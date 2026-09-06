Úplatok 400 000 € ?

V týchto dňoch prebieha na súde proces v kauze Očistec a ukazuje sa, že ten názov vystihuje oveľa viac, ako len túto kauzu Ficovlády. Aká je definícia očistca, čím sa vyznačuje ? Dočasnosť: Má jasný začiatok a koniec, nejde o trvalý stav (na rozdiel od metafory „pekla“). Intenzívne trápenie: Zahŕňa hlbokú fyzickú, psychickú alebo emocionálnu trýzeň. Vyšší cieľ (katarzia): Toto utrpenie nie je bezvýznamné. Človek z neho má vyjsť lepší, skúsenejší, morálne čistejší alebo pripravený na novú životnú etapu.
Túto definíciu očistca by sme mali mať na mysli nielen pri čítaní tohoto článku, ale najmä pri našom hľadaní východiska z toho bahna, v ktorom teraz žijeme. Malú ukážku hĺbky toho bahna nám prináša aj súčasný súdny proces, ktorý sa začal vyšetrovaním kauzy, nazvanej Očistec.
"K Makovi sa cez sprostredkovateľov dostal úplatok 400-tisíc eur. Z toho 40-tisíc eur išlo sprostredkovateľom – konkrétne manželom Flašíkovcom. Zvyšných 360-tisíc eur si rovným dielom rozdelili štyria ľudia po 90-tisíc eur: Ľudovít Makó, Bernard Slobodník, Norbert Bödör a Tibor Gašpar. Pre Tibora Gašpara je to podľa obžaloby jediný úplatok, ktorý mal "dostať. https://www.aktuality.sk/clanok/20n5OEB/kajucnik-alebo-taktik-pozadie-vypovede-ludovita-makoa-v-kauze-ocistec-videopodcast/
"Makó na súde popísal, ako týchto 180-tisíc eur (podiel pre Bödöra a Gašpara) osobne priniesol Norbertovi Bödörovi do jeho rodinného domu v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Bödör tam z peňazí urobil dve kôpky. Neskôr prišiel Tibor Gašpar a Bödör mu povedal: „Toto je pre teba.“ Makó už neopísal žiadnu reakciu zo strany Gašpara a krátko nato odišiel, takže nevedel potvrdiť, či si Gašpar peniaze skutočne vzal."
Dnes nikto nevie, čo z toho je pravda a je otázkou, či sa na súde podarí dokázať, že sa to naozaj stalo. Myslieť si a veriť, že to tak skutočne bolo, nestačí. Treba to dokázať a to je veľmi ťažká úloha. Napriek tomu, je to pre nás všetkých možnosť nahliadnuť do zákulisia našej politickej scény. Politika je špinavá vec a preto sa do nej väčšinou tlačia ľudia bez charakteru a morálky. Slušní a charakterní ľudia sa po oboznámení a pochopení toho, ako u nás funguje politika, rýchlo porúčajú.
To je veľmi smutná vízia pre Slovensko 2040, ale prečo by sa mal slušný, morálne čistý, schopný manažer vrhnúť do prehnitého smradľavého rybníka, ktorý sa honosne označuje ako politika ? Pozrime sa späť na úvod tohoto článku, aká je definícia očistca. Tento súdny proces by mohol byť začiatkom očistca našej spoločnosti. Mohol by byť, ale cesta k očisteniu našej spoločnosti a krajiny bude ešte veľmi dlhá a bolestivá. Veľmi bolestivá, ale na jej konci by mohla byť lepšia spoločnosť s lepšou budúcnosťou pre ľudí, ktorí budú žiť na Slovensku. Všetkých, nielen tých NAŠICH.
To je dôvod, pre ktorý by sa mohol nájsť človek, ktorý sa rozhodne obetovať pre očistu našej krajiny. Ja ale zatiaľ na Slovensku takého nevidím. Vy áno ?
PS : Korupcia vládne svetu, niekde viac, niekde menej, ale je to jediná oblasť v ktorej patrí Slovensko k "premiantom" a počas súčasnej Ficovlády kleslo o ďalších 12 miest. Vyzerá to dosť beznádejne, ale mal som možnosť trochu pričuchnúť k životu v Dánsku a na Novom Zélande. Dánsko je krajina s nanižšou mierou vnímania korupcie a Nový Zéland je na 4.mieste, spolu s Nórskom. Keby som to nezažil, tak by som už ani neveril, že môže existovať krajina, kde korupcia len živorí. Preto verím, že jedného krásneho dňa bude Don Roberto len zlou spomienkou a ľudia na Slovensku budú môcť byť hrdí na krajinu v ktorej žijú. Ale pred tým musí táto krajina prejsť veľkým očistcom. Očistec, ktorý sa teraz rieši na súde, by mohol byť začiatkom očistca našej krajiny. Ale v Dánsku a na Novom Zélande by možno pred súdom demonštrovali tisíce ľudí, na Slovensku si to skoro nikto nevšimne. Asi si ešte na ten náš očistec budeme musieť počkať....