O čom sú vlastne voľby ? Aj tie v sobotu.

Voľby by mali byť o všetkom, Mali, ale sú aj u nás ?

O čom sú teda voľby ? Každý si asi predstaví niečo iné. Podľa toho či patrí do NÁS alebo NICH. Pod NÁS a NICH si môžeme predstaviť všeličo.

Kto je teda NÁS ? Vo voľbách by sme to mali byť my, občania, alebo presnejšie ľudia, lebo nie všetci majú občiansky. Pre NÁS sa už dajú priradiť priority (potreby ).

Sú to DETI. Tým ide o budúcnosť a potrebujú najmä kvalitné vzdelanie. Pre ich lepšiu budúcnosť

Chorí ľudia. Pre nich je veľmi dôležité dostupné a kvalitné zdravotníctvo.

Starší ľudia. Tí potrebujú najmä zdravotnú starostlivosť a dôstojné dôchodky.

Matky. Len pre deti potrebujú zdravotnú starostlivosť, jasle, škôlky, školy. Pre seba materskú, flexibilnú pracovnú dobu ...

Pracujúci. Dôstojné mzdy, dobré pracovné podmienky, sociálne zabezpečenie.....

Podobne by sme mohli analyzovať potreby podľa profesie. Učitelia, lekári, policajti, sudcovia....Zistili by sme tak priority, o ktoré je potrebné sa starať.

Ale oveľa dôležitejšie je pozrieť sa kto sú NICH. Vo voľbách sú to predovšetkým poslanci, ale aj predseda vlády, ministri, primátori, starostovia a všetci, ktorí sú volení.

Čo je dôležité pre NICH ? Pre nich by malo byť najdôležiejšie plniť potreby tých, ktorí ich volili. Ale je to tak ?

Zoberme si takých poslancov. Volia ich ľudia, alebo skôr voliči. Takže, tých, ktorí nemajú volebné právo, môžu mať na háku. ( deti a školáci do 18 rokov ). Voliči, tí sú pre poslancov dôležití. Najmä pred voľbami. Po úspešných voľbách už môžu mať na háku nielen deti a voličov, ale aj ostatných ľudí. Môžu, a aj sa venujú, predovšetkým tomu, prečo išli do volieb. Mnohí ( väčšina ? ) majú motiváciu jasnú. PRACHY. Čim viac, tým lepšie. Majú na to 4 roky, tak sa musia činiť. Druhý krát už nemusia a väčšinou ani nie sú zvolení. Takže, PO NÁS POTOPA.

Taký predseda vlády. Čo potrebuje ? Čuduj sa svete, nepotrebuje vzdelanie, skúsenosti, ani zdravý rozum, ale potrebuje POPULARITU. Tú sleduje on a tú mu aj merajú. Ostatné už nikto nesleduje, ani nemeria. Samozrejme, že okrem popularity sa zídu aj prachy. Podobne ako predseda sú na tom aj ministri, primátori a starostovia. Preto sa, popri zhromažďovaniu prachov, musia venovať najmä zabezpečeniu popularity.

Samostatnou kategóriou NICH, sú ľudia. NAŠI ľudia. Tí toho potrebujú najviac. Poslancov, predsedu, dokonca aj ministrov. Samozrejme potrebujú aj PRACHY. Veľa prachov. Prachy o ktorých sa nám obyčajným ľuďom ( nemýliť si s Obyčajnými ľuďmi, mnohí z nich sú už v kategórii poslanci, alebo starostovia, primátori ) ani nesníva.

Odpoveď na otázku " O čom sú voľby ?" je teda jasná.

Pre tých, ktorí sú volení ( poslanci a spol ), je dôležité najmä to aby boli zvolení.

Pre NAŠICH ľudí je dôležité aby boli zvolení najmä tí správni poslanci.

O čom sú voľby pre obyčajných ľudí ?

V podstate o ničom. Sú dôležití len pár dní pred voľbami, aby dali niekomu hlas. Potom už ich potreby nikoho nezaujímajú.

Zdá sa vám to pritiahnuté za vlasy ? Možno. Prečo ale potom máme už roky mizernú zdravotnú starostlivosť, školstvo, infraštruktúru, neefektívnu štátnu správu, nespravodlivú spravodlivosť, srandovné dôchodky a platy ?

Asi preto, že my, obyčajní ľudia, máme iné priority ako naši volení zástupcovia. Dá sa s tým niečo robiť ? O tom zase inokedy.