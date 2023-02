Jeden za všetkých a všetci za jedného

Či sa tak rozhodli večer na Súmračnej, alebo to niekoho z členov napadlo v noci a ostatných obvolal, ťažko povedať, isté je len to, že je to isté. A ako naznačili, až potom všetci uvidíme, ako vyzerá, keď sa orgánom rozviažu ruky.

Obvinenie, ktoré NAKA prostredníctvom dvoch hanblivých civilov (ktorí sa tak hanbili, že si museli pred centrálou Smeru zamaskovať tváre, aby sa na tú hanbu nemuseli pozerať), doručila Robertovi Kaliňákovi, postavilo Smer na nohy. Odložili si servítky z pred tvárí, ktoré si tam držali už niečo vyše dvoch rokov a na plné ústa prezradili, čo všetko sa chystá. Z akých zdrojov čerpali, neviem, ale poskytli celkom presné informácie o tom, kto z koalície je pravdepodobne vydieraný a aj to, kto z opozície bude pravdepodobne v najbližšej dobe zatknutý. Predseda Fico sa aj prostredníctvom rečníckej otázky smerom ku "spiacej panne" (k Pelegrinimu) opýtal, či si myslí, že sa ho to netýka, keď nič nerobí, lebo... doba je vážna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Súkolie", ako jeden muž stálo za rečníckym pultom a kolesá sa jedno po druhom striedali, aby vyjadrili zhnusenie.

Blaha na znak svojho rozhorčenia spomenul červenú hviezdu, Kamenický film Pozri, kto to hovorí a na záver Takáč pre úplnosť kontextu v skratke zopakoval všetko podstatné, čo už pred tým povedali predseda, Blaha i Kamenický. Pre prípad. Aby to utkvelo v pamäti i tým, ktorí si tlačovku pustili neskôr, horšie počujú, alebo už majú slabšiu pamäť.

A nečudujme sa, že boli takto nervózni. Ich právnikovi na politickom dôchodku, ktorý je však stále právoplatným a váženým členom "súkolia", hrozí 5 - 12 rokov za uplácanie. Sami medzi sebou to síce posúdili a vyhodnotili ako absolútnu hlúposť, veď kto už by v Smere niekoho uplácal, ale aj tak... treba byť ostražitý a už dostatočne osprostenému ľudu naznačiť, čo si majú myslieť a šíriť: uznesenie je jednoznačne nezákonné, jeho súbeh je vymyslený a vyšetrovateľka Barčáková je vystrašená a nekompetentná chuderka.

Do tvárí novinárov nebolo vidieť, ale pravdepodobne tieto informácie vyvolali všeobecné veselie, lebo Robert Fico zvýšil hlas a posilnený vlastným silným prejavom povedal, že to nie je žiadna sranda a všetci by sa "posrali", keby im zaklopali zakuklenci na dvere: "Posrali by ste sa všetci! A vy sa rehníte... to je veľká zábava. To je fan."

Čo k tomu dodať?

Snáď len to, že podľa predsedovej angličtiny, rozčerteného Kamenického a jemne znervózneného Kaliňáka sa zdá, že ide naozaj do tuhého a podľa prognostického ústavu na Súmračnej bude možná ještě hůř.

Nuž, ak majú v pláne vyhrať voľby, musia oni (ale i my) dúfať, že spravodlivosti bude učinené zadosť, že generálna prokurátúra mala dobrý signál a zachytila všetky podstatné znamenia z tlačovky a že Takáčov sľub "Budeme bojovať do poslednej chvíle" mali pre bojovníkov zo Smeru rovnaký apel a význam ako Non je ne regrette rien.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/257933/tb-strany-smer-o-obvineni-roberta-kalinaka-a-jozefa-brhela-z-podplacania

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88