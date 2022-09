Heuréka! Peniaze v zdravotníctve sa našli. A ani to tak nebolelo

Stačí neplytvať na sprostosti a bude dosť. Aj na platy, aj na energie. Minimálne pol miliardy.

Ak sa ľudia nebudú posielať s každou prkotinou k špecialistovi, ak sa nebude kvôli každej zlomenej nohe zapínať röntgen a ak väčšinu vyšetrení urobí obvoďák, ušetrené milióny za všetky tie nadštandardné cétečka, magnetické rezonancie a röntgeny sa prepíšu na výplatné pásky zdravotníckeho personálu a faktúry za energie a všetci budú spokojní.

Je už načase, aby si obvodní lekári zaslúžili svoje platy a po vzore svojich predchodcov sa opäť naučili využívať svoje zmysly. Trochu cviku a nemalo by byť žiadnym veľkým problémom nájsť hmatom akúkoľvek tepnu, zlomeninu či nádor. Nemalo by byť žiadnym problémom priložiť ucho na hrudník pacienta a rozoznať tlkot srdca od iných zvukov v útrobách, prípadne zachytiť nejaké anomálie. A ak šikovný obvoďák natrénuje a zapojí do vyšetrenia moču a stolice svoj čuch, zrak a chuť, odbremení i laboratóriá.

Nuž, doba je zlá.

Buďme my len radi za našich šikovných analytikov, ktorí našli spôsob, ako zachrániť naše zdravotníctvo. Ak by ich nebolo, už zajtra by sme si mohli trhať zuby, šiť rany a vyberať žlčové kamene svojpomocne s pomôckami typu: čo dom dal.