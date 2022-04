Krízový menežment: Kríza globálneho dodávateľského reťazca

Zákazníci sedeli doma a čakali na objednaný tovar. Čakali mesiac, dva, a tovar neprichádzal.

Ryan Petersen, riaditeľ Flexportu, mega-startupu, ktorý sa snaží inovovať svetový dodávateľský reťazec, zverejnil v októbri na Twitteri nasledujúci thread:

Včera som si prenajal loď a zobral jedného z našich partnerov v Long Beach na trojhodinovú prehliadku prístavného komplexu. Toto je, čo sme zistili.

Za prvé, kapitán povedal, že sme prvá firma, ktorá si kedy prenajala jeho loď na prehliadku prístavu, aby sa zblízka pozreli, ako funguje. Väčšinou sa zaoberá vysýpaním urien do mora. Boli sme vraj oveľa zábavnejší než jeho zvyčajní zákazníci.

Prístavy v LA a Long Beach sú upchaté. Počas celej trojhodinovej plavby prístavom, a to sme prešli každý terminál, sme videli vykladať menej ako tucet kontajnerov.

Sú tu stovky žeriavov, ale napočítal som asi len sedem, ktoré boli v prevádzke a zdalo sa, že aj tie pracujú dosť pomaly.

Všetci sa zhodujú na tom, že všetko viazne na kontajnerových termináloch. Terminály sú jednoducho preplnené kontajnermi, čo znamená, že tam už nie je priestor na príjem nových kontajnerov, či už z lodí alebo zo súše. Je to skutočná dopravná zápcha.

Ak má človek v tejto chvíli prázdny podvozok [príves ku kamiónu, na ktorý sa nakladajú kontajnery], môže si vyzdvihnúť kontajnery z ktoréhokoľvek prístavného terminálu. Ak ale má na tomto podvozku prázdny kontajner, nedovolia mu ho vrátiť, okrem určitých špeciálnych prípadov.

Ak sa nezbaví prázdneho kontajneru, nemá podvozok, s ktorým by mohol vyzdvihnúť ďalší kontajner. A ak nikto neodváža kontajnery, celý prístav zostáva upchatý.

Keďže je úložný priestor preplnený, dopravcovia a terminály sú veľmi vyberavé ohľadom toho, kedy a kde prijímajú prázdne kontajnery.

Kontajnery sa tiež nedajú len tak presúvať medzi dopravcami, takže kamionisti musia tie prázdne odovzdať na správnom termináli. To spôsobuje ich hromadenie. Len tento jeden náš partner má práve teraz (21. októbra) na svojich pozemkoch 450 kontajnerov na podvozkoch.

Táto firma má šesť dvorov a zastupuje 153 vodičov a majiteľov kamiónov. Na každého vodiča v tíme má teda na dvore takmer takmer tri kontajnery na podvozku.

Kontajnery sa nedajú vyložiť z podvozku na dvor, pretože zonácia mesta Long Beach nepovoľuje skladovať kontajnery vo viac ako dvoch vrstvách. Ak to firma poruší, dvor im zavrú.

Keďže sú všetky podvozky zapratané prázdny kontajnermi, ktoré sa nedajú vrátiť do prístavu, nie sú k dispozícii žiadne podvozky na vyzdvihnutie ďalších kontajnerov z prístavu.

A kvôli kontajnerom, ktoré sa hromadia na termináli, nemôžu zas pracovníci prístavu vykladať lode. A tak je šóra stále dlhšia a pri brehu čaká viac ako 70 lodí s 500,000 kontajnermi. Čakacia doba sa bude ďalej predlžovať, nie skracovať.

Je to negatívna spätná väzba, ktorá sa rýchlo vymyká spod kontroly a ak to takto bude pokračovať ďalej, zničí to svetovú ekonomiku.

V poriadku, hovoríte, ale ako to vyriešime? Je to jednoduché. Môžme to urobiť teraz a rýchlo.

Keď človek plánuje operáciu, musí si vybrať, kde bude jej úzke hrdlo. Ak je úzke hrdlo niekde, kde ho nenaplánoval, neprevádzkuje operáciu, operácia prevádzkuje jeho.

Ako úzke hrdlo si treba vždy zvoliť kapitálovo najnáročnejšiu časť procesu. V prístave sú to žeriavy, ktoré prekladajú kontajnery z lode na breh. Žeriavy by nikdy nemali stáť kvôli tomu, že čakajú na nejakú inú časť procesu.

Úzke hrdlo v tejto chvíli nie sú žeriavy. Je to priestor na dvore kontajnerových terminálov. A sú to prázdne podvozky, ktoré by tie kontajnery mali odvážať.

Ak sa pri operácii vyskytne neplánované úzke hrdlo, treba ho PRERAZIŤ!

Tu je jednoduchý plán, ktorý musí @potus [americký prezident] a @GavinNewsom [guvernér Kalifornie] v spolupráci so súkromným sektorom, s pracovníkmi, s kamionistami a všetkými ostatnými rozbehnúť už DNES, aby prerazili toto úzke hrdlo a uvoľnili priestor na kontajnerových dvoroch a aby sme si s tým mohli my ďalej poradiť.

1. Potrebujeme výkonné nariadenie, ktoré ktoré s okamžitou platnosťou zruší zonačné pravidlá v Long Beach a Los Angeles, takže kamiónové dvory budú môcť skladovať prázdne kontajnery až do výšky šiestich kontajnerov namiesto súčasných dvoch. Môže to byť dočasné opatrenie na cca 120 dní.

Tým sa uvoľnia desaťtisíce podvozkov, ktoré teraz fungujú ako skladisko kontajnerov na kolesách. Tieto podvozky môžu po vyložení okamžite odísť do prístavov a vyzdvihnúť ďalšie kontajnery.

2. Musíme dostať každý podvozok vo vlastníctve národnej gardy, alebo armády, nech sa nachádza kdekoľvek v USA, do prístavov a požičať ich terminálom na 180 dní.

3. Treba vytvoriť nový dočasný kontajnerový dvor na veľkom štátnom pozemku (potrebujeme viac ako 500 akrov). Pozemok musí susediť so železnicou a byť nanajvýš 100 míľ od prístavu.

4. Treba prinútiť železnice, aby odviezli všetky kontajnery na toto nové miesto, otočili sa a vrátili sa. Už žiadne 1500 míľové cesty do Dallasu. Sto míľ tam, sto míľ späť, otočíme a začneme odznova. Kamionisti budú pre kontajnery chodiť no toto nové miesto, nie do prístavu.

5. Treba zavolať člny a malé kontajnerové lode a odvážať kontajnery z Long Beach do iných menších prístavov, ktoré nie sú preplnené.

Toto nie je úplný zoznam. Prosím, rozšírte ho. Nepotrebujeme realizovať len tie najlepšie nápady. Potrebujeme realizovať VŠETKY nápady.

Musíme PRERAZIŤ ÚZKE HRDLO a znova uviesť prístavy do prevádzky. Nemôžem dostatočne zdôrazniť, aké zlé pre svetovú ekonomiku je, ak prístavy nefungujú. Každá firma, ktorá predáva, alebo kupuje fyzický tovar a preváža ho medzi krajinami, riskuje kolaps.

Obehový systém globálnej ekonomiky zlyhal. A kvôli negatívnym spätným väzbám je to zo dňa na deň horšie.

Ak ma federálna, alebo štátna vláda požiada, rád povediem celú akciu. Vedenie je to, čo v tejto chvíli chýba.