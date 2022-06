Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká?

Dnešná zábavná relácia V politike bola veľmi plodná a priniesla mi niekoľko postrehov, ktoré všeličo vysvetľujú.

Jednou z nosných tém bol dopad prorodinného balíčka I. Matoviča na samosprávy. Diskusia prítomných v štúdiu dala jasne najavo, že to bude dopad veľmi negatívny, čo potvrdil i sám moderátor, keď citoval vyjadrenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Podľa Rady vraj balíček negatívne zasiahne do hospodárenia samospráv a ak prejde bez finančného krytia posunie to dlhodobú udržateľnosť našich financií do pásma vysokého rizika. Pani Kavecká však poprela túto poplašnú správu a upokojila občanov veľmi optimistickou informáciou, že: "sme stále v tom raste, v ktorom sú tie verejné financie v očakávaní nadpríjmov. Avšak mi nepôjdeme pod príjmy. My pôjdeme stále nad príjmy, ale nie v tom očakávaní, v ktorom by sme mohli plánovať aktivity investičné a rôzne iné do budúcna."

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Takže vážení, ak som to správne pochopila, budúcnosti sa nemusíme vôbec báť. Je síce fakt, že naplánovať si niečo, je celkom zbytočné, ale vedomie, že budeme v očakávaní nadpríjmov, by nás malo hriať pri srdci i tak. Navyše pani Kavecká vysvetlila, že to, že samosprávy nebudú mať na zaplatenie energií, nie je vina a chyba Matovičovho balíčka pomoci, ktorý budú musieť samosprávy financovať, "ale tým, že ceny energií išli na celom svete hore."

Povedzte mi, prečo nám toto už niekto predtým takto pekne polopatisticky nevysvetlil?

Je vidieť, že pani Kavecká je naša, ľudová a ak by nepochádzala z OĽaNO, typovala by som ju na členku SNS. Jej slovná zásoba a vetná skladba je tak dokonalá, že konkurovať by jej mohol už len Andrej Danko.

I jej vysvetlenie prínosu a významu prorodinného balíčka pomoci pre samosprávu bolo jasné a zrozumiteľné:

"Samospráva pozostáva len z tých občanov. A z tých občanov, ktorí budú mať tú pomoc adekvátnu. Samospráva zastrešuje hlavne teda aj rodiny s deťmi. Takisto aj našich seniorov, ktorí sú pre samosprávu veľmi dôležití. A tu je presne ten uhol pohľadu, že keď hovoríme o tom, že samospráva má v podstate povinnosť zabezpečiť kultúru, šport, avšak tu máme opäť druhú časť balíčka, že môžeme využiť to krúžkovné, ktoré by tým rodičom veľmi pomohlo, pomohlo by tým školám. Samosprávam teda hrozí zníženie tých financií, ale z titulu toho, že tu máme obdobie po pandémii a obdobie vlastne kedy máme vojnu na Ukrajine."

A čo z toho všetkého vyplýva?

Ničoho sa nebojme, buďme v očakávaní nadpríjmov a i keď samospráva pozostáva len z tých občanov a z občanov, ktorí budú mať tú pomoc adekvátnu, kto môže, poberajme krúžkovné, športujme a kultúrne sa vyžívajme, lebo samospráva má povinnosť nám toto zabezpečiť.

No, nie je nám tu na tom našom Slovensku pod takýmto vedením dobre?

Pozn. autorky:

Je síce fakt, že ostatní traja spoludiskutujúci boli každý z celkom iného straníckeho košiara a asi nemajú veľa spoločných tém, ale nečudovala by som sa, keby si išli po skončení relácie všetci traja spoločne vypiť. I s moderátorom.

Zdroj (len pre silné povahy):

https://www.ta3.com/relacia/24719/nie-vsetci-chcu-hlasovat-s-kotlebovcami-pomohla-by-vymena-ministrov-chaos-v-koalicii-pokracuje