Matt Lakeman cestuje po svete a vo svojich článkoch sa ponára hlboko do politiky jednotlivých krajín. Z čerstvej série článkov o západnej Afrike som napríklad preložil kúsok o nigérijskom probléme s prevratmi a generálovi Abachovi. Zo starších článkov je vynikajúci napríklad ten o politike aztéckej ríše .

Avšak článok, ktorý najviac zmenil môj pohľad na nejakú krajinu bol o Saudskej Arábii:

Dnešné kráľovstvo Saudskej Arábie bolo oficiálne založené v roku 1932, keď Abdulazíz [Ibn Saud] zjednotil kráľovstvá Hidžáz a Nadžd. Abdulazíz zomrel v roku 1953 a odvtedy mala Saudská Arábia šesť kráľov, z ktorých všetci nastúpili na trón bez použitia násilia. Nemala žiadne prevraty, žiadne občianske vojny, žiadne veľké, alebo úspešné násilné povstania. Jeden kráľ bol potichu odstránený kvôli neschopnosti. Jedného zavraždil (pravdepodobne) duševne chorý príbuzný. Jeden strávil polovicu svojej vlády zneschopnený po mozgovej príhode. Dnes, v roku 2022, stále vládne rovnaká dynastia s rovnakou politickou štruktúrou, rovnakým náboženstvom a rovnakou štátnou filozofiou, ako keď bola krajina pred 90 rokmi založená.

Počas toho istého obdobia padli monarchie Egypta, Iraku a Iránu. Turecko a Egypt mali spolu najmenej tucet prevratov. Irán podľahol radikálnemu islamu. Sýriu a Irak obsadili brutálni svetskí diktátori. Sýria, Irak a Jemen boli pohltené desaťročiami občianskych vojen.

[...]

Hovorte si o saudskej dynastii, čo chcete, ale v porovnaní so svojimi susedmi a inými monarchiami zažila Saudská Arábia pod jej vládou neuveriteľnú stabilitu a prosperitu.

[...]

K marcu 2022 vzrástla saudská zamestnanosť žien o 6 miliónov; podiel žien na trhu práce sa viac ako zdvojnásobil na 35%. To zvyšuje celkovú zamestnanosť v Saudskej Arábii na 60%, čo je podľa súčasných západných štandardov vcelku v norme. Existuje dokonca ženská vojenská divízia, ktorá bojuje so zakrytými tvárami. Hŕstka žien sa dostala do vyšších vládnych pozícií, ako napríklad zástupkyňa generálneho tajomníka kabinetu, a jedna saudská princezná prevzala nové ministerstvo cestovného ruchu. V saudskej centrálnej banke majú tiež jednu členku predstavenstva. A je tu aj prvá saudská generálna riaditeľka.

[...]

Svetová organizácia wrestlingu (WWE) podpísala desaťročný kontrakt so Saudskou Arábiou na organizovanie súťaží. Spočiatku zmluva obsahovala klauzulu zakazujúcu zápasníčky, no nasledujúci rok sa pravidlo uvoľnilo, za podmienky, že sa ženy budú obliekať slušne.

[...]

Viem si predstaviť názor, že MBS [Mohammed bin Salman] je osvietený despota, niečo na spôsob Friedricha Veľkého [otca pruského byrokratického štátu]. Možno je autoritárstvo jediným spôsobom, ako modernizovať hlboko zaostalý národ. Manéver, keď vlákal 400 najbohatších Saudských Arabov do väzenia a donútil ich vrátiť ukradnuté prostriedky je despotický a pohŕda právnym štátom... ale ak to prinesie výsledky, možno je to nutné zlo.

Ale takýto optimistický pohľad by si vyžadoval, aby bol MBS stabilný, inteligentný a benevolentný, aspoň v nejakom abstraktnom filozofickom zmysle.

[...]

Nepomáha ani to, že MBS má zrejme nejakú úplne nevysvetliteľnú, nediagnostikovanú neurologickú poruchu. Wood píše:

„Zložité otázky spôsobili, že sa korunný princ pohyboval nervózne a jeho hlas vibroval na vyššej frekvencii. Každú minútu alebo dve vykonával zložitý pohybový tik: Rýchly záklon hlavy dozadu, po ktorom nasledoval hlt, ako keď pelikán prehĺta rybu.“