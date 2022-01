Človek sa niekedy nestačí čudovať...

Prokurátor rozhodol, že „není hoden“.

Študijný typ I. Matovič známy úsilím a poctivosťou pri obhajobe svojho titulu kritizuje ministra školstva za jeho rozhodnutie otvoriť školy, lebo deckám vraj neublíži, ak zostanú ešte pár týždňov doma. Čo by im malo ublížiť? Veď sa učia pri počítačoch. A ak bude treba niečo dobehnúť, stačí ich v lete podplatiť tabletmi a ruky i nohy si pôjdu dolámať. (Toto poznanie mu však nemôžeme zazlievať a vyčítať, lebo ho získal osobnou skúsenosťou pri podplácaní s očkovacou lotériou a odmenou seniorom, ktorí si vraj pre 200 – 300 eur nechajú aj kolená vŕtať).

Borisa Kollára rozhorčila šikana v Miloslavove a ide bojovať za bezpečnosť detí, ktoré ešte pred pár mesiacmi zvádzal na facebooku.

Poslanec Mičovský odchádza z OĽaNO, pretože sa cíti byť nevypočutý, čo nechápu jeho kolegovia, ktorí tvrdia, že sa k tomuto nebudú vyjadrovať, lebo ho majú radi i keď ho predseda Matovič nazval debilom.

Povinné očkovanie všetkých vojakov je podľa ministerstva obrany blbosť , lebo očkovať sa musia len vojaci, ktorí chodievajú na zahraničné služobné cesty, na výcvik a cvičenia, ktorí pôsobia v medzinárodnom krízovom manažmente alebo sú novoprijatí. Nuž, možno by stálo za to sa spýtať, „cože je to za vojáka“, ktorý nechodí na výcviky ani cvičenia, ani na služobné cesty, ani nikam inam. Je to ešte vôbec vojak pripravený k obrane vlasti? Aj takých máme v ozbrojených silách?

... a to je len malý výcuc z dnešných správ.

Človek si každý deň pred zapnutím televízie myslí, že na Slovensku sme už mali všetko, že už ho nič nemôže prekvapiť.

Oh, sladká nevědomosti...