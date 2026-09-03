Akooo? Takooo ako Makó.

Vraj kamienky zaseknuté bránili im v ceste,
spravodlivosť zastavili, hatili ich v treste.
____
Štyri rýnske kolo stálo, teraz ladom stojí,
národ chce ho zasa spraviť, niekto sa však bojí.
____
Bojí sa, že začne klopkať a vytrúbi svetu,
že sa kmíni z jednej strany, veľmi, veľmi pletú.
____
Nuž...
Slováci zas šťastie mali, štrk vypadol sám,
koleso sa nezlámalo, pevný jeho rám.
____
Koleso sa nezlámalo, nespravilo bác,
síce škodu narobilo, no, už nikdy vác.
____
Pozn. autorky:
Ak sa kmínov spýtať skúsiš: Nuž, chalani, akooo?,
zaParení odpovedia: Takooo ako Makó.
____
Zdroj:
https://www.sme.sk/domov/c/dalsi-uskok-v-ocistci-mako-potvrdil-zlocinecku-skupinu-o-udajnom-natlaku-na-spolupracu-hovorit-nechcel