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3. sep 2026 o 08:16
Prečítané: 253x

Akooo? Takooo ako Makó.

Zahučali hory, zahučali lesy, mlyny božie začali mlieť na Slovensku kdesi.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Diskusia  (1)

Vraj kamienky zaseknuté bránili im v ceste,

spravodlivosť zastavili, hatili ich v treste.

____

Štyri rýnske kolo stálo, teraz ladom stojí,

národ chce ho zasa spraviť, niekto sa však bojí.

____

Bojí sa, že začne klopkať a vytrúbi svetu,

že sa kmíni z jednej strany, veľmi, veľmi pletú.

____

Nuž...

Slováci zas šťastie mali, štrk vypadol sám,

koleso sa nezlámalo, pevný jeho rám.

____

Koleso sa nezlámalo, nespravilo bác,

síce škodu narobilo, no, už nikdy vác.

____

Pozn. autorky:

Ak sa kmínov spýtať skúsiš: Nuž, chalani, akooo?,

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zaParení odpovedia: Takooo ako Makó.

____

Zdroj:

https://www.sme.sk/domov/c/dalsi-uskok-v-ocistci-mako-potvrdil-zlocinecku-skupinu-o-udajnom-natlaku-na-spolupracu-hovorit-nechcel

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
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  • Počet článkov:  1 246
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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