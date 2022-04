Možno príde aj na matriošky alebo Keď svetová veľmoc hľadá nové stratégie boja

A nielen na vyložene západnom území.

Posielajú moderné sovietske stroje do tretích krajín a potom ruský tank ide po území tretej krajiny, ide, ide a zrazu pred ním sovietsky tank. Prekvapenie je občas tak veľké, že jedna ani druhá strana nevie, ktorí sú naši a ktorí vaši, nevie, či zamieriť a vystreliť alebo pozdraviť. Posádky sú zmätené, dezorientované, dochádza k nedorozumeniam, no... je v tom skrátka bordel.

A za druhé... je celkom proti zdravému rozumu, aby v tretej krajine jeden sovietsky tank likvidoval druhý sovietsky tank.

Nuž, nečudujme sa, že ruskí vojenskí špecialisti zasadli a pustili sa do hľadaní riešenia.

A zdá sa, že na jedno z nich prišli.

Navrhli a zároveň si to aj jednohlasne schválili, že zakážu svetu so sovietskou technikou manipulovať bez ich súhlasu. A už aj konajú. V diplomatickej nóte vraj Rusko upozornilo českú stranu, že bez jeho súhlasu nemôže ČR poskytovať bývalú sovietsku techniku tretím krajinám.

A to je trest.

Tak dlho si Česi zahrávali s ohňom, tak dlho posielali moderné sovietske zbrane do tretích krajín, až doposielali. Nuž, obávam sa, že im Rusi súhlas na vývoz už nedajú.

Ba, čo viac, ak sa táto stratégia zastrašenia nepriateľa osvedčí, je možné, že Rusi postupne zakážu vyspelú sovietsku techniku z jednotlivých krajín nielen vyvážať, ale ju aj používať. A to jak na území krajín tretích, druhých, tak aj tých prvých. A pokiaľ táto ich taktika uspeje a svet sa postaví do pozoru, je už len malý krôčik k tomu, aby nám ruskí generáli siahli aj na to najcennejšie: na matriošky, kožušinové ušianky a moderné sovietske elektronické vychytávky typu Nu, pogodi!

Nuž, je treba sa pripraviť. Ak takéto čosi doma máte, zakopte na záhrade alebo schovajte v pivnici do uhlia či zemiakov. Možno príde doba, keď sa po vzore našich predkov, ktorí tajne počúvali Slobodnú Európu, budeme schádzať v konšpiračných bytoch a budeme tajne na ilegálnej digitálnej ruskej hernej konzole chytať vlkovi vajcia do košíka alebo pozerať Mrázika.

