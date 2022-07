Cieľom novej reformy je, aby sme uvideli, čo sme zatiaľ nevideli

A to som si ešte ráno myslela, že to tu všetko stojí za prd. Benzín (tam, kde ho ešte majú) je drahý ako sviňa, návštevy obchodov začínajú byť výsadou vyšších vrstiev, v štrajkovej pohotovosti už sú takmer všetci, pri písaní musím tuho rozmýšľať, čo si ešte môžem dovoliť napísať, aby mi niekto neodstavil účet, úrodu kukurice a obilia nám ohrozujú medvede vegetariáni,...

A potom som si zapla Braňa Závodského naživo a premiér Heger mi otvoril oči a dal mi možnosť nahliadnuť do jeho videnia skutočnosti. Radosť, láska a nádej mi zaliali srdce, hlavu a všetky ostatné orgány a mne bolo zrazu dobre na tele i na duši.

Premiér s radosťou v hlase hovoril o veľmi jednotnej koalícii, ktorá je najmä v posledných týždňoch ešte jednotnejšia a tento týždeň jednotnosť dosiahla historického maxima, lebo všetci podržali pri odvolávaní svojich kolegov. A to je po dvoch rokoch pekný výsledok.

Keď k tomu prirátam fakt, že sa to tu všetko čistí od korupcie, peniaze z EÚ nám vraj už čoskoro potečú tak rýchlo a toľkými kanálmi, že nebudeme vedieť, čo s nimi, že už po dvoch rokoch uzrel svetlo sveta konkrétny nápad postaviť 2 nové nemocnice, že zásluhou už piatej automobilky pribudne niekoľko stoviek pracovných miest, že už nemusím nosiť v peňaženke jednocentovky a že učitelia dostanú 500 eur, aby v septembri nastúpili do práce, tak naozaj tu máme dôvod k radosti a optimizmu.

Ako je možné, že som si toho nevšimla? Že som to takto nevidela? Ako je možné, že sa vzrušujem nad prkotinami typu maslo za 4 eurá a neocením, že nebol odvolaný minister Vlčan?

Nuž, podľa premiéra je to jasné: je potrebná reforma koaličnej rady.

Ak sa spraví takáto reforma, občan jasne uvidí, že v našej krajine v podstate žiadne problémy nemáme, že je nám tu všetkým dobre, len nám to koalícia bez reformy nevedela odkomunikovať.

Ako o svojej reforme hovorí: „Je to niečo, čo by mohlo priniesť viac pokoja do situácie a mohlo by to posunúť komunikáciu, aby ľudia videli výsledky, ktoré robíme." Reforma bude tak reformná, že niektoré body, ktoré pán premiér naznačil doslova zarážajú. Najväčšou zmenou podľa mňa je, že súčasťou koaličnej rady budú koaliční lídri, pretože na nich "je to postavené" a vraj "budú tam súčasne v jednom okamihu."

Ťažko povedať, čo tým chcel pán premiér povedať, ale znie to pekne. Zatiaľ síce nie je jasné, kde budú a koľko okamih bude trvať, ale i keby sa jednalo len o jednu fotku, predstava je to pekná a reforma stála za to.

Nuž, má to premyslené náš pán premiér. V iných krajinách, aby občania videli výsledky práce koalície, sa riešia reformy školstva či zdravotníctva, možno pomoc najslabším a u nás sa reformuje koaličná rada.

Tak im držme palce, aby sa im podarilo byť súčasne tam, kde majú byť v jednom okamihu, a nám prajme, aby reforma nebola príliš drahá, aby sa vydarila a aby sme čoskoro uvideli to, čo sme bez reformy zatiaľ nemali šancu vidieť.

