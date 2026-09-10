Pamprezidentov sen o trojke

Vo svete je pomerne dobre známa švédska trojka, kedy sú na kope dve ženy a jeden muž. Menej známa je už ruská trojka, kedy sú na jednej kope dvaja muži a jedna žena. Náš pamprezident ale sníva o inej trojke, našej, slovenskej, a pretože je to muž činu, tak neváha. V duchu známeho hesla našich staviteľov svetlej budúcnosti Váhostav neváha,Váhostav stavia. Pamprezident sa rozhodol postaviť novú, povolebnú vládu. Každá stavba, ale aj vláda musí mať pevné základy. Pamprezident sa rozhodol, že na základy novej vlády použije netradičné materiály. SMER a Progresívne Slovensko by podľa pamprezidenta mohli byť pevným základom budúcej vlády. Babe sa prisnilo, čo sa jej ľúbilo. Triezvo uvažujúci človek, by nad podobnou úvahou asi len mierne podvihol obočie a zamyslel sa nad duševným zdravím navrhovateľa takejto vlády. Menej triezvo uvažujúci človek, a tých je na Slovensku už viac, by sa nad takouto úvahou aspoň krátko zamyslel. Ale pre človeka neschopného nielen triezvej, ale žiadnej úvahy, sa to možno zdá byť geniálna myšlienka. Keď sa dve najsilnejšoie strany spoja a dohodnú, tak vznikne skutočne silná a stabilná vláda. Bude koniec nezmyselným bojom, pretože nebude proti komu bojovať. Skutočne geniálna úvaha, hodná hlavy štátu. Takého našeho, slovenského štátu, kde sa voda sype a piesok leje, krimnálnici nesedia v base, ale v parlamente a vo vláde, korupcia na najvyšších miestach neexistuje a právo sa riadi heslom padni komu padni, pokiaľ to nepadne na mňa, alebo môjho kamoša. V takomto štáte je možná aj takáto úvaha.
Menej zdatní myslitelia môžu takúto úvahu rozvinúť aj ďalej. Keď sa k dvom najsilnejším stranám pridá aj tretia, tak máme BINGO. Tým tretím do partie by ale asi nemal byť HLAS, o čom sa babe možno tiež snívalo, ale TEN HLAS + TEN SMER + TO PS by rodovo ani matematicky nevychádzalo, takže tým tretím v našej, slovenskej trojke, by mala byť TÁ Republika. Posvätiť tento zväzok by mohlo KDH, ktoré by pomohlo vytvoriť dokonalú a rodovo čistú rodinu. Hlava rodiny TEN Smer, strážkyňa rodinného krbu TÁ Republika a dve detičky, TO Progresívne Slovensko a TO KDH. Možno im aj vŕtala v hlave ďalšia trojka, svätá trojka, ale KDH je tiež stredného rodu, takže aby to nebolo rodovo čisté. TEN SMER a dve deti, PS a KDH, nie sú tá správna, ústavná rodina, takže či chceš, alebo nechceš, rodina musí mať aj ženu a Republika je ženského rodu. Aj z hľadiska Ústavy by bolo všetko v poriadku, lebo ako sa píše v Ústave SR „rodičmi dieťaťa sú matka a otec; matkou dieťaťa je žena a otcom dieťaťa je muž“. Zdá sa vám to celé choré ? Viac ako pamprezidentove televízne blúznenie ?
„A možno v týchto náročných časoch by Slovensku prospela takáto, ako nazveme ju veľká koalícia dvoch najsilnejších, hoc protichodne dnes súperiacich politických strán (SMER a PS, poznámka autora ), ktorá by podľa mňa mala veľkú šancu, ak by to zvládla a fungovalo by to, viesť túto krajinu dlhšie ako jedno volebné obdobie,“ zamyslel sa prezident v Sobotných dialógoch STVR.
Milí spoluobčania, žijeme v krajine neobmedzených možností, kde sa voda sype a piesok leje, kriminálnici nesedia v base, ale v parlamente a vo vláde a kde hlava štátu bezhlavo vytvára novú vládu. Ešte stále si myslíte, že to môže dobre dopadnúť ?