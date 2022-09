Když se u nás chlapi poperou, tak jenom nožem a nebo sekerou

Tabak a Bittó Cigániková.

Pobili sa v krčme.

Aby sa nikto nikoho nedotkol, tak sa to v médiách síce opisuje v znení, že sa dve dámy stretli v bare, dostali sa z ničoho nič do konfliktu a jedna druhú (či druhá prvú?) napadla. V preklade to však znamená jediné: dve hysterické baby sa pobili v krčme. Zatiaľ to bolo bez noža a sekery, ale čo my vieme? Pohárik naviac a možno by prišlo aj na ľudové zbrane ťažšieho kalibru. Ešteže boli poslankyne ako tak pri zmysloch a použili len tie typicky ženské: krik, strhávanie ošatenia a šklbanie vlasov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ale i tak... jedna z nich skončila na pohotovosti.

Ráno pri pohľade do zrkadla zistila pani Janka, že jej opuchlo líco a že ju bolí hlava od vrchu až po spodok vrátane krku, a rozhodla sa ísť sa dať vyšetriť. Pre prípad. Navyše, ako sa zverila národu, pociťovala "sprostredkovanú hanbu", čo celú túto situáciu ešte zhoršovalo, a čo ju nakoniec primälo k tomu, aby pridala i trestné oznámenie. (Čo je sprostredkovaná hanba v tomto prípade, neviem, ale ak to prirátame k opuchline a k bolesti, tak to muselo byť príšerné).

Čo opuchlo a bolí pani Romanu, zatiaľ nevieme. Rozhodla sa k celému incidentu vyjadriť až v pondelok. Osobne si myslím, že i napriek tomu, že sa pani Janka dušuje, že sa pani Romany ani nedotkla, že i ona nám celkom iste predstaví svoje rany na tele i na duši v rozsahu, ktorý nám bude trhať srdcia, a predstaví nám inú virtuálnu realitu. Či to bude len zahnisaná plešina bez vlasov, otlačky prstov po škrtení či spálené ucho, zatiaľ nevieme, no pani Romana na to mala 2 dni, tak snáď si niečo patrične odpudivé a kruto vyzerajúce pripraví.

A takto žijú naše celebrity.

A je to smutné.

Zatiaľ čo sa politické a iné elity napr. v Čechách chystajú na krutú a tuhú zimu, prijímajú spoločnú výzvu Pletie celé Česko, učia sa hladce, obrace a pletú po večeroch svetre (nové symboly spolupatričnosti, víťazstva nad Putinom a svetového mieru), naše celebrity vymetajú nočné bary a vyvolávajú konflikty.

Ale zasa... na druhej strane... buďme radi, že sa tieto dve elity národa nestretli v bare s ihlicami v kabelke.

Stačí, aby trochu inak pochopili návod na obrace (pravou jehlici vpíchneme do oka jako při pletení obrace, přízi však nenahazujeme, ale vedeme ji pod okem za pravou jehlici a jen protáhneme) a incident v krčme mohol dopadnúť oveľa, ale oveľa horšie.

Zdroj:

https://plus7dni.pluska.sk/ludia/poslankyne-bitto-ciganikova-tabak-skocili-vlasov-mlatili-hlave