Červené jabĺčko v oblôčku mám

Priznám sa, ak by som nebola zvedavá na súvislosť medzi ovocím a posolstvom predsedu Smeru, ani by som si tlačovku neprehrala, no zvedavosť bola väčšia ako zábrany i ako kopa riadu v kuchyni, a ja som na trojuholník PLAY klikla. Poslednou jeho rekvizitou boli dva esesácke plášte, takže vidieť v jeho ruke jablko, bolo príjemným prekvapením.

Čo chcel predseda jablkom národu naznačiť? Čo mohol tento plod v jeho rukách symbolizovať?

Že by raj?

On ako najvyšší alebo ako had? Je síce fakt, že na tlačovke vedľa neho stáli ešte Kamenický s Melicherom a každý z nich si držal pred panvou svoj vlastný list (Ladislav A3 a Igor A5), ale že by práve toto malo vyvolať v dave nadšenie a zdanie, že jeden z nich je Adam a druhý Eva? To sa mi nepozdávalo.

A čo tak Vilém Tell?

Chcel sa Robert Fico na tlačovke predstaviť ako zázračný ostrostrelec? Chcel položiť jablko na hlavu Kamenickému, zostreliť ho (jablko) a poskytnúť nám ďalší dôkaz svojej šikovnosti a odvahy?

A čo jablko, Newton a zákon príťažlivosti?

Nuž, i keď mi symbolika niečoho, čo padlo predsedovi na hlavu a on po tomto úraze vymyslel niečo vlastnou hlavou, pripadala z hore uvedených možností najpravdepodobnejšia, stále som nebola s konečnou verziou spokojná.

Nezostávalo mi nič iné, ako si pozrieť originál a dozvedieť sa pravú podstatu tejto tajomnej rekvizity.

No, čo vám poviem, bola som sklamaná.

Žiadny symbol príťažlivosti, plodnosti či hriechu, žiadna pointa, žiadny dvojzmysel.

Čisto technická záležitosť.

Robert Fico chcel prehovoriť jasným jazykom ku svojim voličom, ktorým chcel jasne vysvetliť, že súčasná vláda svojim ničnerobením okradla každého z nás o jedno jablko z desiatich. No a pretože vie, že k väčšine z nich je už potrebné sa prihovárať pomaly, zrozumiteľne, že je potrebné používať názorné pomôcky, a to najmä také, ktoré poznajú zo svojho okolia či si ich obraz uchovávajú vo svojej dlhodobej pamäti ako symbol jednoduchých matematických úloh, tak sa rozhodol pribrať ku Kamenickému a k tabuľkám i naše národné ovocie.

Zobral radšej len jablko.

Ak by totiž zobral i hrušky, národ by zbytočne zneistil.

