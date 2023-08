Aj vám sa po víkende trochu uľavilo?

Po rokoch a mesiacoch zvád a nenávisti medzi akýmikoľvek dvomi stranami sa zdá, že sa blýska na lepšie časy. Nechcem sa unáhliť a tento dobrý nábeh zakríknuť, ale včerajšie diskusné duely Kollár - Fico, Kaliňák - Tomáš ukázali, že sa politická situácia upokojuje a je čas pripraviť sa na pokoj, mier a porozumenie. Ba, čo viac, v prípade dvojky Kollár - Fico to vyzerá i na pekné a perspektívne priateľstvo a možno i dlhodobejšiu spoluprácu. I napriek tomu, že sa moderátor vôbec netrafil do tém, o ktoré by mali predsedovia záujem, Boris s Robertom si už od začiatku rozumeli, navzájom sa pekne dopĺňali a smiali sa na spoločných motívoch. Jediný, kto im to v štúdiu kazil, bol zákerný moderátor Dírer. Ten od začiatku rýpal a rýpal a každú peknú zhodu názorov obidvoch politických rivalov nepekne napádal nemiestnymi narážkami, ktoré mu pravdepodobne napísali v centrále Progresívcov alebo na hrade. Práve týmto účelovým zavádzaním ultraliberála zamaskovaného za moderátora nebolo spočiatku vôbec jasné, kto na akej strane stojí, no nakoniec sa všetko rozuzlilo a obidvaja politickí protagonisti mohli odísť s vedomím, že o pár týždňov sa budú mať o koho oprieť.

To, čo sa na TA3 kryštalizovalo postupne, na RTVS bolo jasné od začiatku.

I keď sa od duelu Kaliňák - Tomáš čakalo všeličo od výčitiek a sĺz až po nepekné ľudové výrazy, Erik Tomáš všetky katastrofické scenáre rozohnal hneď v úvode relácie. Pozrel sa rozhodne do zúžených Kaliňákových očí a silným nebojácnym hlasom mu naznačil, že ak rozhodnú voliči, Smer môže s Hlasom rátať.

Ani Kaliňák sa nenechal zahanbiť a šplechol do Tomášových vystresovaných zreničiek rozhodne, jasne a stručne, že sociálna demokracia je len jedna a Fico bude premiérom. Keď si takto zjednotili myšlienky, zvyšok diskusie už prebiehal v pokojnej atmosfére.

Čo považujem za pridanú hodnotu diskusií na obidvoch televíziách, je fakt, že sa konečne dokázali lídri opozície i koalície dohodnúť. Po krátkej výmene názorov našli spoločné východisko z krízy, určili vinníka, pričom navrhli a zároveň schválili jeho likvidáciu. Dnes už je nad slnko jasné, že za všetko môže Hamran a jeho dvaja verní ochrancovia - premiér a prezidentka.

Priznám sa, až do večera som si kládla otázku, čo musí byť ten Hamran za nadčloveka, keď vytlačil z predvolebnej kampane všetky sociálne témy (a my teraz vôbec nevieme, na čo sa máme po voľbách tešiť), dokázal skamarátiť údajného mafiána s údajným protimafiánskym bojovníkom, a ešte má aj na jednom prste namotaného premiéra a na druhom prezidentku.

Moju nepokojnú myseľ plnú rozporných odpovedí upokojil až dnes poobede Robert Fico, keď na svojej tlačovke presne popísal, čo je Hamran za zločinca:

"Štefan Hamran je človek, ktorého si vybral Mikulec. Mikulec si vybral Hamrana preto, lebo mu to odporučil pán Spišiak, ktorý robil poradcu pána Mikulca. Ten, pán Spišiak, ktorý dnes sedí v PS, ktorý kandiduje za PS a ktorý hovorí v mene PS, že treba na Slovensku legalizovať všetky drogy."

Ja teda neviem, ale keď sa ešte ukáže, že Hamranova babička bola nevlastnou sesternicou tety strýka Festera, ja by som ich radšej zavrela všetkých. Aj s očividným drogovým dílerom Spišiakom.