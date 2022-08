A zasa ten spln...

Na facebooku ministra sa objavili fotografie muža, ktorý si vyrezal karbobrúskou do plota pri dome dieru a vyrobil si vlastný babybox, do ktorého môžu ľudia odkladať nechcené deti.

https://www.facebook.com/MundosPerdidosOFC/photos/pcb.5690228847702228/5690228447702268/

Ak by tieto fotografie zdieľal ktokoľvek iný, človek by s ľútosťou a úctou poslal pomyselné poďakovanie mužovi, ktorý takto pomáha svojim blížnym a sociálnemu systému (pravdepodobne) v ďalekej latinskej Amerike, ale v prípade nášho ministra, je to celkom iné...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Človek sa po skúsenostiach najskôr zľakne...

Ťažko totiž povedať, či je zdieľanie tohto pekného príkladu z Ameriky len odrazom prebdenej noci za splnu a momentálneho duševného rozpoloženia predsedu OĽaNO alebo je to predzvesť jeho ďalšieho návrhu - konkrétnej pomoci rodinám a nášmu zdravotníctvu. Isté je, že Igor Matovič na svojom facebooku nikdy nič nezdieľa len tak. Všetky jeho posolstvá majú nejaký hlboko skrytý význam, ktorý vie čítať len on, niektorí najempatickejší a možno tí, ktorí majú titul s koncovkou dr. Je možné len ťažko odhadnúť, čo nám chcel minister práve týmto odkázať. Či mu karbobrúska a kladivo v rukách odvážneho dobrodincu pripomenulo vlastný boj s múrmi, ktoré mu bránia v jeho rozlete, či mieni celoplošne finančne podporiť budovanie súkromných babyboxov v plotoch alebo len poukazuje na možnú paralelu stavu zdravotníctva u nás a na periférii Rio de Janeiro, toť vo hviezdach....

Pripravme sa však na všetky možné alternatívy.

Zajtra sa opäť stretnú lídri našich vládnych strán s cieľom ukončiť vládnu krízu.

Ak si môžem dovoliť odhadnúť výsledok tohto stretnutia, tak je viac ako pravdepodobné, že sa dohodnú na tom, že sa nedohodli. Ak sa však Igor Matovič nespreneverí svojim overeným postupom, je možné, že sa už vo večerných správach dozvieme radostnú novinu, že síce vládna kríza vďaka nezodpovednému Sulíkovi pokračuje, ale že OĽaNO na nás aj v týchto ťažkých časoch myslí, že sa Igorovi Matovičovi podarilo presadiť ďalšiu pomoc rodinám, že sa rodinný balíček obohatí o ďalší poukaz a od pondelka si môžeme podávať žiadosti o stavebné povolenia na budovanie rodinných babyboxov.