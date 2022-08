Keď sa minister už necíti trápne, môže prezradiť aj veci utajené

Bál sa, chudák citlivý, čo nepekného by si národ pomyslel, keby sa dozvedel, že minister hospodárstva chcel Geissenovcov povoziť "za štátne", a tak radšej si niekoľko mesiacov hrýzol do jazyka a nikomu nič nepovedal. Hanbil sa, nechcel podraziť koaličného kamoša a navyše..., ako minister obrany nechcel vynášať tajné veci.

Lenže...

Tajná informácia sa z čista jasna a z ničoho nič dostala nejakým činom k novinárom, a tak, keď už je to vonku, tak sa k tomu musí minister obrany nejako čestne postaviť. No a pretože minister hospodárstva už nie je jeho kamoš, tak sa už hanbiť nemusí a dokonca, ako na tlačovke sľúbil, ak budú novinári veľmi naliehať, donesie im ukázať aj corpus delicti: "tlačivo, žiadosť, oficiálnu, písomnú". Ako povedal, vie, že by nemal, ale on je poctivý a úprimný, tak prečo nie?

Rovnako ohľaduplný k národu, zdá sa, bol a ešte stále je i minister vnútra. I on vtedy dostal od ministra hospodárstva požiadavku: na vrtuľník Mi-17 a štátnu ochranku pre Geissenovcov, ale vzhľadom k tomu, že sa mu ešte asi nedonieslo, že to prasklo, tak národ zatiaľ ešte nechce stresovať a tajnú informáciu si zatiaľ ponecháva pre seba.

Takže... zastavme sa bratia, sadnime si, zhrňme si to a... hlavne pokoj:

Minister hospodárstva požiadal ďalších dvoch ministrov (ministra obrany a ministra vnútra) o dva vládne vrtuľníky aj so štátnou ochrankou, aby ukázal nejakej čudnej nemeckej rodine z výšky, čo tu všetko máme. Rooobert ani nik z jeho príbuzenstva sa síce nakoniec vládnym vrtuľníkom nezviezli, ale to len vďaka neposlušnosti ministra hospodárstva, ktorý sa rozhodol, že nezdvihne ruku za čosi iné, tak sa ministri Naď a Mikulec nemali prečo trhať, aby mu schválili vrtuľníky.

Nuž, priznám sa, až teraz si naplno vychutnávam pocit, že máme slušnú a najmä protikorupčnú vládu.

A len tak na okraj: Pán minister Naď, za ministra Sulíka sa už naozaj hanbiť nemusíte. Za neho už nie...

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=jZReTKkDDJ8