože boj proti ničí, kým boj za buduje. To je pravdepodobne aj príčina neúspechu protificovských vlád. Tým, že porazia vo voľbách Fica, splnia si svoj hlavný cieľ a odrazu nemajú spoločný cieľ. Vlak stratí rušeň a z protificovského vlaku zostanú len stratené vagóny. To je najväčšia bieda opozičnej politiky na Slovensku. To je najväčšia bieda opozičných strán a opozičných "lídrov". Nemajú jasnú spoločnú víziu, nevedia ponúknuť ľuďom spoločný cieľ, za ktorým by ľudia chceli spolu s nimi ísť. Nemajú ISTOTU, ktorou by oslovili ľudí. Nájdu opozičníci aj iný spoločný cieľ, ako poraziť Fica ? Dokážu sa dohodnúť aj na tom, čo bude po Ficovi ? Mňa zatiaľ o tom nepresvedčili, vás áno ?

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PS : Pôvodne som chcel písať o polarizácii našej spoločnosti, o tom, že spoločnosť na Slovensku nemá len dva póly. O tom, že na Slovensku nemáme len Ficovcov a Antificovcov, ale predovšetkým o tom, že na Slovensku sú ONI, VY a MY. O tom nabudúce. Zatiaľ sa môže nad tým zamyslieť každý z nás....

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Dôchodca, ktorý zažil aj to, čo mnohí súčastníci nezažili. Človek, ktorý uznáva hodnoty, ktoré sa dnes už veľmi nenosia. Človek, ktorému nie je jedno v akom štáte žije a ktorý chce, aby sa naši potomkovia mali lepšie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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