Buď svetlo, povedal Boh a oddelil svetlo od tmy

I napriek vyhláseniam obidvoch protagonistov je zrejmé, že Matovič si praje ponížiť Sulíka a Sulík si praje poníženie Matoviča.

Cena? Akákoľvek.

Cieľ? Jednoduchý a jasný: Vyhrať. Prehrá ten, koho národ zatratí naveky vekov, prípadne, kto prilezie za tým druhým ako prvý.

Stratégia súboja? Nakydať, rozoštvať a čakať.

Finančné zabezpečenie hry? Slováci (komparz), ktorí počas zimy nezmrznú, prežijú hlad, budú ako tak zdraví, ešte zamestnaní a budú prispievať do štátnej kasy.

Technické podmienky? Média.

Dĺžka trvania? Kým ich smrť nerozdelí.

Otázkou je, či si Slovensko môže dovoliť tak dlho čakať.

Vážený pán premiér,

optimistické rozdelenie - jeden do vlády, druhý do parlamentu - nepomohlo a zázrak sa nekonal. Je na čase, pán premiér (ak už ani všetci svätí v čele s najvyšším neuspeli), aby ste zakročili vy. Ako premiér. Nabáda vás k tomu hlava štátu, ľudia tejto krajiny i zdravý rozum. Pre vaše nekonanie nie je ospravedlnenie. Ani z pohľadu dneška, ani z pohľadu budúcnosti.

Pozn. autorky:

A dejiny sú kruté, pán premiér. Predstaviteľov, ktorí sa zapísali do pamätí, nešetria. Pre vašu predstavu ponúkam zopár príkladov. Dnes je sviatok, deň pokoja, môžete si po obedňajšej kávičke privrieť oči a v polospánku sa pohrať so svojou fantáziou. S akým prívlastkom by si mohla história pamätať vás?

Viliam Bastard (známy skôr ako Viliam Dobyvateľ) – anglický kráľ v rokoch 1066–1087

Justinián II. Beznosý – v rokoch 685–695 a 705–711 byzantský cisár

Donald II. Blázon – v období rokov 889–900 škótsky kráľ

Olaf I. Hlad – v rokoch 1086–1095 dánsky kráľ

Ivan IV. Hrozný – ruský cár vládnuci v rokoch 1547–1584

Henrich IV. Impotent – v rokoch 1454–1474 kastílsky kráľ

Ivajlo Kapusta – v rokoch 1278–1279 bulharský vládca

Ľudovít II. Koktavý – v období rokov 877–879 kráľ Západofranskej ríše

Boleslav III. Krivoústy – poľské knieža v rokoch 1102–1138

Erik Krvavá sekera – nórsky kráľ v rokoch 931–933

Ľudovít V. Lenivý – západofranský kráľ v rokoch 986–987

Michal III. Opilec – byzantský cisár v rokoch 842–867

Sviatopolk Prekliaty – knieža Kyjevskej Rusi v rokoch 1015–1019

Alfonz IX. Slintavec – v rokoch 1188–1230 kráľ Leónu a Galície

Harald I. Strapatý (čuduj sa svete, neskôr zvaný Krásnovlasý) – v rokoch 872–930 nórsky kráľ

Karol VI. Šialený – francúzsky kráľ vládnuci v rokoch 1380–1422

Vasilij Škuľavý – zvenigorodské knieža žijúce v rokoch 1421–1448

Konan III. Tučný – v rokoch 1112–1148 bretónsky vojvoda

Zdroj:

